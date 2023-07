VBA 2023 đến hồi kịch tính với thể thức thi đấu mới

VBA 5x5 năm 2023 có tổng cộng 74 trận đấu được tổ chức theo mô hình thi đấu tập trung và kết hợp sân nhà sân khách với sự tranh tài của 7 đội bóng là đại diện của các thành phố gồm Hà Nội, TP.HCM, Nha Trang, Đà Nẵng và Cần Thơ. Cụ thể, vòng bảng gồm 63 trận đấu (từ ngày 10.6 đến 3.9). Bán kết với dự kiến 6 trận đấu (từ ngày 7.9 đến 15.9). Chung kết với dự kiến 5 trận đấu (từ ngày 17.9 đến 30.9).



Trong đó, tại vòng bảng, các đội sẽ gặp nhau 3 lần thay vì 2 lần như VBA 2022. Do đó, số trận đấu sẽ được nâng lên thành 63 trận (tăng 50% so với năm 2022). 21 trận tăng này sẽ được VBA tổ chức theo mô hình thi đấu tập trung tại Nhà thi đấu Cầu Giấy (35 Trần Quý Kiên, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội) từ ngày 10.6 đến ngày 30.6. Mới đây, giai đoạn thi đấu tập trung cũng đã khép lại với trận đấu giữa CLB Saigon Heat và Cantho Catfish. Chung cuộc, đại diện đến từ TP.HCM đã giành chiến thắng kịch tính với tỷ số 89-83.

Saigon Heat toàn thắng trong giai đoạn thi đấu tập trung vừa qua VBA

Qua đó, Saigon Heat đã cho thấy sức mạnh vượt trội của mình tại VBA 2023. Đội bóng có biệt danh "Ông 30" đã toàn thắng cả 6 trận ở giai đoạn thi đấu tập trung tại Hà Nội và hiện đang đứng đầu trên bảng xếp hạng.

Sau giai đoạn thi đấu tập trung, từ ngày 08.7 đến 30.9, những trận đấu còn lại của mùa giải 2023 được VBA tổ chức theo thể thức sân nhà - sân khách tại các địa phương của 7 CLB tham dự.

Saigon Heat: Nhà thi đấu trường quốc tế Canada (CIS), số 86, đường số 23, Phú Mỹ Hưng, P. Tân Phú, quận 7, TP.HCM. Ho Chi Minh City Wings: Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương, số 2 Hồ Xuân Hương, P.6, quận 3, TP.HCM. Hanoi Buffaloes: Nhà thi đấu quận Hoàng Mai, ngõ 104 Nguyễn An Ninh, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Thang Long Warriors: Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao quận Tây Hồ, số 105 Xuân La, P. Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội. Nha Trang Dolphins: Trường Đại học Nha Trang, số 2 Nguyễn Đình Chiểu, P. Vĩnh Thọ, TP. Nha Trang, Khánh Hòa. Cantho Catfish: Nhà thi đấu đa năng TP. Cần Thơ, số 3 Lê Lợi, P. Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. Danang Dragons: Nhà thi đấu Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao quận Sơn Trà, số 2 An Trung 2, P. An Hải Tây, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng.

Tuyển thủ quốc gia cao 2,03 m Nguyễn Huỳnh Phú Vinh là đóng góp không nhỏ trong thành công của Saigon Heat ở giai đoạn đầu mùa VBA

Với thể thức sân nhà - sân khách, đặc biệt là có sự tiếp sức từ các CĐV đội nhà, giai đoạn tiếp theo của VBA 2023 hứa hẹn sẽ hấp dẫn, thú vị khi có nhiều bất ngờ xảy ra.