VCK U.19 quốc gia, Thanh Hóa vs HAGL: Cuộc đua của những vua phá lưới

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN ĐẤU

U.19 Thanh Hóa hiện có 2 chân sút nổi bật là Hà Minh Đức đang dẫn đầu giải Vua phá lưới với 4 bàn và Cầm Bá Thành có 3 bàn thắng. Cả 2 đã đóng góp đến 90% số bàn thắng của U.19 Thanh Hóa (7/8 bàn, bàn còn lại do Nguyễn Ngọc Mỹ ghi) cho thấy hiệu suất tấn công tốt như thế nào.

Cả 3 trận vòng bảng, U.19 Thanh Hóa đều chơi rất ổn định dưới sự dẫn dắt của HLV ngoại Tanasijevic Svetislav, tấn công đều khắp mặt sân với các mũi nhọn này chơi vô cùng hiệu quả. Nhưng phải nói Thanh Hóa chơi tốt còn do khả năng điều tiết ở giữa sân của Nguyễn Công Sơn. Chính tiền vệ này là bệ phóng của những đường chuyền quyết định, rất sáng nước làm cho lối đá của Thanh Hóa biến hóa khôn lường.

U.19 Thanh Hóa là một tập thể mạnh mẽ, đoàn kết Khả Hòa

Ông Tanasijevic Svetislav nhận xét: "U.19 Thanh Hóa chưa phải là đội mạnh vì thực tế ở bảng A vòng loại chúng tôi vẫn chơi rất chật vật trước U.19 Viettel và U.19 Hà Nội. Nhưng chúng tôi biết cách phát huy sức mạnh tập thể, ý chí mạnh mẽ và sự ngoan cường trong lối chơi. Nhờ vậy chúng tôi đá không thua kém trước U.19 SLNA, lật ngược tình thế trước U.19 Đồng Tháp và thắng ấn tượng trước U.19 Bình Dương. Bấy nhiêu đã tiếp thêm sức mạnh tinh thần để đối đầu với U.19 HAGL, một đối thủ rất khó chịu và từng được coi là vua vòng loại các giải trẻ".

Hà Minh Đức (7) đang dẫn đầu giải Vua phá lưới với 4 bàn thắng Khả Hòa

Trong khi đó, HLV Chu Ngọc Cảnh cũng đánh giá rất cao khả năng tấn công của U.19 Thanh Hóa, đặc biệt là bộ 3 mũi nhọn ở trên và lưu ý hàng thủ phải hết sức tỉnh táo khi bắt người và bọc lót, đặc biệt cần có sự tập trung cao không để xảy ra sự yếu kém như trận thua U.19 Bình Phước. Các trận trước U.19 HAGL chơi tấn công không tệ nhưng cách tổ chức phòng ngự vẫn còn sai sót. Vị trí của cầu thủ cao 1,92 m Đinh Quang Kiệt vẫn cần có sự trợ thủ vì đôi khi trung vệ này còn lóng ngóng. U.19 HAGL chỉ hy vọng sự bùng nổ của Môi Sê, khả năng đá phạt của Hùng Khang, những cú sút xa uy lực của Nguyễn Văn Sơn La, tác giả bàn thắng từ 50 m hạ gục U.19 An Giang và tài săn bàn của chân sút đang tranh chấp giải vua phá lưới là Hoàng Minh Tiến, tuyển thủ U.20 quốc gia hiện có 3 bàn thắng, bằng với Cầm Bá Thành của U.19 Thanh Hóa và chỉ xếp sau Hà Minh Đức.

Hoàng Minh Tiến (10) của U.19 HAGL đang ghi 3 bàn thắng Khả Hòa

U.19 HAGL đã "chết đi sống lại" sau trận thắng kịch tính trước U.19 An Giang nên sẽ biết cách chơi như thế nào để không lép vế trước đội đầu bảng C là U.19 Thanh Hóa. Đây sẽ là một trận hứa hẹn gay cấn không kém trận U.19 Đà Nẵng gặp U.19 Viettel hôm qua. Nếu hàng tấn công của cả hai đội đều chơi tốt, không loại trừ khả năng trận đấu sẽ phải đá 11 m luân lưu để xác định vé vào bán kết. Nên nhớ từ năm 2006 khi giải U.19 chính thức định hình là giải vô địch quốc gia, U.19 Thanh Hóa chưa một lần vào bán kết nên họ đang rất khao khát làm nên lịch sử như U.21 từng vào bán kết ở Nghệ An cuối năm rồi. Còn với U.19 HAGL, 2 lần gần nhất vào chung kết và giành ngôi á quân năm 2019 và 2020 nên đội bóng phố núi rất có lòng tin sẽ lại kéo dài thành tích đầy tự hào đó.

Niềm vui vào tứ kết của U.19 HAGL Khả Hòa