VCPMC và IME Việt Nam thống nhất tiền tác quyền, con số vẫn bí mật

Chiều ngày 27.7, cộng đồng người hâm mộ BlackPink ngỡ ngàng vì thông tin đêm diễn Born Pink có nguy cơ bị hủy do có hành vi vi phạm nghiêm trọng bản quyền tác giả. Cụ thể, Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) cho biết đã gửi văn bản tới UBND TP. Hà Nội và Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đề nghị thu hồi giấy phép hai đêm diễn của BlackPink tại Hà Nội vào ngày 29.7 và 30.7 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Trước đó vào ngày 21.7, IME Việt Nam và Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam đã có buổi làm việc nhưng vẫn chưa thống nhất thỏa thuận tiền tác quyền do VCPMC đề nghị số tiền lên đến hơn 11 tỉ đồng. Con số này cao hơn so với các khu vực từng diễn ra chương trình âm nhạc Born Pink như Thái Lan và Malaysia, chỉ dao động từ 4,7 tỉ đồng đến hơn 5,9 tỉ đồng.

Trong sáng ngày 28.7, ông Phạm Đình Tâm - đại diện của IME Việt Nam cho biết đã có buổi làm việc với Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thanh tra Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội và VCPMC. Với sự tham gia của cơ quan chức năng và tổ chức liên quan, IME Việt Nam và VCPMC đã đạt được thỏa thuận chung về mức tác quyền phải trả cho hai đêm diễn của nhóm nhạc BlackPink. Ông Tâm tiết lộ con số chi phí "thấp hơn nhiều" so với con số VCPMC đưa ra ban đầu là hơn 11 tỉ đồng bao gồm cả thuế.

Poster concert Born Pink diễn ra tại Hà Nội FBNV

Theo thông tin mới nhất vào chiều 28.7, VCPMC đã phát thông báo về việc trả tác quyền tác phẩm biểu diễn trong hai đêm diễn Born Pink của Black Pink. Theo đó, Công ty IME Việt Nam cam kết sẽ hoàn tất nghĩa vụ trả tiền bản quyền trước 12 giờ trưa ngày 29.7, trước khi chương trình được diễn ra.

Như vậy, sau nhiều lùm xùm liên quan tới khâu tổ chức, concert Born Pink của nhóm nhạc Hàn Quốc BlackPink tại Việt Nam vẫn sẽ diễn ra như dự kiến. Người hâm mộ thở phào nhẹ nhõm khi họ đã có thể yên tâm gặp thần tượng. Một số khán giả hy vọng rằng đây sẽ là sự cố cuối cùng trước khi bốn cô gái BlackPink chính thức biểu diễn tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình.