VĐV Việt Nam đầu tiên góp mặt giải đua xe vô địch thế giới FIA F4 World Cup

Nguyễn Hoài Nam Anh (bìa trái) giành ngôi á quân Formula Trophy Malaysia ảnh: NVCC

Giải vô địch thế giới FIFA F4 World Cup 2026 tại Ma Cao lần đầu tiên chứng kiến sự xuất hiện và chính thức tranh tài của một tay đua người Việt Nam là Nguyễn Hoài Nam Anh (Ben Anh Nguyễn). Anh là con trai của hoa khôi Thu Hương và doanh nhân Nguyễn Hoài Nam, vừa xuất sắc giành ngôi á quân tại Formula Trophy Malaysia

Giải vô địch thế giới FIA F4 tại Ma Cao mở ra cơ hội cho các tay đua trẻ triển vọng nhất từ khắp thế giới tranh tài ở một trong những sự kiện mang tính biểu tượng nhất của môn thể thao đua xe.

Được giới thiệu vào năm 2025, giải đấu này mang đến cho các tay đua cơ hội thể hiện tài năng ở cấp độ quốc tế, được khám phá đường đua Guia Circuit huyền thoại dài 6,12 km ngay từ giai đoạn đầu sự nghiệp đua xe 1 chỗ ngồi của mình.

Nguyễn Hoài Nam Anh trong danh sách đua tại FIA F4 World Cup 2026 Ảnh: FIA

Trải nghiệm ban đầu này cho phép các tay đua trẻ có được những hiểu biết quý giá về đường đua đầy thử thách, trước khi có thể quay lại ở các hạng mục cao hơn khi họ tiến lên trong làng đua xe.

Danh sách thi đấu 2026 FIA F4 World Cup Entry List hội tụ dàn tay đua trẻ tài năng từ khắp thế giới, trong đó tài năng triển vọng của Việt Nam Nguyễn Hoài Nam Anh (Ben Anh Nguyễn) thi đấu dưới màu áo đội Evans GP.

Những đối thủ đáng chú ý nhất giải đấu của Nguyễn Hoài Nam Anh đều là những tài năng trẻ sở hữu bề dày thành tích xuất sắc ở karting thế giới, đang nằm trong hệ thống đào tạo của các đội đua F1 lớn.

Có thể kể tên Dries Van Langendonck (Prema Racing) thuộc Học viện đào tạo McLaren Driver Development Programme, là nhà vô địch trẻ thế giới Karting năm 2023 và vô địch châu Âu 2024. Chuyển sang đua xe đơn (single-seater), Dries lập tức khẳng định đẳng cấp khi vô địch giải F4 British Championship và Formula Winter Series.

Nguyễn Hoài Nam Anh có đam mê và đang tiến bộ nhanh trong sự nghiệp đua xe ảnh: NVCC

Oleksandr Bondarev (SJM Theodore Racing) đến từ Ukraine thuộc Học viện Williams Racing Driver Academy, từng vô địch Karting châu Âu (2023) và vô địch giải đua F4 UAE4 Series 2026, có kinh nghiệm thi đấu dày dặn tại giải F4 Ý (Italian F4) cho Prema.

Hay Rocco Coronel (MP Motorsport) thuộc Học viện Red Bull Junior Team, là con trai của tay đua huyền thoại Tom Coronel. Rocco đã vô địch giải Ginetta Junior Championship và từng giành chiến thắng tại giải F4 Spanish Championship/Formula Winter Series.

Đồng đội của Nguyễn Hoài Nam Anh trong đội Evans GP là David Cosma Cristofor - tay đua người Romania, từng gặt hái nhiều danh hiệu Karting cấp độ WSK/CIK-FIA trước khi chuyển sang F4.