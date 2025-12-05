Vẻ đẹp cổ kính của kinh đô nhà Hồ hơn 600 năm tuổi

628 năm trước, Hồ Quý Ly - khi đó làm quan đầu triều Trần, đã trực tiếp chỉ đạo xây dựng thành Tây Đô (Thành nhà Hồ). Chỉ trong khoảng 3 tháng, một công trình vĩ đại với điểm nhấn là 4 bức tường thành làm bằng những tảng đá nặng hàng tấn sừng sững trường tồn đến ngày nay, trở thành tòa thành đá 'độc nhất vô nhị' ở Việt Nam, di sản của nhân loại.
Thành nhà Hồ (còn gọi là Thành Tây Đô) là một trong những di sản của nhân loại (được công nhận di sản thế giới năm 2011), kinh đô bằng đá "độc nhất vô nhị" ở Việt Nam. Thành được xây dựng vào mùa xuân năm 1397, trong khoảng thời gian 3 tháng.
Bao đời nay, bên trong Thành nhà Hồ, người địa phương vẫn canh tác nông nghiệp
