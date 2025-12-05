Vẻ đẹp cổ kính của kinh đô nhà Hồ hơn 600 năm tuổi

Tường thành xây bằng những tảng đá lớn, nhiều tảng nặng hơn 2 tấn, kích thước chủ yếu 2 x 1 m x 0,7 m. Ngày nay, người dân, du khách, các nhà nghiên cứu khi tận mắt chứng kiến công trình đều phải thán phục trước tài nghệ xây dựng vật liệu bằng đá khối, không hiểu vì sao những tảng đá lớn, nặng hàng tấn, không thiết bị vận chuyển hiện đại như ngày nay, mà 628 năm trước lại có thể dựng nên tòa thành đá như vậy, chỉ trong khoảng thời gian 3 tháng.