Vé máy bay tết, bán sớm giá vẫn cao

Vừa mở bán đã chỉ còn vé thương gia

Từ hơn 2 tuần trước, tức còn gần 6 tháng mới đến Tết Nguyên đán 2024, các hãng hàng không đã dồn dập mở bán vé tết. Mở màn mùa "săn vé" năm nay là hãng Vietjet, từ cuối tháng 8 đã thông báo sẽ cung ứng 2,5 triệu vé cho toàn mạng bay dịp Tết Giáp Thìn 2024 kèm theo chương trình ưu đãi hấp dẫn áp dụng cho khách hàng nhanh tay đặt vé trong khoảng thời gian từ 6 - 11.9. Nếu may mắn, hành khách có thể sở hữu tấm vé về quê ăn tết chỉ 1,5 triệu đồng cho các đường bay từ TP.HCM đi Đà Nẵng, Chu Lai, Phú Quốc, Đà Lạt, Nha Trang, Phú Yên và chỉ từ 1,9 triệu đồng cho các đường bay nhộn nhịp nhất dịp tết là TP.HCM đi Hà Nội, Vinh, Thanh Hóa, Hải Phòng…

Vài ngày sau, Vietnam Airlines Group (gồm 3 hãng Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) cũng thông tin sẽ cung ứng 3 triệu chỗ, tương ứng 15.000 chuyến bay trên toàn mạng bay nội địa và quốc tế, trong giai đoạn từ 25.1 - 24.2.2024 (tức 15 tháng chạp năm Quý Mão đến 15 tháng giêng năm Giáp Thìn). Trong đó, mạng bay nội địa là 2 triệu chỗ, quốc tế hơn 1 triệu chỗ. Vietnam Airlines tập trung tăng chuyến trên các đường bay nội địa kết nối Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM với các tỉnh thành trên cả nước như Hải Phòng, Vinh, Thanh Hóa, Huế, Quy Nhơn, Quảng Nam, Pleiku, Đà Lạt, Buôn Ma Thuột, Nha Trang, Phú Quốc…

Các hãng hàng không đã bắt đầu mở bán sớm vé tết Đậu Tiến Đạt

Mở bán vé sớm như vậy nhưng theo khảo sát, giá vé máy bay vừa được tung ra đã neo cao ngất ngưởng. Ở đường bay "hot" nhất, cũng là chặng có số lượng chuyến bay nhiều nhất TP.HCM - Hà Nội vào những ngày cao điểm tết, không có chuyến bay nào giá dưới 3 triệu đồng/chiều. Giá vé thấp nhất của hãng hàng không Vietjet nhằm ngày 27 tết âm lịch (6.2.2024) đã gần 3,3 triệu đồng/chiều.

Mùa tết năm nay, hãng Vietravel đã được cấp thêm slot, lên 3 chuyến bay/ngày trên chặng này và trên cả 3 chuyến bay, giá vé đều trên 3,5 triệu đồng/chiều, bao gồm một chuyến bay đêm lúc 23 giờ 55 phút.

Nhỉnh hơn một chút, đa số chuyến bay của Bamboo Airways ở mức sát 3,6 triệu đồng/chiều, có 2 chuyến bay trưa và đêm gần chạm trần là hơn 3,67 triệu đồng. Gần 20 chuyến bay trong ngày của Vietnam Airlines đều "đồng giá" hơn 3,62 triệu đồng/chiều. Do ngày 27 tết rơi vào thứ ba nên nếu gia đình nào có thể sắp xếp nghỉ trước thêm một ngày để tận dụng thêm 2 ngày cuối tuần trước đó, về quê từ 23 - 24 tháng chạp thì có thể mua vé với giá chỉ 1,4 triệu đồng của Vietjet. Các hãng hàng không còn lại giá vẫn neo ở mức cao như những ngày 27 - 28 tết và phải tới 30 âm lịch mới có dấu hiệu hạ nhiệt.

Vé từ TP.HCM đi các địa phương khác như TP.HCM - Đà Nẵng cũng ở mức cao nhưng không quá chênh lệch giữa các hãng, dao động trong khoảng 2,4 - 2,6 triệu đồng/chiều. Đáng chú ý, chiều về Đà Nẵng - TP.HCM ngày mùng 6 tết (15.2.2024), đã có một số chuyến bay của hãng Vietnam Airlines bay khung giờ chiều - tối hết hạng vé phổ thông, chỉ còn vé thương gia giá hơn 5,1 triệu đồng/chiều.

Mọi năm, chặng TP.HCM - Thanh Hóa luôn nằm trong danh sách các đường bay "khóa sổ" sớm nhất. Năm nay cũng vậy. Người lao động từ TP.HCM nếu bay về quê Thanh Hóa chuyến ngày 27 tết của hãng Vietnam Airlines thì chỉ có một sự lựa chọn là chuyến 11 giờ 10 phút với vé hạng thương gia hơn 6 triệu đồng/chiều. Bamboo Airways cũng chỉ còn một chuyến bay giá sát trần - hơn 3,67 triệu đồng/chiều. Còn lại 8 chuyến của Vietjet cũng không có chuyến nào giá vé dưới 3,45 triệu đồng/chiều.

Vì sao người dân vẫn "đủng đỉnh"?

Dự báo làn sóng "săn vé" sẽ bắt đầu "nóng" lên từ giữa tháng 11.2023, đại diện Vietravel Airlines phân tích: Dự đoán nhu cầu đi lại của hành khách dịp Tết Âm lịch 2024 sẽ tăng cao so với năm 2023. Bởi theo số liệu của Cục Du lịch quốc gia, trong dịp lễ 30.4 - 1.5, cả nước đã đón hơn 300.000 lượt khách quốc tế, phục vụ khoảng 7 triệu lượt khách nội địa, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2022. Dịp lễ Quốc khánh 2.9 vừa qua, ước tính cả nước đã phục vụ khoảng 2,5 triệu lượt khách du lịch, giảm khoảng 16,7% so với cùng kỳ năm 2022. Dựa trên nhu cầu về quê sum họp gia đình, thăm người thân và du lịch vào dịp Tết Nguyên đán, Vietravel Airlines dự kiến tổng lượng khách đi máy bay dịp tết sẽ đạt 10 triệu lượt, tăng 15% so với năm 2023.

Trên tính toán đó, một mặt Vietravel Airlines đang xúc tiến làm việc với các nhà chức trách hàng không để xin phép tăng tần suất khai thác các chặng bay chính, một mặt cũng khuyến cáo hành khách nên lên kế hoạch và đặt vé sớm vì nhu cầu tăng cao, đồng nghĩa với giá vé máy bay dịp tết cũng sẽ tăng cao hơn so với ngày thường.

Hãng bay bán vé sớm khiến nhiều người... tưởng bở, sẽ chọn được giá rẻ. Nhưng giờ sớm hay muộn cũng như nhau nên không ít người vẫn bình chân như vại. Hơi giật mình khi thấy một số chuyến bay chiều từ Đà Nẵng về TP.HCM đã hết vé phổ thông nhưng chị Quỳnh Thanh (ngụ Q.3, TP.HCM) vẫn khá bình tĩnh và khẳng định sẽ không mua vé tết sớm.

Nguyên nhân đầu tiên do cơ quan chưa thông báo chính thức lịch nghỉ tết, lý do thứ hai mà chị Thanh cho rằng quan trọng hơn đó là mua sớm hay muộn thì cũng đắt như nhau, thậm chí mua sát ngày có khi còn lợi hơn mua sớm.

"Như năm ngoái, tôi mua trước 3 tháng, vé khứ hồi về Đà Nẵng hơn 5 triệu đồng/người nhưng bạn tôi sau đó mua trước tết 1 tháng mà còn rẻ hơn vài trăm ngàn. Mình mua sớm, trả tiền sớm cho hãng mà còn phải mua vé đắt thì tội gì canh sớm cho khổ, nhỡ có lịch phát sinh còn làm thủ tục đổi trả rắc rối, tốn kém hơn nữa", chị Thanh nói.

Tương tự, chị Lan Nghi (Q.11, TP.HCM) cũng khá ung dung với việc mua vé tết bởi: "Như cách đây 10 năm thì mình còn lo hết chỗ, phải mua vé sớm 5 - 6 tháng chứ bây giờ thì lo gì. Năm nào các hãng cũng sẽ có những đợt tăng cường, bổ sung vé. Dù đường bay ít chuyến như TP.HCM - Huế thì cũng không thiếu chỗ. Quan trọng là mua sớm hay muộn thì giá vé cũng vẫn cao như nhau nên cứ bĩnh tĩnh, bao giờ có chắc lịch nghỉ thì mua vé sau".

Rõ ràng, tình trạng vé máy bay "nhảy múa" bất thường, trước mùa lễ 1 - 2 tháng neo ở mặt bằng rất cao nhưng đến sát lễ lại "hạ nhiệt" như đã xảy ra trong mùa cao điểm 30.4 - 1.5 và mùa hè vừa qua đã khiến hành khách thận trọng hơn. Một số người còn đặt nghi vấn các hãng "chơi chiêu" mở bán sớm nhưng khóa dải giá vé rẻ để "ép" khách mua vé giá cao. Vì thế, dù đại diện các hãng hàng không vẫn khẳng định giá vé bán luôn được mở linh hoạt theo tình hình thị trường với đa dạng các mức giá và tuân thủ quy định giá trần nội địa nhưng người tiêu dùng vẫn không mấy mặn mà "săn" vé máy bay tết sớm.