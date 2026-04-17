Về miền di sản thờ Mẫu của xứ trầm hương

Trong tâm thức người dân xứ trầm, Am Chúa là nơi phát tích huyền thoại về Thiên Y A Na Thánh Mẫu, người Mẹ xứ sở đã giáng trần và sinh sống thuở ấu thơ tại vùng đất này. Bà đặt ra các nghi lễ đạo đức, mang lại cuộc sống ấm no và trở thành biểu tượng tinh thần của người dân nơi đây qua bao thế hệ.

Dân gian địa phương vẫn lưu truyền câu nói "Am Chúa hiển nhân, Tháp Bà hiển thánh" để khẳng định giá trị lịch sử riêng biệt của Am Chúa trên núi Đại An. Nếu Tháp Bà Ponagar là nơi tôn vinh sự linh hiển thì Am Chúa chính là nơi lưu giữ những ký ức về cuộc đời trần thế gắn với công lao của Thánh Mẫu dạy dân chúng cày cấy, chăn tằm, dệt vải, làm nương rẫy...

Tại lễ hội, nghi thức tế lễ cổ truyền được các bậc cao niên thực hiện trang nghiêm tại chính điện, cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa. Nét đặc sắc nhất của lễ hội Am Chúa là những màn diễn xướng múa bóng dâng Mẫu và các làn điệu hát văn rộn ràng, tái hiện sống động những huyền tích về sự linh ứng của Mẹ xứ sở. Lễ hội không chỉ là không gian tín ngưỡng mà còn là dịp để cộng đồng thắt chặt tình đoàn kết, nhắc nhở thế hệ trẻ về cội nguồn "uống nước nhớ nguồn".

Một đoàn thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu tại lễ hội Am Chúa ẢNH: BÁ DUY

Dòng người nối nhau mang theo mâm ngũ quả, lẵng hoa và sản vật địa phương dâng lên Mẫu để tỏ lòng biết ơn tại lễ hội ẢNH: BÁ DUY

Am Chúa là di tích lịch sử - văn hóa quốc gia từ năm 1999. Trải qua nhiều lần trùng tu, di tích vẫn giữ được vẻ cổ kính với cổng tam quan, bái đường và chính điện uy nghiêm ẩn dưới tán cây cổ thụ. Di tích Am Chúa còn là "chứng nhân" lịch sử khi vẫn lưu giữ nhiều sắc phong của các triều đại nhà Nguyễn qua nhiều thế kỷ.

Lễ hội Am Chúa 2026 sẽ diễn ra với nhiều hoạt động diễn xướng dân gian phong phú cho đến hết ngày 19.4. Theo ban tổ chức, lễ hội năm nay đã tiếp nhận đăng ký tham gia của hơn 100 đoàn hành hương với khoảng 3.000 người; ước tính hằng năm có hơn 10.000 lượt người dân và du khách đến tham dự lễ hội.