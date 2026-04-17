Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Về miền di sản thờ Mẫu của xứ trầm hương

Bá Duy
17/04/2026 07:11 GMT+7

Hôm nay 17.4, lễ hội Am Chúa 2026 chính thức khai mạc tại di tích lịch sử - văn hóa quốc gia Am Chúa, trên núi Đại An, xã Diên Điền (Khánh Hòa). Đây là một trong những lễ hội dân gian lớn và đặc sắc nhất của tỉnh Khánh Hòa, thu hút hàng ngàn người dân và khách thập phương về hành hương, chiêm bái.

Trong tâm thức người dân xứ trầm, Am Chúa là nơi phát tích huyền thoại về Thiên Y A Na Thánh Mẫu, người Mẹ xứ sở đã giáng trần và sinh sống thuở ấu thơ tại vùng đất này. Bà đặt ra các nghi lễ đạo đức, mang lại cuộc sống ấm no và trở thành biểu tượng tinh thần của người dân nơi đây qua bao thế hệ.

Dân gian địa phương vẫn lưu truyền câu nói "Am Chúa hiển nhân, Tháp Bà hiển thánh" để khẳng định giá trị lịch sử riêng biệt của Am Chúa trên núi Đại An. Nếu Tháp Bà Ponagar là nơi tôn vinh sự linh hiển thì Am Chúa chính là nơi lưu giữ những ký ức về cuộc đời trần thế gắn với công lao của Thánh Mẫu dạy dân chúng cày cấy, chăn tằm, dệt vải, làm nương rẫy...

Tại lễ hội, nghi thức tế lễ cổ truyền được các bậc cao niên thực hiện trang nghiêm tại chính điện, cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa. Nét đặc sắc nhất của lễ hội Am Chúa là những màn diễn xướng múa bóng dâng Mẫu và các làn điệu hát văn rộn ràng, tái hiện sống động những huyền tích về sự linh ứng của Mẹ xứ sở. Lễ hội không chỉ là không gian tín ngưỡng mà còn là dịp để cộng đồng thắt chặt tình đoàn kết, nhắc nhở thế hệ trẻ về cội nguồn "uống nước nhớ nguồn".

Lễ hội Am Chúa 2026: Khám phá di sản thờ Mẫu của xứ trầm hương - Ảnh 1.

Một đoàn thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu tại lễ hội Am Chúa

ẢNH: BÁ DUY

Lễ hội Am Chúa 2026: Khám phá di sản thờ Mẫu của xứ trầm hương - Ảnh 2.

Dòng người nối nhau mang theo mâm ngũ quả, lẵng hoa và sản vật địa phương dâng lên Mẫu để tỏ lòng biết ơn tại lễ hội

ẢNH: BÁ DUY

Am Chúa là di tích lịch sử - văn hóa quốc gia từ năm 1999. Trải qua nhiều lần trùng tu, di tích vẫn giữ được vẻ cổ kính với cổng tam quan, bái đường và chính điện uy nghiêm ẩn dưới tán cây cổ thụ. Di tích Am Chúa còn là "chứng nhân" lịch sử khi vẫn lưu giữ nhiều sắc phong của các triều đại nhà Nguyễn qua nhiều thế kỷ.

Lễ hội Am Chúa 2026 sẽ diễn ra với nhiều hoạt động diễn xướng dân gian phong phú cho đến hết ngày 19.4. Theo ban tổ chức, lễ hội năm nay đã tiếp nhận đăng ký tham gia của hơn 100 đoàn hành hương với khoảng 3.000 người; ước tính hằng năm có hơn 10.000 lượt người dân và du khách đến tham dự lễ hội.

Khám phá thêm chủ đề

về miền di sản lễ hội Am Chúa di tích lịch sử văn hóa quốc gia Am Chúa
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận