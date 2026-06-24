'Về nghe sen kể chuyện' là gì mà bỗng dưng 'hot rần rần'?

Những ngày qua, trend "Về nghe sen kể chuyện" bỗng "hot rần rần" ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

"Về nghe sen kể chuyện"

Ít ai biết rằng, đằng sau trào lưu này là một ý tưởng rất giản dị xuất phát từ tình yêu quê hương của anh Nguyễn Trung Tính (35 tuổi, ngụ ở xã Bình Hàng Trung, Đồng Tháp).

Anh cho biết "Về nghe sen kể chuyện" vốn là slogan chính thức của Lễ hội Sen Đồng Tháp năm 2026. "Tuy nhiên, thay vì chỉ dừng lại ở việc truyền tải thông tin sự kiện theo cách truyền thống, tôi mong muốn tạo ra một hình thức tiếp cận gần gũi hơn với cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ", anh nói.

"Tôi luôn tin rằng sen không chỉ là một loài hoa, mà còn là biểu tượng văn hóa, là hình ảnh đại diện cho tính cách con người Đồng Tháp: mộc mạc, nghĩa tình, kiên cường và luôn vươn lên. Vì vậy, tôi chọn cách kể chuyện bằng hình ảnh và cảm xúc. Theo đó, "Về nghe sen kể chuyện" vừa là lời mời đến xem lễ hội, vừa là lời mời mọi người cùng lắng nghe những câu chuyện về quê hương, về con người và những giá trị mà mỗi người đang mang trong mình", anh nói.

Khi thiết kế tấm poster đầu tiên, anh chỉ kỳ vọng nhiều người biết đến lễ hội hơn và cảm thấy tự hào hơn về quê hương đất Sen hồng. "Tôi không nghĩ cụm từ này lại có thể lan tỏa mạnh đến vậy. Ban đầu tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng nếu mỗi người chia sẻ một tấm ảnh cùng câu chuyện riêng của mình thì thông điệp sẽ trở nên sống động hơn. Điều khiến tôi bất ngờ là mọi người không chỉ chia sẻ lại mà còn tự sáng tạo, tự kể câu chuyện của họ và biến nó thành một phong trào cộng đồng thực sự. Càng vui hơn khi nhiều fanpage với hàng chục ngàn thành viên cũng hưởng ứng, chia sẻ hình ảnh của trend này", anh chia sẻ.

Nhiều người trẻ hưởng ứng trào lưu này ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo anh, sức hút của trào lưu đến từ ba yếu tố: tình yêu quê hương luôn hiện hữu trong mỗi người Đồng Tháp, hình ảnh sen đã trở thành biểu tượng quen thuộc và đặc biệt là việc bất kỳ ai cũng có thể trở thành nhân vật chính trong câu chuyện của chính mình.

Khi công nghệ kết nối tình yêu quê hương

Chứng kiến hàng ngàn người cùng hưởng ứng trào lưu, anh Tính cho biết cảm xúc lớn nhất là sự xúc động và biết ơn. Điều khiến anh hạnh phúc không phải là số lượng bài đăng hay lượt chia sẻ, mà là việc nhiều thế hệ cùng tham gia. Từ học sinh, sinh viên, giáo viên, cán bộ, công chức... đến những người con Đồng Tháp đang sinh sống ở nhiều nơi trong và ngoài nước đều góp mặt trong hành trình lan tỏa này.

"Khoảnh khắc khiến tôi xúc động nhất là khi nhìn thấy những người chưa từng gặp nhau nhưng lại cùng sử dụng thông điệp "Về nghe sen kể chuyện" để kể về quê hương của họ. Lúc đó tôi nhận ra trào lưu này không còn là của riêng mình nữa mà đã trở thành câu chuyện chung của cộng đồng", anh bộc bạch.

Theo anh, mạng xã hội hiện nay là công cụ rất mạnh để quảng bá hình ảnh địa phương. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là nội dung có đủ chân thành và đủ cảm xúc để kết nối con người hay không.

Từ câu chuyện "Về nghe sen kể chuyện", anh nhận ra cộng đồng luôn sẵn sàng lan tỏa những điều tích cực khi họ cảm thấy mình được tham gia và trở thành một phần của câu chuyện.

"Điều thú vị hơn cả là sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo (AI) trong quá trình sáng tạo nội dung. Nhiều poster được tạo ra bằng công nghệ AI nhưng vẫn mang đậm dấu ấn cá nhân. Cùng một chủ đề nhưng mỗi người lại kể một câu chuyện khác nhau. Công nghệ không làm mất đi bản sắc con người mà đang trở thành công cụ giúp mọi người sáng tạo và lan tỏa những giá trị văn hóa theo cách mới mẻ hơn. Đây cũng là tín hiệu tích cực về tinh thần chuyển đổi số trong cộng đồng", anh chia sẻ.

Anh Tính cũng cho rằng "Về nghe sen kể chuyện" không chỉ là chiến dịch quảng bá lễ hội mà còn góp phần khơi dậy niềm tự hào về quê hương. "Lễ hội rồi sẽ kết thúc nhưng tình yêu quê hương cần được nuôi dưỡng mỗi ngày. Nếu trào lưu này giúp ai đó tự hào hơn khi nhắc đến Đồng Tháp thì đó đã là thành công lớn nhất", anh khẳng định và kỳ vọng tinh thần ấy sẽ tiếp tục được phát huy, để những người trẻ kể thêm nhiều câu chuyện về Đồng Tháp, từ sen, sếu đầu đỏ, làng nghề, ẩm thực... cho đến những con người bình dị của vùng đất này.

Đồng thời, anh Tính nhắn gửi: "Tôi mời mọi người về Đồng Tháp, không chỉ để ngắm sen nở, mà để lắng nghe những câu chuyện đẹp về đất và người nơi đây. Bởi mỗi người dân đều là một bông sen đang kể câu chuyện của chính mình".

Anh Tính (bên trái) là người tạo ra trend "Về nghe sen kể chuyện" ẢNH: ANH TÍNH CUNG CẤP

Minh chứng sinh động cho sức lan tỏa của truyền thông tích cực

Chia sẻ về trend "Về nghe Sen kể chuyện", Hà Nguyễn Minh Quân, quản trị fanpage Đồng Tháp năng động và phát triển, bày tỏ: "Tôi cảm thấy rất tự hào khi trend thu hút sự tham gia đông đảo người dân, du khách, nhà sáng tạo nội dung và các tổ chức, góp phần quảng bá hình ảnh Đồng Tháp một cách tự nhiên, sáng tạo và hiệu quả. Đây không chỉ là một xu hướng trên mạng xã hội mà còn là cầu nối giúp lan tỏa những giá trị văn hóa địa phương đến với cộng đồng trong và ngoài nước. Có thể nói, "Về nghe Sen kể chuyện" là một minh chứng cho sức mạnh của truyền thông số trong việc kể những câu chuyện quê hương theo cách mới mẻ".

Đại tá Nguyễn Ngọc Ân, Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đồng Tháp, cho rằng trào lưu chia sẻ poster "Về nghe Sen kể chuyện" đang tạo hiệu ứng rất lớn trên không gian mạng những ngày qua là minh chứng sinh động cho sức lan tỏa của truyền thông tích cực.

"Dưới góc độ quản lý nhà nước về an ninh mạng, chúng tôi đánh giá cao ý thức trách nhiệm và tình yêu quê hương của cộng đồng cư dân mạng, đặc biệt là các bạn trẻ khi tham gia quảng bá cho Lễ hội Sen lần này", đại tá Nguyễn Ngọc Ân nhìn nhận.

Theo đại tá Nguyễn Ngọc Ân, thành quả này có sự đóng góp không nhỏ từ việc triển khai mô hình "Không gian số Đồng Tháp an toàn, lành mạnh". Thời gian qua, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đồng Tháp đã chủ động phối hợp, tổ chức tốt công tác tuyên truyền, định hướng và kết nối chặt chẽ với đội ngũ KOLs, các nhà sáng tạo nội dung và quản trị viên các trang mạng xã hội lớn trên địa bàn tỉnh, đội ngũ này đã phát huy vai trò "sứ giả", chủ động dẫn dắt dòng định hướng dư luận bằng những hình ảnh đẹp về lực lượng vũ trang giúp dân, về sự kiên cường của Đất Sen Hồng và những thước phim nghệ thuật mang thông điệp Về nghe Sen kể chuyện".