Diễn viên Thái Trà My quê Bình Định, cô sở hữu chiều cao 1,73m cùng vóc dáng gợi cảm. Không thuộc diện được đào tạo trường lớp, Thái Trà My rẽ hướng phim ảnh từ những dự án phim mạng cho giới trẻ. Được các đạo diễn khen ngợi về tố chất, Thái Trà My tiếp tục đăng ký khoá học của đạo diễn Kathy Uyên. Sau đó cô may mắn trở thành gương mặt được nhiều dự án phim ảnh lựa chọn.

Ở tuổi 25, Thái Trà My đã có cho mình nhiều dự án phim ảnh. Gần đây cô vừa hoàn thành xong web drama Gia nhân, Bố già nổi loạn và phim điện ảnh Quý cô thừa kế 2, Săn mồi... Ngoài công việc diễn xuất, người đẹp còn tất bật khai trương cửa hàng thời trang

Tự nhận là người chăm chỉ, Thái Trà My bận rộn với công việc kinh doanh và nghệ thuật. Bên cạnh đó nữ diễn viên luôn biết cách chăm sóc để vẻ ngoài luôn tươi trẻ, tràn đầy năng lượng. Vóc dáng nóng bỏng cũng giúp người đẹp 25 tuổi tự tin khi biến hóa nhiều phong cách khác nhau

Từ diễn viên tay ngang, Thái Trà My cho biết mình phải nỗ lực nhiều hơn để được các đạo diễn "chọn mặt gửi vàng". Không chỉ đi học thêm, ở nhà cô cũng soi gương, tự diễn để khắc phục những thiết sót

Thái Trà My cho biết: "Đối với tôi, điện ảnh là niềm đam mê và tôi sẽ theo đuổi đến cùng. Được nhiều người khuyên thi hoa hậu nhưng tôi chưa có ý định. Tôi muốn dành hết tâm sức cho phim ảnh chứ không muốn phân tâm nhiều con đường để rồi con đường nào cũng dở dang"

"Đối với tôi phim ảnh không có tuổi nghề, vì ở độ tuổi nào bạn cũng đều sống được với nghề và đều có cơ hội tỏa sáng", cô nêu quan điểm. Sau những ngày lăn xả ngoài phim trường, Thái Trà My khẳng định không bỏ bê bản thân mà chịu khó tập thể dục, ăn uống khoa học để có sức khỏe theo nghề