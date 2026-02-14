Về quê ăn tết 1 - 2 tuần, tưới cây thế nào để không héo?

Anh Nguyễn Ngọc Quý, quản trị nhóm Cộng đồng chơi kiểng lá có chất (gần 50.000 thành viên), hướng dẫn một số cách giúp cây sống tốt qua đợt về quê ăn tết.

ẢNH: L.Y

3 việc đơn giản trước khi khóa cửa về quê ăn tết:

Đừng bón phân sát ngày đi: Nhiều người "thương cây" nên bón phân, phun kích rễ trước Tết, nghĩ rằng cho cây "ăn no" là tốt. Tuy nhiên, cách làm này sai thời điểm. Cây được kích sẽ "ăn" mạnh hơn nhưng lại thiếu nước "uống" đều đặn. Vì vậy, cứ về quê ăn tết, khi nào xong, trở lại nhà, bạn có thể tính chuyện bón phân cho cây sau. Cắt lá vàng, dọn mặt chậu: Lá hư là ổ nấm, ổ rệp. Bạn vắng nhà, sâu bệnh nhân đôi rất nhanh. Cắt gọn giúp cây đỡ mất sức, cũng đỡ mùi khó chịu nếu lá rụng. Kéo cây vào "góc mát", gom thành cụm: Nắng gắt và gió mạnh sẽ làm nước mau bốc hơi. Với cây trồng trong chậu và ở ban công hướng Tây hoặc tầng cao chung cư gió mạnh, việc thiếu nước tưới trong 1-2 tuần cộng thêm nắng, gió sẽ khiến cây suy yếu nhanh chóng. Vì thế, hãy cho cây nghỉ ngơi ở chỗ mát mẻ hơn.

Nếu có nhiều cây và cũng không thể di chuyển vào trong nhà hay chuyển hoàn toàn sang chỗ râm mát hơn thì hãy gom các cây lại với nhau thành một cụm để giúp cây "nương tựa" nhau mà giảm độ nóng, giảm thất thoát lượng hơi nước. Có thể xếp cây sát tường, cây cao che nắng cho cây thấp.

Cây ở tầng cao chung cư chịu áp lực nắng và gió sẽ dễ suy yếu nếu thiếu nước ẢNH: L.Y

Gom cây nhỏ vào một cụm treo dưới giàn cây leo và phía trong cây lớn để tránh nắng gắt ẢNH: L.Y

3 cách tưới cây "không cần người"

Nhiều người mua chai nước có đầu tưới nhỏ giọt cắm vào chậu cây. Tuy nhiên, chai nước thông thường khoảng 0,5 - 1 lít nước, chỉ đủ cho nhu cầu của cây trong khoảng 3 - 4 ngày. Đặc biệt, với nhiều loại cây sử dụng giá thể thoáng như cây kiểng lá, việc thoát nước cần nhanh và cần tưới nhiều lần thì cách cắm bình nhỏ giọt không phù hợp.

Cắm bình nhỏ giọt như vậy chỉ tác dụng được trong 2 - 3 ngày ẢNH: AI





Dây thấm và xô nước: Tạo ra bộ tưới tự chế bằng thau/xô nước và dây vải. Ngâm dây 5 - 10 phút cho dây ngấm nước, đặt thau/xô gần cây (ngang hoặc thấp hơn mặt chậu một chút để nước dẫn chậm). Sau đó nhét một đầu dây vào chậu cây/đất, còn đầu dây kia đặt trong thau/xô nước. Nước sẽ được dẫn chậm chậm từ thau/xô qua chậu cây. Nếu chậu cây lớn, có thể dùng 2 thau/xô để cấp đủ nước đều chậu. Làm nhà kính mini: Tưới đẫm cho cây. Cắm thêm que tre (hoặc que sắt có bán sẵn ở các cửa hàng cây kiểng) để tạo khung đỡ cao hơn ngọn của chậu cây. Sau đó dùng túi nilon trong suốt trùm cây lại nhằm giữ hơi ẩm (buộc lỏng chừa khe thở nhỏ), không để túi chạm lá(vì chạm lá dễ thối). Để cây ở nơi râm mát, tránh ánh nắng trực tiếp, nếu không thì "nhà kính mini" này sẽ thành "lò hấp". Cũng có thể gom cây vào nhà vệ sinh, ra cửa hàng cây kiểng mua bóng đèn chiếu cho cây quang hợp. Đầu tư máy tưới tự động theo giờ: Phun sương cấp ẩm cho cây. Hệ thống tưới tự động này không chỉ dùng hiệu quả trong dịp tết mà ngay cả ngày thường cũng có tác dụng, giúp người chơi cây nhẹ việc và cây được chăm sóc tốt hơn.

Bộ tưới tự chế bằng xô nước và dây thấm ẢNH: AI

Mẹo: Chậu lớn dùng 2 dây, chậu nhỏ 1 dây. Sau khi lắp, quan sát 1 - 2 giờ: đất chỉ ẩm nhẹ là đúng, sũng nước là sai.

Nhà kính mini tự chế ẢNH: AI

Tết là để vui. Vui hơn nữa là khi mở cửa về, ban công vẫn còn xanh, như thể ngôi nhà cũng vừa trải qua một cái tết yên lành.

Hệ thống tưới phun sương hẹn giờ sẽ cung cấp độ ẩm tốt cho cây ẢNH: L.Y

Nhờ người tưới: nên cụ thể, không nói chung chung Nếu nhờ hàng xóm hoặc người thân tưới cây, tránh nói chung chung "rảnh thì tưới giúp em". Hãy nhắn cụ thể như "Mỗi chậu 200 - 300 ml, 3 ngày/lần" hoặc "Chậu nào không tưới (sen đá, xương rồng, lưỡi hổ…)", "Đất còn ẩm thì thôi, đừng tưới thêm"… Mẹo: dán lời nhắn lên từng chậu. Khi đó, người tưới không phải mắc công nhớ, cây cũng ít bị "tình thương" làm hư.

Cứu cây sau kỳ nghỉ tết Nghỉ tết xong về nhà mà thấy cây héo rũ thì đừng xối nước ào ào. Hãy tưới từ từ 2 - 3 lần, cách nhau 10 - 15 phút để đất hút dần. Nếu đất sũng, có mùi hôi, lá vàng mềm thì khả năng là cây bị úng rễ, lúc này nên ngưng tưới, xới tơi mặt đất, đưa cây ra chỗ thoáng.



