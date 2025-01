Về quê ăn tết trên QL1: Nhích từng chút một, nhiều người ngán ngẩm

Ngày 25.1, theo ghi nhận của PV Thanh Niên trên đường tránh qua TX.Đức Phổ và H.Mộ Đức (Quảng Ngãi), đoàn xe xếp hàng từ đầu cầu Trà Câu đến cầu Mỹ Á và đoạn từ TT.Mộ Đức cho đến cầu Sông Vệ chờ lưu thông. Phần lớn là những phương tiện chở người về quê ăn tết, hàng hóa và xe ô tô con.

Xe lưu thông trên tuyến QL1 tại Quảng Ngãi tăng gấp 50 lần so với ngày thường ẢNH: NHẬT THANH

Giao thông ùn tắc

Theo người dân địa phương, từ ngày 22.1 đã xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông trên QL1. Hiện hầu hết người dân đã nghỉ tết và bắt đầu về quê nên tình trạng kẹt xe diễn ra nặng hơn. Các xe liên tục luồn lách, "điền vào chỗ trống", thậm chí lấn làn xe máy để đi nhanh.

Ô tô nhích từng chút khi lưu thông trên tuyến QL1, đoạn qua TX.Đức Phổ (Quảng Ngãi) ẢNH: HẢI PHONG

Trên đường về quê ăn tết, bị kẹt giữa dòng xe cộ, anh Hồng (ở Đồng Nai) nói: "Tôi phải nhích từng chút một để di chuyển. Đi từ trạm CSGT TX.Đức Phổ đến nút giao tại QL1 (đoạn cầu Trà Câu) này, tôi mất rất nhiều thời gian vì xe cộ ùn ứ. Chưa bao giờ con đường về quê ăn tết lại kẹt xe đến thế".

Người về quê ăn tết ngán ngẩm khi gặp cảnh ùn tắc tại các nút giao ẢNH: NHẬT THANH

Chạy xe đường dài nên thường xuyên đi qua tuyến QL1, anh Phương (ở TP.HCM) cho hay, trong nửa tháng chạp, anh đã hai lần đi trên đoạn QL1 qua tỉnh Quảng Ngãi. Lần nào đi qua đây, anh cũng phải dừng lại rất lâu vì đường không thông.

"Từ trạm CSGT TX.Đức Phổ ra đến đầu cầu Trà Câu, tôi phải mất cả tiếng đồng hồ để di chuyển. Tôi chở bia, nước ngọt nên vấn đề chậm trễ thế này gây phiền phức trong việc giao dịch giữa các công ty. Lẽ ra tôi vẫn còn chạy thêm một chuyến nữa nhưng vì đường không thông thoáng nên phải nghỉ sớm. Nếu còn ham chở hàng thì tôi sẽ không kịp đón tết cùng gia đình", anh Phương chia sẻ.

Người dân địa phương gặp khó khăn trong việc di chuyển qua đường, khi ô tô và xe tải "chết đứng" trên QL1 ẢNH: NHẬT THANH

Tình trạng trên không chỉ ảnh hưởng đến người về quê ăn tết mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến người dân địa phương. Tại một số nút giao đường liên thôn, liên xã, trên tuyến QL1, đường tránh qua TX.Đức Phổ và H.Mộ Đức, người dân địa phương đi lại rất khó khăn và phải chờ rất lâu để có thể qua đường hoặc di chuyển theo hướng khác.

Triển khai 100% quân số điều tiết giao thông

Nhận thấy tình hình giao thông có nguy cơ tê liệt, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi triển khai 100% quân số phối hợp với lực lượng cảnh sát trật tự, công an các huyện, thị xã, địa phương dọc tuyến QL1 ra quân phân luồng giao thông, đặc biệt tại các nút giao thông có đèn tín hiệu.

Lực lượng CSGT phân luồng, điều tiết giao thông trên tuyến QL1 ẢNH: NHẬT THANH

Trao đổi với PV Thanh Niên, thượng tá Vũ Thanh Giang, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đơn vị triển khai 100% quân số để điều tiết thông luồng giao thông theo kế hoạch từ ngày 23 - 26.1 và từ 4 - 7.2. Đồng thời phối hợp với công an các huyện, xã, cơ động điều tiết phân luồng giao thông tại các điểm có đèn tín hiệu giao thông. Lực lượng CSGT cũng đề nghị các chủ phương tiện tham gia giao thông đúng làn, không được chen lấn, vượt ẩu, gây nguy hiểm, mất an toàn giao thông.

Giao thông tê liệt trên tuyến QL1, đoạn qua tỉnh Khánh Hòa ẢNH: HẢI PHONG

"Lượng phương tiện tham gia giao thông về quê ăn tết cao hơn ngày thường gần 50 lần, nên mong người dân hết sức thông cảm. Vì tình trạng kẹt xe, ùn ứ trên toàn tuyến QL1, không phải riêng gì đoạn qua Quảng Ngãi", thượng tá Giang nói.