Vẻ quyến rũ 'vạn người mê' của Á hậu Quỳnh Anh

Siêu mẫu, Á hậu Quỳnh Anh nhận được nhiều lời khen ngợi cho nhan sắc cuốn hút, trẻ trung khi làm giám khảo tuyển chọn người mẫu nhí cho chương trình Model Kid Vietnam 2026 vừa tổ chức tại Hà Nội.

Chọn một chiếc đầm quây tối giản màu vàng nhẹ nhàng, Á hậu Quỳnh Anh vẫn nổi bật bởi thần thái tự tin, cuốn hút. Ở tuổi 26, người đẹp Hà Nội cho thấy độ "chín" về nhan sắc đủ sức thu hút mọi ánh nhìn mà không cần đến những bộ trang phục quá lộng lẫy hay trang sức "khủng" ẢNH: BTC

Ngoài công việc của một người mẫu chuyên nghiệp, nàng hậu liên tục được thử sức trong nhiều vai trò mới. Cô đảm nhiệm vai phản diện trong phim truyền hình Lời hứa đầu tiên, làm mentor cho cuộc thi truyền hình thực tế về thời trang dành cho trẻ em trong độ tuổi từ 5 - 13 tuổi ẢNH: NVCC

Host Ninh Quang Trường và ba huấn luyện viên Quỳnh Anh, Quỳnh Hoa, TyhD Thùy Dương trên ghế giám khảo casting Model Kid Vietnam 2026 tại Hà Nội

ẢNH: BTC

Nguyễn Quỳnh Anh sinh năm 1999, từng giành ngôi á quân The Face Vietnam 2018 và quán quân Siêu mẫu châu Á 2021 (Supermodel Me). Năm 2024, cô thử sức ở cuộc thi sắc đẹp Miss Universe Vietnam và giành danh hiệu á hậu 1.

Tại Model Kid Vietnam 2026, Á hậu Quỳnh Anh đảm nhiệm vai trò mentor cùng Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa và người mẫu TyhD Thùy Dương. Với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực thời trang, dàn mentor không chỉ truyền cảm hứng mà còn khích lệ các em mạnh dạn thể hiện bản thân, sẵn sàng bước vào hành trình rèn luyện chuyên nghiệp, bài bản.

Ban tổ chức cho biết với thông điệp "trẻ em hãy là trẻ em", chương trình khuyến khích các thí sinh trong độ tuổi từ 5 - 13 tuổi tự tin thể hiện bản thân, đồng thời đưa ra góc nhìn đúng đắn hơn về việc đào tạo người mẫu nhí để các bé vẫn giữ trọn sự hồn nhiên, ngây thơ vốn có đúng với lứa tuổi.

Mentor Quỳnh Anh động viên, chỉ dẫn dáng đứng, cách tương tác với ống kính cho một thí sinh tham gia tuyển chọn người mẫu nhí ẢNH: BTC

Trong các fashion show gần đây, Quỳnh Anh luôn là cái tên được nhiều nhà thiết kế ưu ái. Cô là khách mời dự thảm đỏ, người mẫu trình diễn mở màn và là gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu trong chiến dịch quảng bá thời trang. Bên cạnh đó, người đẹp cũng đắt show chụp ảnh lookbook, chụp ảnh bìa tạp chí, làm KOLs trong mảng thời trang, làm đẹp và giải trí ẢNH: NVCC

Sau gần 10 năm hoạt động trong showbiz, Quỳnh Anh lần đầu công khai chuyện tình cảm với nhà sáng tạo nội dung Neyun ở thời điểm cuối năm 2025. Cặp đôi nhận được nhiều sự chú ý và ủng hộ từ công chúng với chuyện tình giản dị, chân thành, vượt qua những định kiến vì sự chênh lệch chiều cao ẢNH: NVCC



