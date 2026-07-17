Truyền hình thực tế cho giới người mẫu có còn sức hút?

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý của TFV 2026 không chỉ nằm ở số lượng thí sinh tham gia mà còn ở sự thay đổi trong cách nhìn về một "gương mặt người mẫu" trong thời đại số. Khác với nhiều mùa trước, chương trình năm nay không đặt nặng các tiêu chí như độ tuổi, chiều cao hay kinh nghiệm trình diễn. Bên cạnh người mẫu chuyên nghiệp, TFV mở rộng cơ hội cho ca sĩ, diễn viên, KOL, nhà sáng tạo nội dung cùng những gương mặt trẻ yêu thích thời trang.

NTK Đỗ Mạnh Cường, các người mẫu Anh Thư, Võ Hoàng Yến và H’Hen Niê trên ghế giám khảo vòng thi catwalk giấu mặt tại casting The Face Vietnam 2026 Ảnh: BTC

Tại vòng tuyển chọn, thí sinh phải trải qua nhiều thử thách như thực hiện video sáng tạo, catwalk giấu mặt, chụp ảnh mặt mộc, phỏng vấn và thể hiện khả năng xây dựng hình ảnh cá nhân. Những yêu cầu này cho thấy thị trường thời trang hiện nay không chỉ cần người mẫu có ngoại hình và kỹ năng trình diễn, mà còn đòi hỏi khả năng giao tiếp, sáng tạo nội dung và kết nối với công chúng.

Chính vì vậy, ngay cả những thí sinh có lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội vẫn phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt và có thể dừng bước sớm nếu chưa đáp ứng được yêu cầu chuyên môn.

Một minh chứng cho giá trị của chương trình là hành trình của quán quân TFV 2023 Huỳnh Tú Anh. Từ một gương mặt mới được phát hiện qua cuộc thi, cô từng bước khẳng định vị trí trong làng thời trang, hiện có lịch làm việc với nhà mốt Chanel tại Paris (Pháp). Thành công này cho thấy truyền hình thực tế vẫn có thể trở thành bệ phóng hiệu quả cho những tài năng phù hợp.

Emma Nhất Khanh và Yuna Vũ - những ca sĩ, KOL nổi tiếng trên mạng xã hội nhận vé bước vào thử thách chụp hình mặt mộc tại casting The Face Vietnam 2026 Ảnh: BTC

Trong bối cảnh ngày càng nhiều người mẫu Việt ghi dấu ấn trên các sàn diễn quốc tế, những sân chơi truyền hình thực tế chuyên biệt dành cho người mẫu vẫn còn khá hạn chế. Ngoài Vietnam's Next Top Model và The Face Vietnam, thị trường chưa có nhiều chương trình quy mô lớn giúp phát hiện, đào tạo và tạo cơ hội phát triển cho các gương mặt mới.

Theo nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường, Host của TFV 2026, ngành thời trang, truyền thông và quảng cáo đang thay đổi nhanh chóng. Các thương hiệu hiện không chỉ tìm kiếm người mẫu có ngoại hình đẹp hay khả năng catwalk tốt, mà còn cần những cá nhân có tư duy, khả năng nắm bắt xu hướng, sáng tạo nội dung và xây dựng sức ảnh hưởng cá nhân. Vì vậy, chiều cao, ngoại hình hay kỹ năng trình diễn dù vẫn là lợi thế nhưng không còn là yếu tố duy nhất quyết định thành công.

Có thể thấy, sức hút của truyền hình thực tế dành cho giới người mẫu đang chuyển dịch từ việc tìm kiếm một người mẫu trình diễn đơn thuần sang phát hiện những gương mặt thời trang đa năng, có khả năng hoạt động trong nhiều lĩnh vực của ngành công nghiệp sáng tạo.

Sau 2 đợt tuyển chọn trực tiếp tại Hà Nội và TP.HCM, TFV 2026 tiếp tục duy trì sự quan tâm của công chúng trên mạng xã hội. Dù chưa công bố lịch phát sóng chính thức, chương trình đã mở rộng hệ sinh thái tìm kiếm tài năng khi khởi động tuyển sinh Model Kid Vietnam 2026, hướng đến việc phát hiện những gương mặt thời trang ở nhiều độ tuổi.