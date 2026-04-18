Về Sa Đéc ngắm vườn muồng hoa đào, lên ảnh đẹp lung linh

Từ "báu vật" trong vườn đến điểm hẹn của Sa Đéc
Giữa vùng đất Sa Đéc nổi tiếng với nghề trồng hoa kiểng, vườn hoa đào Tư Tôn trở thành điểm dừng chân đặc biệt. Những hàng muồng hoa đào nở rộ, phủ kín lối đi, tạo nên khung cảnh nên thơ hiếm thấy ở miền Tây.
Hoa mang màu hồng phớt dịu nhẹ, nhụy vàng, nở dọc theo thân và cành, tạo nên vẻ đẹp mềm mại, tinh tế. Chính sự khác biệt này khiến nhiều du khách không khỏi ngỡ ngàng khi lần đầu chiêm ngưỡng. Mỗi ngày, khu vườn đón hàng trăm lượt khách, riêng dịp cuối tuần lượng khách có thể tăng gấp đôi.
Chủ nhân khu vườn là ông Dương Văn Quế. Với diện tích hơn 2,5 ha, từ năm 2017, ông Quế bắt đầu trồng nhiều loại hoa kiểng, trong đó có muồng anh đào đột biến. Đến năm 2021, khu vườn chính thức mở cửa đón khách tham quan.
Ông Quế kể một lần ghé thăm vườn người bạn, phát hiện một cây muồng hoa đào đột biến tự nhiên, ông đổi với bạn, mang trồng và kiên trì nhân giống bằng phương pháp chiết cành. Đến nay, khu vườn có hơn 100 cây đồng loạt ra hoa, bước sang năm thứ 6. "Ban đầu, tôi trồng tạo bóng mát, sau đó tính đến chuyện bán giống. Nhưng thấy hoa đẹp, khách đến xem đông nên giữ lại làm điểm nhấn cho khu vườn", ông Quế chia sẻ.
Để tạo dấu ấn riêng, ông Quế trồng muồng hoa đào dọc theo con đường dài hơn 300 m ven bờ ao, mỗi cây cách nhau khoảng 3,5 m. Khi vào mùa, cả con đường nhuộm hồng. Du khách có thể dạo bước trên cầu treo, chạm tay vào từng chùm hoa, hoặc len lỏi dưới tán cây để ngắm nhìn, chụp ảnh. Hoa nở rộ từ giữa tháng 4 đến đầu tháng 5, kéo dài 25 - 35 ngày, cũng là thời điểm khu vườn đẹp nhất trong năm.
Người trẻ thích thú với muồng hoa đào khoe sắc
Không chỉ người dân địa phương, du khách từ các tỉnh thành lân cận, nhất là người trẻ, cũng tìm đến chiêm ngưỡng, check-in vườn hoa độc đáo này. Anh Khương Nhựt Minh (ngụ Vĩnh Long) cho biết: "Năm nào tới tháng 4 tôi cũng đến đây. Muồng hoa đào nhìn giống hoa anh đào ở Nhật Bản, nhưng nở giữa miền Tây nên rất lạ. Khi lên hình đẹp không thua gì Đà Lạt".
Trần Mỹ Anh (du khách đến từ TP.Cần Thơ) chia sẻ: "Lúc đầu xem hình trên mạng xã hội, tôi cứ tưởng ở nước ngoài. Đến nơi mới thấy thực tế đẹp hơn rất nhiều. Hoa nở dọc thân, nhìn lạ và cuốn hút".
Trong khi đó, Nguyễn Quốc Khải (23 tuổi, ngụ TP.Cần Thơ) nhận xét: "Không gian ở đây dễ chịu, vừa có hoa, vừa có hồ cá Koi. Đi dạo, chụp ảnh đều thấy thích. Đây là mô hình kết hợp giữa nông nghiệp và du lịch rất đáng để trải nghiệm".
Từ vài cây muồng anh đào ban đầu, ông Quế đã nhân giống thành công, tạo nên một quần thể hoa độc đáo, góp phần làm phong phú thêm diện mạo của "thủ phủ hoa kiểng" miền Tây. Một góc Sa Đéc vì thế không chỉ rực rỡ sắc hoa, mà còn trở thành điểm hẹn của những người yêu cái đẹp mỗi độ tháng 4, tháng 5 về.
