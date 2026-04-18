Về Sa Đéc ngắm vườn muồng hoa đào, lên ảnh đẹp lung linh

Duy Tân
Duy Tân
18/04/2026 12:02 GMT+7

Những ngày đầu mùa hè, làng hoa Sa Đéc (P.Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) lại khoác lên mình sắc hồng dịu dàng của muồng hoa đào, thu hút đông đảo du khách, nhất là người trẻ tìm đến check-in.

Từ "báu vật" trong vườn đến điểm hẹn của Sa Đéc

Giữa vùng đất Sa Đéc nổi tiếng với nghề trồng hoa kiểng, vườn hoa đào Tư Tôn trở thành điểm dừng chân đặc biệt. Những hàng muồng hoa đào nở rộ, phủ kín lối đi, tạo nên khung cảnh nên thơ hiếm thấy ở miền Tây.

Khu du lịch vườn hồng Tư Tôn được “nhuộm hồng” bởi sắc muồng hoa đào

Hoa mang màu hồng phớt dịu nhẹ, nhụy vàng, nở dọc theo thân và cành, tạo nên vẻ đẹp mềm mại, tinh tế. Chính sự khác biệt này khiến nhiều du khách không khỏi ngỡ ngàng khi lần đầu chiêm ngưỡng. Mỗi ngày, khu vườn đón hàng trăm lượt khách, riêng dịp cuối tuần lượng khách có thể tăng gấp đôi.

Hơn 100 cây muồng hoa đào bung nở dọc các lối đi, khuôn viên khu du lịch trở thành điểm đến lý tưởng cho du khách yêu thiên nhiên

Chủ nhân khu vườn là ông Dương Văn Quế. Với diện tích hơn 2,5 ha, từ năm 2017, ông Quế bắt đầu trồng nhiều loại hoa kiểng, trong đó có muồng anh đào đột biến. Đến năm 2021, khu vườn chính thức mở cửa đón khách tham quan.

Con đường chính dẫn vào khu vườn dài gần 300 m, được bao phủ bởi tán muồng hoa đào mềm mại, tạo nên khung cảnh nên thơ

Ông Quế kể một lần ghé thăm vườn người bạn, phát hiện một cây muồng hoa đào đột biến tự nhiên, ông đổi với bạn, mang trồng và kiên trì nhân giống bằng phương pháp chiết cành. Đến nay, khu vườn có hơn 100 cây đồng loạt ra hoa, bước sang năm thứ 6. "Ban đầu, tôi trồng tạo bóng mát, sau đó tính đến chuyện bán giống. Nhưng thấy hoa đẹp, khách đến xem đông nên giữ lại làm điểm nhấn cho khu vườn", ông Quế chia sẻ.

Hoa trồng ven bờ ao, soi bóng nước

Để tạo dấu ấn riêng, ông Quế trồng muồng hoa đào dọc theo con đường dài hơn 300 m ven bờ ao, mỗi cây cách nhau khoảng 3,5 m. Khi vào mùa, cả con đường nhuộm hồng. Du khách có thể dạo bước trên cầu treo, chạm tay vào từng chùm hoa, hoặc len lỏi dưới tán cây để ngắm nhìn, chụp ảnh. Hoa nở rộ từ giữa tháng 4 đến đầu tháng 5, kéo dài 25 - 35 ngày, cũng là thời điểm khu vườn đẹp nhất trong năm.

Những hàng muồng hoa đào nở rộ, phủ kín lối đi, tạo nên khung cảnh nên thơ hiếm gặp giữa miền Tây nắng gió

Người trẻ thích thú với muồng hoa đào khoe sắc

Không chỉ người dân địa phương, du khách từ các tỉnh thành lân cận, nhất là người trẻ, cũng tìm đến chiêm ngưỡng, check-in vườn hoa độc đáo này. Anh Khương Nhựt Minh (ngụ Vĩnh Long) cho biết: "Năm nào tới tháng 4 tôi cũng đến đây. Muồng hoa đào nhìn giống hoa anh đào ở Nhật Bản, nhưng nở giữa miền Tây nên rất lạ. Khi lên hình đẹp không thua gì Đà Lạt".

Hoa thường nở rộ từ giữa tháng 4 đến đầu tháng 5, kéo dài 25 - 35 ngày, cũng là thời điểm khu vườn đẹp nhất trong năm

Trần Mỹ Anh (du khách đến từ TP.Cần Thơ) chia sẻ: "Lúc đầu xem hình trên mạng xã hội, tôi cứ tưởng ở nước ngoài. Đến nơi mới thấy thực tế đẹp hơn rất nhiều. Hoa nở dọc thân, nhìn lạ và cuốn hút".

Sắc hoa mang hơi thở xứ lạnh

Trong khi đó, Nguyễn Quốc Khải (23 tuổi, ngụ TP.Cần Thơ) nhận xét: "Không gian ở đây dễ chịu, vừa có hoa, vừa có hồ cá Koi. Đi dạo, chụp ảnh đều thấy thích. Đây là mô hình kết hợp giữa nông nghiệp và du lịch rất đáng để trải nghiệm".

Khi mới nở, muồng hoa có màu hồng đậm, một thời gian thì chuyển sang hồng nhạt

Hoa từ lúc nở đến lúc rụng kéo dài cả tuần, có khi dài hơn

Từ vài cây muồng anh đào ban đầu, ông Quế đã nhân giống thành công, tạo nên một quần thể hoa độc đáo, góp phần làm phong phú thêm diện mạo của "thủ phủ hoa kiểng" miền Tây. Một góc Sa Đéc vì thế không chỉ rực rỡ sắc hoa, mà còn trở thành điểm hẹn của những người yêu cái đẹp mỗi độ tháng 4, tháng 5 về.

Du khách thích thú kỹ thuật trồng hoa 'không chạm đất' ở làng hoa Sa Đéc

Du khách thích thú kỹ thuật trồng hoa 'không chạm đất' ở làng hoa Sa Đéc

Cùng với sắc hoa rực rỡ bốn mùa, làng hoa Sa Đéc còn gây ấn tượng bởi phương thức canh tác "không chạm đất", giúp tăng năng suất.

Nghề trồng hoa kiểng ở Sa Đéc là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

