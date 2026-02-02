Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Vé số trúng độc đắc Vietlott 42,4 tỉ đồng được bán ra ở đâu?

Phạm Hữu
Phạm Hữu
02/02/2026 10:29 GMT+7

Vietlott thông báo kết quả quay số mở thưởng loại hình xổ số Mega 6/45 tối 1.2 có một người trúng giải độc đắc 42,4 tỉ đồng. Tờ vé may mắn này được bán ra ở đâu?

Hôm qua 1.2, Vietlott thông báo kết quả quay số mở thưởng kỳ 01466 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Mega 6/45. Bộ số của giải độc đắc được quay là: 01 – 18 – 21 – 23 – 30 – 36. Sau khi quay thưởng, loại hình xổ số này đã ghi nhận có một người trúng giải độc đắc với số tiền 42.413.161.000 đồng

Trong sáng nay 2.2, Vietlott phát đi thông báo chiếc vé số kỳ quay số mở thưởng tối 1.2 sản phẩm xổ số Mega 6/45 trúng độc đắc được bán ra tại TP.HCM.

Vé số trúng độc đắc Vietlott 42,4 tỉ đồng được bán ra ở đâu? - Ảnh 1.

Chiếc vé số Mega 6/45 trúng độc đắc vào tối 1.2 được bán ra tại TP.HCM

Trước đó, ngày 8.1, Vietlott đã tổ chức lễ trao thưởng giải độc đắc của sản phẩm Mega 6/45 cho khách hàng L.V.T. Đây là người may mắn trúng thưởng tại kỳ quay số mở thưởng 1449 với tổng giá trị giải thưởng là hơn 21,6 tỷ đồng. Tấm vé số trúng giải Jackpot của ông L.V.T được phát hành tại điểm bán hàng số 53 đường Nguyễn Súy, phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM.

