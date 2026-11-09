Vệ tinh Starlink rơi trở lại khí quyển Trái đất với nhiều hiểm họa

Kể từ khi bắt đầu phóng vào năm 2019, SpaceX đã đưa hơn 10.000 vệ tinh internet Starlink lên quỹ đạo tầm thấp của Trái Đất để phục vụ hơn 1 triệu khách hàng toàn cầu. Tuy nhiên, sau vòng đời hoạt động thiết kế khoảng 5 năm, toàn bộ các thiết bị này đều sẽ rơi trở lại Trái Đất theo kế hoạch chủ động đưa ra khỏi quỹ đạo của nhà vận hành hoặc do các sự cố kỹ thuật.

Vệ tinh Starlink rơi trở lại mang theo nhiều hiểm họa

Theo số liệu từ Orbital Radar và Spaceweather, năm 2026 ghi nhận từ 435 đến 445 đợt vệ tinh Starlink tái thâm nhập khí quyển tính đến cuối tháng 10, tương đương trung bình một đến hai chiếc mỗi ngày. Phần lớn các mẫu vệ tinh phổ biến như V2 Mini sẽ vỡ vụn và bốc cháy hoàn toàn do nhiệt lượng cực lớn ở vận tốc cao, song một số mảnh kim loại vẫn có khả năng sống sót và chạm tới bề mặt Trái Đất .

Vệ tinh Starlink rơi trở lại khí quyển Trái đất ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH BIGGO FINANCE

Trên thực tế, một mảnh nhôm nặng 2,5 kg từ nắp che ăng-ten vệ tinh Starlink từng rơi trúng cánh đồng tại Saskatchewan (Canada) vào năm 2024 sau sự cố phóng của tên lửa Falcon 9 khiến vệ tinh không thể phân rã đúng cách. Vụ việc buộc SpaceX phải nhận thiếu sót, cập nhật lại các mô hình tính toán nhiệt lượng và áp dụng bài học kinh nghiệm vào thiết kế của dòng vệ tinh V2 Mini Optimized.

Mật độ vệ tinh tái thâm nhập khí quyển dự kiến sẽ tiếp tục tăng mạnh khi các dự án như Amazon Leo, Spacesail và Honghu-3 của Trung Quốc bổ sung hàng chục nghìn vệ tinh vào quỹ đạo. Một nghiên cứu năm 2025 ước tính khoảng 20% vệ tinh trong các mạng lưới quy mô lớn cần được thay mới hằng năm, đồng nghĩa với việc sẽ có hàng nghìn lượt vệ tinh rơi trở lại bầu khí quyển mỗi năm.