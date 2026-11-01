Vệ tinh AI của Google vừa 'làm thơ' từ vũ trụ

Điều gì xảy ra khi bạn phóng một con chip trí tuệ nhân tạo lên quỹ đạo, rồi bảo nó… sáng tác thơ? Câu trả lời vừa được Google hé lộ và nó không chỉ là một màn trình diễn cho vui. Đằng sau bài thơ ngắn bay về từ vũ trụ là tham vọng tỉ đô có thể định hình lại nơi đặt các trung tâm dữ liệu AI trong tương lai - không phải trên mặt đất mà là giữa không gian.

Vệ tinh AI đầu tiên của Google đã 'sống' trên quỹ đạo và biết làm thơ

Google xác nhận đội ngũ của hãng đã liên lạc thành công với vệ tinh nguyên mẫu thuộc dự án Suncatcher và thiết bị đang vận hành đúng kỳ vọng. Điểm gây chú ý nhất: con chip AI trên vệ tinh đã tạo ra phản hồi đầu tiên gửi về mặt đất với mô hình Gemma viết một bài thơ haiku về chính trải nghiệm ở ngoài không gian, một khoảnh khắc mang tính biểu tượng cho lần đầu một mô hình AI 'động não' ngay trên quỹ đạo.

Google thử nghiệm trung tâm dữ liệu AI ngoài không gian ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH WION

Vệ tinh này có kích thước cỡ một chiếc tủ lạnh, do Google hợp tác phát triển cùng công ty ảnh vệ tinh Planet, mang theo bốn chip TPU (Tensor Processing Unit) mà Google tự thiết kế cho các tác vụ máy học. Thiết bị được phóng lên quỹ đạo ngày 1.10 trong chuyến bay chia sẻ Transporter-18 của SpaceX, cất cánh từ Căn cứ Không gian Vandenberg ở California (Mỹ).

Ý tưởng cốt lõi của Suncatcher là khai thác nguồn năng lượng mặt trời gần như vô tận ngoài không gian. Vệ tinh bay trong quỹ đạo đồng bộ mặt trời, nơi các tấm pin gần như không bao giờ bị khuất bóng, nhờ đó loại bỏ nhu cầu mang theo pin dự phòng nặng nề.

Nhưng rào cản lớn nhất lại là nhiệt độ. Do hạn chế tản nhiệt trong môi trường kín của vệ tinh, các chip chỉ chạy mô hình Gemma khoảng 15 phút mỗi lần để trả lời những truy vấn đơn giản. Chính thử nghiệm này sẽ cho biết phần cứng và mô hình AI chịu đựng ra sao trước nhiệt độ khắc nghiệt và bức xạ vũ trụ.

Google không che giấu mục tiêu xa hơn là những trung tâm dữ liệu 'bay'. Theo kế hoạch, mỗi vệ tinh trong tương lai sẽ mang hàng chục chip TPU và liên lạc với nhau cũng như với Trái Đất bằng tia laser; ngay năm sau, hãng dự định đưa thêm hai vệ tinh lên quỹ đạo để thử nghiệm kết nối giữa chúng.

Thách thức lớn nhất của các dự án này nằm ở băng thông, vì các kết nối quang học giữa vệ tinh cần đạt tốc độ tới hàng chục terabit mỗi giây, trong khi ở phòng thí nghiệm Google mới chỉ đạt đến cột mốc 1,6 Tbps. Về quy mô, hãng đưa ra mô hình minh họa một cụm 81 vệ tinh hoạt động ở độ cao trung bình 650 km.

Dự án được Google công bố lần đầu vào cuối năm 2025 và phải đến nay mới có chuyến bay thử thực tế đầu tiên. Vẫn còn hàng loạt bài toán chưa có lời giải, từ tản nhiệt, băng thông cho tới độ bền của thiết bị trên quỹ đạo. Nhưng việc một vệ tinh nguyên mẫu hoạt động trơn tru và biết làm thơ cho thấy cuộc đua hạ tầng AI đã chính thức vượt khỏi bầu khí quyển.