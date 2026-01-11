Venezuela - bạn biết gì về đất nước này?

Venezuela ở đâu?

Venezuela là quốc gia lớn thứ 32 trên thế giới và lớn thứ sáu ở Nam Mỹ, có diện tích 916.445 km², tức gần gấp ba lần diện tích Việt Nam.

Với dân số khoảng 28,4 triệu người, Venezuela là quốc gia đông dân thứ 53 trên thế giới. Khoảng 85% dân số sống ở các khu vực đô thị ở miền bắc. Theo dữ liệu của Ngân hàng Thế giới, tuổi thọ trung bình của người Venezuela là khoảng 73 năm với tỷ lệ sinh là 2, nghĩa là trung bình mỗi phụ nữ có hai con.

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Venezuela chỉ đạt 108,5 tỉ USD, thuộc nhóm các nền kinh tế nhỏ nhất ở Mỹ Latinh dù có nguồn tài nguyên thiên nhiên lớn.

Venezuela giành được độc lập từ Tây Ban Nha vào năm 1811, nhưng tiếng Tây Ban Nha vận là ngôn ngữ chính thức của Venezuela.

Trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới

Venezuela là quốc gia sở hữu trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới, ước tính khoảng 303 tỉ thùng tính đến năm 2023.

Tuy nhiên, dữ liệu cho thấy Venezuela chỉ xuất khẩu lượng dầu thô trị giá 4,05 tỉ USD trong năm 2023. Con số này thấp hơn nhiều so với các nước xuất khẩu lớn như Ả Rập Xê Út (181 tỉ USD), Mỹ (125 tỉ USD) và Nga (122 tỉ USD).

Trữ lượng dầu mỏ của Venezuela tập trung chủ yếu ở Vành đai Orinoco, một khu vực rộng lớn ở phía đông đất nước, trải dài trên diện tích khoảng 55.000 km².

Vành đai Orinoco chứa dầu thô siêu nặng, có độ nhớt và mật độ cao, khiến việc khai thác khó khăn và tốn kém hơn nhiều so với dầu thô thông thường. Vậy mà vì mật độ và hàm lượng lưu huỳnh cao, dầu thô siêu nặng lại chỉ bán được với giá rẻ hơn.

Ngoài dầu thô, Venezuela xuất khẩu một lượng nhỏ các sản phẩm dầu mỏ tinh chế, như xăng và dầu diesel.

Kinh tế biến động

Doanh thu từ dầu mỏ chiếm phần lớn trong ngân sách chính phủ Venezuela. Năm 2024, doanh thu xuất khẩu dầu và thuế do công ty dầu khí nhà nước PDVSA nộp ước tính chiếm khoảng 58% ngân sách.

Nền kinh tế của đất nước này đã trải qua nhiều biến động trong hơn bốn thập niên, và GDP đã giảm hơn 70% từ năm 2014 đến năm 2024. Sau khi Mỹ nới lỏng một số lệnh cấm vận, tốc độ tăng trưởng đạt 5% vào năm 2023.

Dầu thô chiếm một nửa kim ngạch xuất khẩu của Venezuela vào năm 2023. Mỹ là đối tác thương mại lớn nhất của Venezuela, chiếm một nửa lượng xuất khẩu của Venezuela, chủ yếu là dầu thô. Xếp thứ hai và thứ ba là Trung Quốc và Tây Ban Nha.

Lò đào tạo hoa hậu

Các thi sinh luyện tập trước thềm cuộc thi Hoa hậu Venezuela năm 2015 ẢNH: REUTERS

Venezuela, cường quốc của các cuộc thi sắc đẹp quốc tế, được cho là thành công nhất trong lĩnh vực này.

Venezuela nắm giữ kỷ lục về tổng số chiến thắng nhiều nhất trong bốn cuộc thi lớn, gồm Hoa hậu Hoàn vũ, Hoa hậu Thế giới, Hoa hậu Quốc tế và Hoa hậu Trái đất. Cuộc thi Hoa hậu Venezuela là một sự kiện văn hóa lớn, thường thu hút nhiều người xem truyền hình hơn cả các sự kiện thể thao lớn.

Khủng hoảng di cư

Số liệu di cư cho thấy vào năm 2018, số người rời Venezuela đạt kỷ lục hơn 1,3 triệu người. Trong năm 2024, hơn 105.000 người đã di cư khỏi nước này.

Các biến động chính trị-xã hội trong 10 năm qua, kết hợp với các lệnh trừng phạt và ảnh hưởng kéo dài của đại dịch COVID-19, đã gây thêm nhiều khó khăn cho cuộc sống của người dân Venezuela. Có tình trạng thiếu hụt lương thực, nước, nhiên liệu và thuốc men.

Theo số liệu từ Statista, tỷ lệ lạm phát năm 2025 được ước tính ở mức 180%. Tỷ lệ thất nghiệp của Venezuela ở mức 5,5% vào năm 2024.