Thời sự

Venezuela giao 20.000 ha đất cho Wildtour phát triển nông nghiệp hữu cơ

Quang Viên
Quang Viên
18/10/2025 11:31 GMT+7

Ngày 16.10.2025, tại thủ đô Caracas của Venezuela, Công ty TNHH dịch vụ nghiên cứu và du lịch hoang dã (Wildtour) - doanh nghiệp có thương hiệu nông nghiệp hữu cơ chiến lược Sentara - đã ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) với Phòng Thương mại Venezuela - Việt Nam về hợp tác chiến lược trong lĩnh vực nông nghiệp.

Tham dự buổi lễ ký kết có ông Vũ Trung Mỹ, Đại sứ Việt Nam tại Venezuela; đại diện Wildtour - ông Nguyễn Hoài Bảo; Chủ tịch Phòng Thương mại Venezuela - Việt Nam Osvaldo Hernandez; Chủ tịch sàn chứng khoán Caracas José Grasso Vecchio.

Mục tiêu chính của MOU là nghiên cứu tính khả thi về việc phát triển các dự án nông nghiệp bền vững của thương hiệu Sentara. Cụ thể là trồng trọt các loại cây họ đậu và ngũ cốc như đậu nành, bắp... trên các cánh đồng tại nước này.

Phòng Thương mại Venezuela - Việt Nam cam kết đảm bảo diện tích đất giao cho Wildtour và các đối tác đồng hành cùng công ty này làm nông nghiệp lên đến 20.000 ha và tạo thị trường tiêu thụ đầu ra cho nguyên liệu thô.

Venezuela giao 20.000 ha đất cho Wildtour phát triển nông nghiệp hữu cơ- Ảnh 1.

Ông Vũ Trung Mỹ (thứ 2 từ phải sang) cùng đại diện Wildtour và Phòng Thương mại Venezuela - Việt Nam tại buổi lễ ký kết hợp tác

ẢNH: HOÀI BẢO

Trao đổi với Báo Thanh Niên, ông Vũ Trung Mỹ cho biết tổng diện tích đất trồng trọt của Venezuela hơn 30 triệu ha. Tuy nhiên, đất nông nghiệp khai thác thực tế ở đất nước này chỉ khoảng 4 triệu ha. Ngoài ra, thổ nhưỡng, thời tiết, khí hậu của cường quốc hoa hậu rất phù hợp để canh tác nông nghiệp.

Trong khi đó, Venezuela coi Việt Nam là tấm gương ở lĩnh vực nông nghiệp. Họ cần công nghệ, kinh nghiệm, giống… của Việt Nam để phát triển trồng trọt. Venezuela cũng đang quan tâm đến kinh tế tư nhân và rất yêu mến người Việt Nam nên họ tạo điều kiện tốt nhất cho các đối tác Việt Nam.

"Họ còn miễn tiền thuê đất cho các đối tác Việt Nam đến 20 năm. Như vậy, theo tôi, Venezuela có cả thiên thời, địa lợi, nhân hòa để đầu tư trồng trọt", ông Vũ Trung Mỹ hào hứng nói.

Venezuela giao 20.000 ha đất cho Wildtour phát triển nông nghiệp hữu cơ- Ảnh 2.

Ông Oswaldo Hernaldez, Chủ tịch Phòng Thương mại Venezuela - Việt Nam và ông Nguyễn Hoài Bảo ký biên bản ghi nhớ về hợp tác chiến lược trong lĩnh vực nông nghiệp

ẢNH: HOÀI BẢO

"Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela sẽ nỗ lực hết sức làm cầu nối, thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại giữa hai nước Việt Nam - Venezuela, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp mà Việt Nam có thế mạnh với các địa phương của Venezuela trên cơ sở tiềm năng, thế mạnh của các bên", ông Vũ Trung Mỹ nói thêm.

Trong khi đó, ông Nguyễn Hoài Bảo cho rằng sự hợp tác giữa Wildtour và Phòng Thương mại Venezuela - Việt Nam không chỉ hướng tới mục tiêu kinh tế mà còn là cam kết của công ty trong việc mở rộng mô hình sản xuất thực phẩm lành mạnh và có trách nhiệm với môi trường trên phạm vi toàn cầu.

Venezuela giao 20.000 ha đất cho Wildtour phát triển nông nghiệp hữu cơ- Ảnh 3.

Tiến sỹ José Grasso Vecchio, Chủ tịch sàn chứng khoán Caracas phát biểu tại buổi lễ ký kết giữa Wildtour và Phòng Thương mại Venezuela - Việt Nam

ẢNH: HOÀI BẢO

Chủ tịch sàn chứng khoán Caracas José Grasso Vecchio cũng đánh giá cao việc ký kết giữa Wildtour và Phòng Thương mại Venezuela - Việt Nam. 

Ông cho rằng MOU sẽ mở ra cơ hội hợp tác giữa Việt Nam - Venezuela, và khẳng định sàn chứng khoán sẵn sàng đồng hành với dự án, bảo đảm, bảo toàn vốn đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam.

Sentara là thương hiệu nông nghiệp hữu cơ chiến lược, chuyên tập trung vào các giải pháp nông nghiệp bền vững và tái sinh (regenerative agriculture). 

Sentara đi tiên phong trong việc phát triển các mô hình canh tác nhằm phục hồi hệ sinh thái, cải tạo chất lượng đất, quản lý tài nguyên nước hiệu quả và tăng cường đa dạng sinh học.

