Vết nứt trên QL14 lan rộng, thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn

Trước tình trạng vết nứt trên QL14, đoạn qua P.Nghĩa Thành (TP.Gia Nghĩa, Đắk Nông) đang lan rộng, ngày 4.8, UBND tỉnh Đắk Nông cho biết vừa có văn bản gửi các cơ quan chức năng liên quan, về việc triển khai các giải pháp xử lý sạt lở trên tuyến quốc lộ này.

Theo đó, UBND tỉnh Đắk Nông yêu cầu UBND TP.Gia Nghĩa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra, tổ chức di dời các hộ dân bị ảnh hưởng quanh đoạn sạt lở đến nơi tránh trú an toàn. Chủ động phối hợp Sở GTVT, Công ty CP BOT và BT Đức Long Đắk Nông (nhà đầu tư BOT) và các đơn vị liên quan đảm bảo an toàn giao thông trên QL14; đảm bảo an toàn cho người dân vùng sạt lở.

Nhiều vị trí vết nứt rộng đến 40 cm, sâu khoảng 1 m TRÁC RIN

Sở GTVT tỉnh Đắk Nông được giao nghiên cứu, thống nhất phương án phân luồng giao thông cho các phương tiện di chuyển tránh xa khu vực sạt lở, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông.

Ngoài ra, UBND tỉnh Đắk Nông đề nghị Công ty CP BOT và BT Đức Long Đắk Nông khẩn trương triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, cảnh giới, hạn chế tối đa tình trạng nước thấm vào nền đường khu vực sạt lở; triển khai cắm biển báo, tổ chức phân luồng giao thông theo phương án của Sở GTVT tỉnh. Thường xuyên túc trực, kiểm tra, khảo sát, quan trắc các vị trí xung yếu có nguy cơ sạt lở, ngập úng; chủ động chuẩn bị ứng phó và xử lý.

Vết nứt trên QL14, đoạn qua TP.Gia Nghĩa (Đắk Nông) đã lan rộng và kéo dài TRÁC RIN

Trong khi đó, theo ghi nhận của PV Thanh Niên, mưa lớn vẫn liên tục trút xuống trên địa bàn TP.Gia Nghĩa. Chiều 4.8, nhiều vết nứt trên QL14, đoạn qua P.Nghĩa Thành (TP.Gia Nghĩa) đã lan rộng và kéo dài.

Tại hiện trường, PV ghi nhận vết nứt hiện đã dài hàng chục mét, nhiều vị trí nứt rộng đến 40 cm, sâu khoảng 1 m. Mặc dù trước đó (chiều 2.8), nhân viên Công ty CP BOT và BT Đức Long Đắk Nông đã nỗ lực trộn hồ, vá vết nứt, nhưng dường như kết quả không mấy khả quan.