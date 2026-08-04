Vệt trắng trên bầu trời TP.HCM chiều nay gây tò mò: Có thể dự báo thời tiết?

Chiều nay 4.8, nhiều tài khoản mạng xã hội đồng loạt chia sẻ hình ảnh một vệt trắng nhìn như khói kéo dài và lâu tan trên bầu trời TP.HCM trong sự tò mò, thích thú. Có người nói rằng đây là vệt trắng do động cơ máy bay để lại, cũng có người phản bác không phải, vì vệt này rất lâu tan trên bầu trời.

Vệt trắng trên bầu trời TP.HCM được người dân chụp được chiều nay ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Đứng trên đường Cô Giang, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM (Q.1 cũ), một người dân bất ngờ và có chút "ngơ ngác không biết là hiện tượng gì" khi nhìn thấy một vệt trắng dày, lâu tan và kéo dài trên bầu trời.

Người này cho biết quan sát được hiện tượng trên lúc khoảng 17 giờ 30 phút, vì tò mò nên nhanh chóng quay clip, chụp ảnh lại cũng như gửi cho bạn bè, người thân. Theo người này, đây khó có khả năng là vệt máy bay vì lâu tan và chỉ nhìn thấy một đoạn.

Cùng thời điểm này, một tài khoản mạng xã hội cũng chia sẻ hình ảnh tương tự, cho biết đã nhìn thấy chiếc máy bay bay trên bầu trời TP.HCM để lại vệt trắng thú vị nhìn như "nét bút trên bầu trời". Vì vệt trắng này kéo dài, lưu lại lâu trên bầu trời TP.HCM chiều nay nên khiến nhiều người chú ý và chia sẻ. Trên thực tế, đây là vệt khói máy bay hay hiện tượng nào khác?

[CLIP]: Vệt trắng trên bầu trời TP.HCM chiều nay gây tò mò

Vì sao máy bay để lại vệt trắng trên bầu trời?

Quan sát hình ảnh và clip được các tài khoản chia sẻ, anh Nguyễn Anh Tuấn, cựu Chủ nhiệm CLB Thiên văn nghiệp dư TP.HCM (HAAC) nhận định khả năng cao đây là vệt do máy bay để lại.

Theo các tài liệu khoa học, nếu để ý đôi lúc bạn sẽ thấy đằng sau mỗi chiếc máy bay trên bầu trời sẽ kéo theo một vệt dài trắng xoá. Nguyên nhân là khi máy bay hoạt động, động cơ của máy bay sẽ thải ra một luồng khí nóng, trong khi càng lên cao thì nhiệt độ càng giảm. Chính sự chênh lệch nhiệt độ và độ ẩm trong không khí khiến luồng khí nóng từ động cơ ngưng tụ lại trong bầu khí quyển và tạo ra những vệt trắng trên bầu trời.

Hiện tượng này cũng tương tự như khi chúng ta thở ra khói trong những ngày trời đông lạnh giá. Dưới góc độ khí tượng, những vệt trắng do máy bay tạo thành còn có tác dụng "dự báo thời tiết".

Theo đó, nếu những vệt trắng dày, dài và lâu tan thì chứng tỏ bầu khí quyển đang vô cùng ẩm ướt, dễ có mưa hoặc bão. Ngược lại, nếu vệt trắng phía sau máy bay mỏng và nhanh tan thì độ ẩm không khí thấp, báo hiệu hôm đó sẽ là một ngày nắng đẹp.

Những vệt do máy bay để lại trên bầu trời còn được gọi là vệt ngưng tụ ẢNH: NGUYỄN KHÁNH VŨ KHOA

Nói về hiện tượng này, Space.com cho biết vệt trắng từ máy bay còn được gọi là vệt ngưng tụ, về cơ bản là những đám mây do con người tạo ra. Chúng là những vệt hơi nước ngưng tụ được tạo ra bởi động cơ phản lực. Chúng ta thường thấy chúng phía sau máy bay ở độ cao hành trình, nhưng chúng cũng có thể được phát ra từ tên lửa.

Vệt ngưng tụ thường hình thành ở độ cao bay ổn định của máy bay khoảng từ 10.000 đến 13.000 m ở tầng đối lưu trên, vì đó là nơi có các điều kiện thích hợp. Do bầu khí quyển luôn thay đổi, các điều kiện có thể không phù hợp cho sự hình thành vệt ngưng tụ ở độ cao này, đó là lý do tại sao không phải tất cả các máy bay đều tạo ra vệt ngưng tụ trong mỗi chuyến bay.