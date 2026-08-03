Dự báo thời tiết hôm nay: 4 tỉnh nguy cơ lũ quét

Dự báo thời tiết hôm nay 3.8, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo mưa giông, mưa lớn cục bộ, lốc, sét đánh, gió giật mạnh ở các tỉnh miền Bắc và 2 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An.

Dự báo thời tiết hôm nay 3.8, miền Bắc có mưa lớn cục bộ ẢNH: PHAN HẬU

Ghi nhận trong đêm qua 2.8 và sáng sớm nay 3.8, các tỉnh khu vực Tây Bắc bộ, Tuyên Quang, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa to. Lượng mưa đo từ 19 giờ ngày 2.8 đến 3 giờ ngày 3.8 ở nhiều nơi trên 70 mm, như tại trạm Háng Lìa 1 (Điện Biên) là 84 mm; tại Trạm Pa Vệ Sử 2 (Lai Châu) 80.2 mm; tại trạm Việt Vinh (Tuyên Quang) 77 mm.

Dự báo thời tiết hôm nay 3.8, các tỉnh miền Bắc, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa rào và rải rác có giông với lượng mưa 15 - 35 mm, có nơi mưa to đến rất to trên 100 mm, nguy cơ xuất hiện những trận mưa cấp tập, cường độ lớn, lượng mưa trên 80 mm/3 giờ.

Trong mưa giông, người dân đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đợt mưa giông, mưa lớn cục bộ ở miền Bắc, Thanh Hóa và Nghệ An còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Cảnh báo 4 tỉnh nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 6 giờ vừa qua (từ 23 giờ ngày 2.3 đến 5 giờ ngày 3.8), nhiều nơi ở các tỉnh: Lai Châu, Điên Biên, Lào Cai và Tuyên Quang đã có mưa vừa, mưa to như: Pa Vệ Sử (Lai Châu) mưa 74,6 mm; tại Mường Phăng (Điện Biên) 43,8 mm; tại An Phú (Lào Cai) 67,2 mm; tại Yên Bình (Tuyên Quang) 42,8 mm...

Dữ liệu từ các mô hình độ ẩm đất cho thấy, một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa hoặc đạt trạng thái bão hòa. Trong khi đó, dự báo thời tiết ngày hôm nay, nhiều khu vực ở các tỉnh nói trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến ở Điện Biên từ 5 - 15 mm, có nơi trên 50 mm; ở Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang có mưa từ 10 - 20 mm, có nơi trên 80 mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, trong ngày hôm nay, nhiều xã, phường ở 4 tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Tuyên Quang và Điện Biên có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Cơ quan chức năng, chính quyền tại địa phương có mưa lớn cần chủ động rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.