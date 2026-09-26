Vi khuẩn gây ra cái chết của hàng trăm cá voi con ngoài khơi Argentina?

Hãng AFP ngày 25.9 đưa tin hàng chục con cá voi đầu bò phương Nam non đã được phát hiện chết hàng loạt trên bãi biển ở tỉnh Chubut, vùng Patagonia, miền nam Argentina, trong tuần này.

“Tỷ lệ tử vong ở cá voi con khá cao, đặc biệt là vào mùa này”, ông Mariano Coscarella, nhà nghiên cứu tại Phòng thí nghiệm động vật có vú biển thuộc Hội đồng nghiên cứu Khoa học và Kỹ thuật Quốc gia Argentina (Conicet), nói với AFP.

Một con cá voi đầu bò phương Nam đang bơi trong vùng biển ngoài khơi El Doradillo ở Patagonia (Argentina) hồi tháng 10.2017 ẢNH: AP

Các trường hợp mới đã nâng tổng số cá voi con chết được ghi nhận tại khu vực này lên hàng trăm con kể từ tháng 6.

Trước tình trạng trên, các bác sĩ thú y đang nghi ngờ căn bệnh Erysipelas, bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn thường xuất hiện trên da của các loài động vật có vú là nguyên nhân khiến cá voi chết.

Tuy nhiên, ông Coscarella cho rằng những bằng chứng hiện cho thấy đây có thể là một hiện tượng tự nhiên, đồng thời cảnh báo chưa thể hoàn toàn loại trừ khả năng có tác động từ hoạt động của con người.

Trong khi đó, giới chức Chubut thông báo rằng nghiên cứu sơ bộ cho thấy nguyên nhân là do một loại "vi khuẩn biển phổ biến". Hiện chính quyền Chubut cũng đang hợp tác chặt chẽ với cộng đồng khoa học để giải mã bí ẩn về hiện tượng cá voi chết hàng loạt.

Thành phố ven biển Puerto Madryn và bán đảo Valdés ở vùng Patagonia là một trong những khu vực sinh sản chính của loài cá voi đầu bò phương Nam, loài có thể dài tới 17 mét và nặng trung bình 40 tấn, tương đương với trọng lượng của khoảng 4 con voi.

Năm 2025, khu vực này còn ghi nhận kỷ lục 2.110 con cá voi, trong đó khoảng 800 con là cá voi con. Đến năm 2026, số lượng được ghi nhận là 1.375 con, bao gồm gần 400 cá voi con, theo dữ liệu do ông Coscarella cung cấp.

Dù số lượng cá voi chết trong mùa này đang ở mức cao, các nhà nghiên cứu cho rằng sự việc hiện chưa tạo ra mối đe dọa “trung hạn” đối với quần thể cá voi trong khu vực.

Tuổi thọ cao của loài này là một trong những yếu tố dẫn đến nhận định trên. Theo chính quyền địa phương, loài cá voi này có thể sống khoảng 60 năm.