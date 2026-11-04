Vi phạm giao thông lần đầu có thể chỉ nhắc nhở, nhiều lần phạt kịch khung

Đề xuất không tăng thời hiệu xử phạt vi phạm giao thông

Nêu ý kiến thảo luận luật Xử phạt vi phạm hành chính chiều 4.11, đại biểu Nguyễn Trường Giang, Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật - Tư pháp của Quốc hội, cho biết, theo đề xuất mới nhất tại dự thảo luật, thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về giao thông giảm từ 3 năm (tại dự thảo ngày 10.10) xuống còn 2 năm.

Đại biểu Nguyễn Trường Giang, Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật - Tư pháp của Quốc hội ẢNH: GIA HÂN

Ông Giang đề xuất nên giữ nguyên thời hiệu 1 năm với xử phạt vi phạm giao thông như luật hiện hành. Lý do mọi vi phạm hành chính phải được phát hiện, ngăn chặn kịp thời, đồng thời, việc xử phạt phải được tiến hành nhanh chóng.

Đại biểu Giang cũng dẫn ví dụ vừa qua báo chí đã phản ánh một số trường hợp vi phạm vài chục lần. Mới đây, có trường hợp xe trọng tải lớn ở Gia Lai vi phạm chạy quá tốc độ 32 lần, bị phát hiện qua hệ thống camera giám sát từ ngày 15.6 đến 4.8, tuy nhiên, đến ngày 2.11 mới bị xử lý.

“Chưa bàn tới nguyên nhân tại sao lại để xảy ra tình trạng vi phạm giao thông nhiều lần như vậy. Mà cần phải thống nhất rằng, vi phạm hành chính cần được xử lý kịp thời”, ông Giang nói.

Cũng theo đại biểu, việc tăng thời hiệu xử phạt tạo thuận lợi cho cơ quan nhà nước, nhưng sẽ ảnh hưởng đến quyền của tổ chức, cá nhân; có thể dẫn đến tình trạng chậm trễ trong phát hiện, xử lý vi phạm. Chưa kể, việc không xử lý kịp thời có thể dẫn tới người vi phạm tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm với lỗi vô ý. Khi đó người vi phạm sẽ bị áp dụng tình tiết tăng nặng “vi phạm hành chính nhiều lần”.

Vẫn theo đại biểu Nguyễn Trường Giang, hiện Bộ Công an và Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) đẩy mạnh thông báo vi phạm qua ứng dụng VNeID và ứng dụng giao thông thông minh Việt Nam (VNeTraffic).

Theo Cục CSGT, sau khoảng 2 giờ khi hệ thống phát hiện vi phạm, tra cứu và xác định chủ xe, hệ thống sẽ tự động gửi thông báo vi phạm cho chủ xe.

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“Trong bối cảnh chuyển đổi số như hiện nay, việc xử lý vi phạm sẽ được thực hiện nhanh hơn nên việc đề xuất tăng thời hiệu xử phạt là không phù hợp”, ông Giang nêu và đề nghị giữ thời hiệu xử phạt vi phạm giao thông 1 năm như hiện hành.

Xử phạt trên dữ liệu, phân biệt lỗi cố ý, vô ý

Giải trình cuối phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cho biết, về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông, Thủ tướng Chính phủ đã quy định và Bộ Công an sẽ xây dựng đề án Trung tâm dữ liệu quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông trong toàn quốc.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang ẢNH: GIA HÂN

Theo ông Quang, cuối tuần trước, Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc đã chủ trì họp với Bộ Công an và tất cả các tỉnh, thành phố để triển khai đề án này.

"Khi triển khai đề án, chúng tôi sẽ xử lý vi phạm dựa trên dữ liệu. Việc xử lý trên dữ liệu giúp xác định đúng hành vi vô ý hay cố ý, hoặc vi phạm nhiều lần", Bộ trưởng Công an nêu và cho biết sẽ tham mưu Chính phủ ban hành những quy định phù hợp.

Ví dụ, vi phạm lần đầu có thể nhắc nhở, lần thứ hai cảnh cáo, nếu vi phạm nhiều lần sẽ phạt khung cao nhất như đại biểu Trường Giang đã nêu, nhằm bảo đảm tính nhân văn, tính răn đe và bảo đảm nghiêm minh đối với hành vi của các đối tượng.

Về trường hợp xe tải vi phạm tốc độ vài chục lần, theo Bộ trưởng Lương Tam Quang, những hành vi vi phạm này trong dữ liệu sẽ được xử lý để thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật.