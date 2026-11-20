Ngày 20.11, Phòng CSGT Công an thành phố Huế thông tin kết quả trong tháng đầu triển khai đợt cao điểm 60 ngày đêm "Tổng rà soát, giải quyết vấn đề nổi lên, phòng ngừa, đấu tranh, xử lý, làm sạch địa bàn" do Công an thành phố Huế triển khai.

Cụ thể, từ ngày 8.10 - 8.11, đơn vị đã triển khai 873 tổ công tác, thực hiện 940 ca tuần tra, kiểm soát với gần 3.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Qua kiểm soát 15.500 phương tiện, lực lượng chức năng lập biên bản hơn 8.000 trường hợp vi phạm và tạm giữ 2.064 phương tiện.

Lực lượng CSGT trạm Phú Lộc, Phòng CSGT Công an thành phố Huế kiểm tra nồng độ cồn các tài xế trên quốc lộ 1 ẢNH: BÌNH THIÊN

Đây là hoạt động nằm trong đợt cao điểm 60 ngày đêm nhằm giữ vững trật tự, an toàn giao thông và tạo chuyển biến về ý thức chấp hành pháp luật của người dân trên địa bàn.

Thống kê cho thấy, qua chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn, lực lượng CSGT phát hiện hơn 2.180 trường hợp vi phạm, tăng hơn 900 trường hợp so với thời gian liền kề.

Ngoài ra, đơn vị cũng xử lý hơn 2.000 trường hợp vi phạm tốc độ; lập biên bản 279 trường hợp vi phạm quy định về quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng xe. Ở lứa tuổi học sinh, có 361 trường hợp vi phạm bị phát hiện, tăng 300 trường hợp so với kỳ trước.

Thượng tá Huỳnh Tuế, Phó trưởng phòng CSGT Công an thành phố Huế, cho biết công tác tuần tra, kiểm soát trong đợt cao điểm được triển khai liên tục, tập trung vào các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây mất an toàn giao thông như: vi phạm nồng độ cồn, vi phạm tốc độ, sử dụng chất ma túy, chở hàng quá tải, vi phạm ở lứa tuổi học sinh. Bên cạnh việc xử lý, đơn vị cũng chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức tự giác của người dân.

Song song với các lỗi phổ biến, lực lượng CSGT cũng đẩy mạnh kiểm tra người điều khiển phương tiện sử dụng trái phép chất ma túy trên các tuyến quốc lộ 1, quốc lộ 49, đường Hồ Chí Minh, khu vực bến xe và các tuyến giao thông đường thủy.

Trong 1 tháng, qua kiểm tra hơn 2.100 trường hợp (gồm xe khách, xe tải, xe đầu kéo, ô tô con, mô tô và phương tiện thủy), lực lượng chức năng phát hiện, lập biên bản 4 trường hợp dương tính với chất ma túy.

Bên cạnh việc tăng cường xử lý vi phạm, CSGT đã tuyên truyền, nhắc nhở các tài xế chấp hành quy định giao thông ẢNH: BÌNH THIÊN

Phòng CSGT Công an thành phố Huế cũng đổi mới hình thức tuyên truyền theo hướng kết hợp phổ biến quy định pháp luật với hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn, phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Trong tháng đầu của đợt cao điểm, đơn vị tổ chức 22 hội nghị tuyên truyền, thu hút 11.381 người tham gia. Trong đó, có 14 lượt tuyên truyền kết hợp hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho 9.706 học sinh, sinh viên.

Đối với khối doanh nghiệp và đơn vị vận tải, lực lượng CSGT đã phổ biến quy định pháp luật cho 80 lái xe, nhân viên Công ty Scavi tại Khu công nghiệp Phong Điền; tuyên truyền cho 10 doanh nghiệp vận tải hành khách cùng hơn 100 lái xe tại 2 đầu bến xe về việc chấp hành quy định giao thông.



