CSGT Huế phạt xe chở keo lá tràm vi phạm, có xe vượt tải trọng 50%

Ngày 15.11, Công an thành phố Huế cho biết Phòng CSGT đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát và xử lý các vi phạm trong hoạt động thu gom, vận chuyển gỗ keo lá tràm .

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm thực hiện đợt cao điểm 60 ngày đêm "Tổng rà soát, giải quyết vấn đề nổi lên, phòng ngừa, đấu tranh, xử lý, làm sạch địa bàn" do Công an thành phố Huế triển khai .

CSGT xử lý xe chở keo vi phạm về tải trọng ở Huế ẢNH: TRẦN HỒNG

Thời gian qua, lực lượng CSGT ở thành phố Huế duy trì tuần tra, kiểm soát thường xuyên trên các tuyến đường trọng điểm, tập trung kiểm tra các phương tiện vận chuyển keo lá tràm có dấu hiệu vi phạm .

Gần đây nhất, tối 14.11, kiểm tra trên tuyến, lực lượng CSGT phát hiện và lập biên bản xử lý 2 trường hợp chở hàng quá tải trọng từ 30 - 50%, quá tải cầu đường từ 10 - 20%. Bên cạnh việc bị lập biên bản xử phạt hành chính, chủ các phương tiện còn phải sang chuyển hàng hóa, hạ tải tại chỗ.

Một tài xế bị lập biên bản chở hàng quá tải trọng ẢNH: TRẦN HỒNG

Qua nắm tình hình thực tế, lực lượng CSGT ghi nhận một số chủ bãi thu mua, chủ phương tiện và đội ngũ lái xe vẫn chưa chấp hành nghiêm các quy định về tải trọng . Tình trạng xếp hàng hóa vượt quá chiều cao, chiều dài cho phép không chỉ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết cấu hạ tầng giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ cao, gây mất an toàn giao thông .

Phòng CSGT Công an thành phố Huế đã chủ động tổ chức các buổi tuyên truyền trực tiếp tại các bãi tập kết và cơ sở thu mua keo tràm . Thông qua các buổi làm việc, gần 40 lượt lái xe, chủ phương tiện và chủ cơ sở kinh doanh đã được phổ biến các quy định pháp luật liên quan đến tải trọng, kích thước xếp hàng hóa cũng như trách nhiệm pháp lý của các cá nhân liên quan trong suốt quá trình vận chuyển .

Thời gian tới, Phòng CSGT Công an thành phố Huế cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động, yêu cầu các chủ bãi thu mua và lái xe ký cam kết chấp hành nghiêm quy định pháp luật . Đồng thời, tăng cường rà soát các tuyến đường, địa bàn trọng điểm và duy trì tuần tra lưu động để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi cơi nới thành thùng, chở hàng quá tải trọng cho phép .