CSGT Huế phạt xe chở keo lá tràm vi phạm, có xe vượt tải trọng 50%

Ngày 15.11, Công an thành phố Huế cho biết Phòng CSGT đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát và xử lý các vi phạm trong hoạt động thu gom, vận chuyển gỗ keo lá tràm
Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm thực hiện đợt cao điểm 60 ngày đêm "Tổng rà soát, giải quyết vấn đề nổi lên, phòng ngừa, đấu tranh, xử lý, làm sạch địa bàn" do Công an thành phố Huế triển khai
Thời gian qua, lực lượng CSGT ở thành phố Huế duy trì tuần tra, kiểm soát thường xuyên trên các tuyến đường trọng điểm, tập trung kiểm tra các phương tiện vận chuyển keo lá tràm có dấu hiệu vi phạm
Gần đây nhất, tối 14.11, kiểm tra trên tuyến, lực lượng CSGT phát hiện và lập biên bản xử lý 2 trường hợp chở hàng quá tải trọng từ 30 - 50%, quá tải cầu đường từ 10 - 20%. Bên cạnh việc bị lập biên bản xử phạt hành chính, chủ các phương tiện còn phải sang chuyển hàng hóa, hạ tải tại chỗ.
Qua nắm tình hình thực tế, lực lượng CSGT ghi nhận một số chủ bãi thu mua, chủ phương tiện và đội ngũ lái xe vẫn chưa chấp hành nghiêm các quy định về tải trọng
Phòng CSGT Công an thành phố Huế đã chủ động tổ chức các buổi tuyên truyền trực tiếp tại các bãi tập kết và cơ sở thu mua keo tràm
Thời gian tới, Phòng CSGT Công an thành phố Huế cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động, yêu cầu các chủ bãi thu mua và lái xe ký cam kết chấp hành nghiêm quy định pháp luật
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