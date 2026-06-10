Vi phạm xây dựng vẫn phức tạp, lãnh đạo TP.HCM yêu cầu xử lý dứt điểm

Ngày 10.6, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường tiếp tục ban hành văn bản yêu cầu các sở ngành, địa phương và các ban quản lý chuyên ngành tiếp tục siết chặt công tác quản lý, xử lý nghiêm vi phạm trật tự xây dựng.

Theo đánh giá của UBND TP.HCM, sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, thành phố đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm trong hoạt động xây dựng.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy tại một số địa bàn vẫn còn tình trạng chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm kiểm tra, giám sát; một số trường hợp vi phạm chưa được phát hiện hoặc xử lý kịp thời, ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng.

UBND TP.HCM nhận định tình hình vi phạm trật tự xây dựng tại một số khu vực vẫn diễn biến phức tạp, đòi hỏi các giải pháp quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả hơn để tạo chuyển biến bền vững trong thời gian tới.

UBND TP.HCM yêu cầu xử lý dứt điểm các công trình vi phạm xây dựng còn tồn đọng ẢNH: NGUYỄN LONG

Để khắc phục các tồn tại, lãnh đạo TP.HCM giao Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao, Ban Quản lý Khu Chế xuất và Công nghiệp, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao cùng UBND các phường, xã, đặc khu tiếp tục tăng cường quản lý trật tự xây dựng theo phân cấp.

Các đơn vị được yêu cầu thường xuyên kiểm tra địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; không để phát sinh các "điểm nóng" về trật tự xây dựng. Đặc biệt, thành phố yêu cầu rà soát toàn bộ các trường hợp vi phạm còn tồn đọng để tổ chức cưỡng chế, xử lý dứt điểm, không để kéo dài hoặc chậm xử lý, đồng thời tuyệt đối không hợp thức hóa các sai phạm đã xảy ra.

Song song đó, UBND TP.HCM cũng yêu cầu kiên quyết xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân và người đứng đầu cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng nhưng thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, kiểm tra, giám sát hoặc có dấu hiệu bao che, tiếp tay cho hành vi vi phạm trên địa bàn phụ trách.

Đối với Sở Xây dựng, thành phố giao nhiệm vụ khẩn trương tổ chức hội nghị sơ kết công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn trong tháng 6.2026; tham mưu xây dựng chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực trật tự đô thị, xây dựng. Hồ sơ tham mưu phải hoàn thành trước ngày 20.6.2026.