Vì sao An Giang bất ngờ dừng việc huy động 400 người thử tải cầu Nguyễn Thái Học?

Chiều 4.4, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cho biết UBND tỉnh An Giang đã chỉ đạo dừng việc huy động 400 người thử tải cầu Nguyễn Thái Học; đồng thời Phân viện Khoa học Công nghệ Giao thông vận tải (GTVT) phía Nam sẽ sử dụng phương pháp khác để thử tải, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.



Cầu đi bộ Nguyễn Thái Học, TP.Long Xuyên C.T.V.

Cầu đi bộ Nguyễn Thái Học nối P.Mỹ Bình và P.Mỹ Hòa của TP.Long Xuyên, có tổng mức đầu tư hơn 200 tỉ đồng, được đưa vào sử dụng ngày 29.4.2021. Tuy nhiên, sau thời gian ngắn sử dụng, cầu bị phát hiện thi công sai thiết kế. Công an tỉnh An Giang vào cuộc điều tra và đề nghị UBND.TP.Long Xuyên hỗ trợ huy động 400 người dân để thử tải, giám định cầu.

Theo Công an tỉnh An Giang, từ ngày 29.3 đến 6.4, cơ quan này phối hợp Phân viện Khoa học Công nghệ GTVT phía Nam giám định chất lượng cầu bộ hành thuộc Dự án xây dựng cầu Nguyễn Thái Học. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đang kiểm tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu "Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại công trình cầu bộ hành thuộc dự án xây dựng cầu Nguyễn Thái Học; đồng thời huy động 400 người dân ở TP.Long Xuyên để tham gia thử tải theo kế hoạch.

Việc thử tải cầu Nguyễn Thái Học để phục vụ công tác kiểm tra, xác minh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã trưng cầu Phân viện Khoa học Công nghệ GTVT phía Nam giám định chất lượng, xác định thiệt hại và thẩm quyền điều chỉnh thiết kế của cầu.

Đến ngày 24.3, Phân viện Khoa học Công nghệ GTVT phía Nam có công văn thông báo kế hoạch chi tiết thực hiện công tác giám định tư pháp tại hiện trường cầu Nguyễn Thái Học. Dự kiến, ngày 5.4, cần huy động 400 người để thực hiện việc thử tải.

Cầu Nguyễn Thái Học tổng thể CTV

Chiều 4.4, lãnh đạo Phân viện Khoa học Công nghệ GTVT thông tin, liên quan đến việc thay đổi phương án thử tải cầu Nguyễn Thái Học bằng việc huy động người dân, đơn vị này sẽ chuyển sang phương pháp thử tải bằng nước với mức tương đương 400 người. Thời gian kiểm định sẽ lùi lại đến khi có đầy đủ trang thiết bị chứ không diễn ra vào sáng mai (5.4) như dự kiến.