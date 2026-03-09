Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Vì sao Apple chưa vội ra mắt iPad giá rẻ mới?

Kiến Văn
Kiến Văn
09/03/2026 07:12 GMT+7

Apple được cho là đang phát triển mẫu iPad giá rẻ mới với chip mạnh hơn và khả năng hỗ trợ trí tuệ nhân tạo (AI).

Trong tuần vừa qua, Apple chính thức giới thiệu một loạt sản phẩm mới, bao gồm iPhone 17e, MacBook Neo và iPad Air được nâng cấp với chip M4. Tuy nhiên, nhiều người có thể cảm thấy thiếu vắng một sản phẩm giá rẻ được đồn đoán từ lâu, đó là iPad thế hệ 12.

Vì sao Apple chưa vội ra mắt iPad giá rẻ mới? - Ảnh 1.

iPad thế hệ 12 đã không có mặt trong sự kiện ra mắt loạt sản phẩm mới từ Apple trong tuần qua

ẢNH: TECHRADAR

Những kỳ vọng cho iPad giá rẻ

Các tin đồn ban đầu cho thấy iPad thế hệ 12 sẽ được ra mắt vào mùa xuân năm nay, tức sau 1 năm kể từ khi mẫu iPad 11 ra mắt ngày 4.3.2025. Bản cập nhật năm ngoái chủ yếu tập trung vào việc nâng cao hiệu suất với chip A16 và tăng gấp đôi dung lượng lưu trữ cơ bản từ 64 GB lên 128 GB.

Do iPad được định vị là sản phẩm giá rẻ, sản phẩm thường không được trang bị chip mới nhất hoặc những cải tiến lớn so với các dòng sản phẩm khác. Trong thực tế, mặc dù có các bản cập nhật hằng năm, nhưng đã có khoảng cách ba năm giữa thế hệ thứ 10 và thế hệ thứ 11 hiện tại.

Hướng đến thế hệ thứ 12, Apple được cho là sẽ mang đến một bản nâng cấp đáng kể cho dòng sản phẩm này. Theo Macworld, Apple đang phát triển một phiên bản iPad mới (có tên mã J581 và J582) với chip A19, loại chip đang được sử dụng trong các mẫu iPhone mới nhất. So với chip A16, A19 nhanh hơn khoảng 50% và đi kèm RAM 8 GB, so với RAM 6 GB của A16, do đó Apple có thể tích hợp AI vào iPad giá rẻ và biến nó thành thiết bị iOS cuối cùng được trang bị khả năng AI.

Vì sao Apple chưa vội ra mắt iPad giá rẻ mới? - Ảnh 2.

RAM 8 GB sẽ cho phép iPad thế hệ 12 làm việc với Apple Intelligence

ẢNH: ZUGU CASE

Khi nào iPad 12 ra mắt?

Về thời điểm ra mắt, nếu iPad 12 được giới thiệu trong tháng này, sản phẩm sẽ sử dụng cùng chip với iPhone hiện tại, điều khác biệt với dòng iPad giá rẻ, vốn thường sử dụng chip lạc hậu ít nhất một thế hệ. Do đó, việc hoãn ra mắt iPad thế hệ thứ 12 đến cuối năm nay có thể là một quyết định hợp lý hơn.

Nếu Apple trì hoãn việc ra mắt iPad 12 đến mùa thu, sau khi iPhone 18 được giới thiệu, chip A19 sẽ không còn là chip mới nhất, cho phép Apple giải quyết hai vấn đề: tiếp thị và chi phí. Vào tháng 10, Apple có thể khẳng định rằng iPad giá rẻ sở hữu chip xử lý mạnh mẽ mà không gặp phải tình huống khó xử khi nó có tốc độ ngang ngửa iPhone mới, thậm chí vượt trội hơn một số thiết bị cao cấp khác, bao gồm cả iPad mini.

Hơn nữa, đến cuối năm nay, chi phí sản xuất chip A19 chắc chắn sẽ giảm, yếu tố cần thiết để Apple tạo ra một chiếc iPad giá rẻ.

