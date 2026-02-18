Vì sao Apple, Samsung và Google chưa vội dùng pin silicon-carbon?

Mặc dù pin lithium-ion truyền thống vẫn hoạt động hiệu quả và các nhà sản xuất đang liên tục cải tiến thời lượng pin trên sản phẩm của họ, những hạn chế của loại pin này đã bắt đầu lộ rõ. Vì vậy, sự xuất hiện của pin silicon-carbon hứa hẹn mở ra nhiều kỳ vọng.

Khả năng giãn nở của pin silicon-carbon khiến các hãng lớn phải dè chừng ẢNH: GADGETBYTE

Điển hình như mẫu điện thoại RealMe P4 Power đi kèm pin silicon-carbon có dung lượng hơn 10.000 mAh, cao gần gấp đôi so với các mẫu điện thoại cao cấp sử dụng pin lithium-ion. Thành tích này đạt được nhờ vào những đặc tính vượt trội của silicon, nhờ đó, các nhà sản xuất có thể thiết kế pin mỏng hơn hoặc tích hợp những viên pin lớn vào các thiết bị có kích thước thông thường.

Mặc dù công nghệ pin silicon-carbon đã trở nên phổ biến trên nhiều mẫu smartphone cao cấp của Vivo, OnePlus và Xiaomi trong năm qua, các mẫu iPhone, Galaxy và Pixel mới nhất lại không sử dụng loại pin này. Vậy đâu là lý do khiến các ông lớn tránh xa công nghệ có thể giúp điện thoại hoạt động lâu hơn chỉ với một lần sạc?

Vấn đề với silicon-carbon

Theo giải thích đến từ YouTuber Marques Brownlee, trong khi pin lithium-ion chỉ giãn nở khoảng 10%, pin silicon-carbon có thể tăng thể tích lên đến 300%. Sự giãn nở này có thể dẫn đến các vấn đề nghiêm trọng như pin bị phồng hoặc thậm chí cháy nổ, mặc dù trường hợp này rất hiếm.

Để khắc phục vấn đề, các nhà sản xuất không sử dụng silicon nguyên chất mà trộn nó với carbon để hạn chế sự giãn nở. Vấn đề là việc tăng lượng carbon sẽ làm giảm mật độ năng lượng của pin khiến những chiếc điện thoại như RealMe P4 Power có thể sử dụng pin silicon-carbon với lượng carbon rất ít, từ đó tăng thời lượng pin nhưng lại giảm độ ổn định.

Dẫu vậy, giải thích trên không có nghĩa là các sản phẩm như OnePlus sẽ gặp sự cố nghiêm trọng. Công nghệ pin đang phát triển nhanh chóng và mọi sản phẩm đều phải trải qua các bài kiểm tra an toàn nghiêm ngặt trước khi ra mắt. Có thể Apple, Samsung và Google đang chờ đợi sự phát triển hơn nữa trong công nghệ pin trước khi áp dụng. Đặc biệt, Apple có cơ sở chưa cần nâng cấp dung lượng pin bởi các mẫu iPhone mới đã có thể hoạt động lâu hơn so với những điện thoại có dung lượng pin cao hơn.