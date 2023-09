Sau gần 2 tuần ra mắt, One Piece live-action của Netflix thu về vô số lời khen ngợi, được đánh giá là một trong những dự án live-action thành công nhất, phá vỡ lời nguyền làm lại các tác phẩm manga, anime mang tính biểu tượng của Nhật Bản. Trong phim, nhân vật thợ săn hải tặc Zoro do tài tử Arata Mackenyu thủ vai đặc biệt được yêu thích. Nhiều fan One Piece đánh giá đây là nhân vật "chất" và có thần thái gần nhất với Zoro trong nguyên tác của Oda Eiichiro