Vì sao bảo vệ nhận 400.000 đồng bị đề nghị đến 4 năm tù?

Trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, có đến hơn 40 bị cáo là cựu lãnh đạo, bác sĩ, điều dưỡng, bảo vệ… của cơ sở này. Họ bị xác định đã nhận tiền, quà, đi du lịch… của vợ chồng "bà trùm" Nguyễn Thị Mai Anh, để các đối tượng này được bố trí phòng riêng, tự do ra ngoài và nhiều lần trốn viện.

Phiên tòa xét xử vụ án tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương ẢNH: PHÚC BÌNH

Bảo vệ nhận 400.000 đồng, bị đề nghị mức án 3 - 4 năm tù

Nhóm bị cáo thuộc Viện Pháp y tâm thần Trung ương có 4 người từng làm nhiệm vụ tại cổng bệnh viện, gồm các ông Đặng Hoa Bốn (62 tuổi), Lý Văn Xuân (63 tuổi), Nguyễn Văn Ngọc (61 tuổi) và Phùng Văn Chơn (69 tuổi); cùng bị xét xử về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cáo trạng cho thấy, 4 bị cáo là nhân viên của một công ty, được bố trí làm bảo vệ đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực cổng Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Theo quy định, bảo vệ phải kiểm tra người, phương tiện ra vào, phối hợp ngăn chặn bệnh nhân có ý định trốn viện. Người đang điều trị muốn ra ngoài phải đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Tuy nhiên, các ông Ngọc và Chơn mỗi người đã nhận 400.000 đồng từ Mai Anh, trong khi các ông Bốn và Xuân mỗi người nhận 570.000 đồng.

Đổi lại, cánh cổng của Viện Pháp y tâm thần Trung ương nhiều lần được mở để vợ chồng "bà trùm" tự do ra vào.

Nhóm này còn nhận đồ từ bên ngoài chuyển vào theo yêu cầu của Mai Anh, gọi điện báo khi cán bộ các cơ quan tố tụng đến kiểm tra, xác minh; hoặc thông tin về những người lạ, người nghi vấn xuất hiện tại cổng viện để vợ chồng Mai Anh chủ động đối phó.

Kết quả điều tra xác định, trong ca trực của ông Ngọc, Mai Anh ra khỏi viện 27 lần, Đông 8 lần. Con số này trong ca trực của ông Bốn lần lượt là 26 và 8 lần; trong ca trực của ông Xuân là 30 và 8 lần. Nhiều nhất là ca trực của bảo vệ Chơn, khi Mai Anh ra khỏi viện 37 lần, Đông 11 lần.

Khai tại tòa, các cựu nhân viên Viện Pháp y tâm thần Trung ương thừa nhận cầm tiền từ "bà trùm", song phân trần về áp lực công việc và những nỗi sợ khó nói.

"Bọn mày còn vợ còn con, đàn em của tao bên ngoài bị thất nghiệp nhiều lắm", ông Chơn thuật lại lời một người được cho là đàn em của Mai Anh từng nói với mình. Bị cáo nhận thức việc mở cổng cho bệnh nhân trốn viện là sai, nhưng nói bản thân đã lớn tuổi, sợ hãi và không đủ sức chống lại.

Viện KSND đề nghị tuyên phạt các bị cáo Bốn, Xuân và Chơn mỗi người từ 3 - 4 năm tù, bị cáo Ngọc từ 3 năm 6 tháng đến 4 năm 6 tháng tù.

Nhận tiền ít nhưng hậu quả lớn

Tại phần tranh luận, đại diện Viện KSND đối đáp về mức án tù đề nghị với nhóm bị cáo là bảo vệ, dù số tiền nhận từ Mai Anh không phải quá lớn.

Đại diện cơ quan công tố cho hay, với tội danh "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", hậu quả không căn cứ vào số tiền nhận được mà bản chất là hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức đã bị xâm phạm.

Trong vụ án này, hành vi nhận các khoản tiền 400.000 - 570.000 đồng không phản ánh hết mức độ nguy hiểm của hành vi, quan trong hơn là trật tự quản lý bị phá vỡ.

Tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, lực lượng bảo vệ được giao trọng trách "lá chắn cuối cùng" để ngăn ngừa người bệnh bỏ trốn. Thế nhưng, các bị cáo duy trì liên lạc qua nhiều cuộc gọi với can phạm, tiếp tay cho họ trốn viện nhiều lần. Dẫn chứng là số lần vợ chồng Mai Anh trốn viện như cáo trạng đã đề cập.

Đáng chú ý, mỗi khi các cơ quan tiến hành tố tụng đến viện làm việc, nhóm bảo vệ thông tin, gọi điện báo cho can phạm biết trước nhằm đối phó.

Trong số này, tại một ca trực, lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất đã phát hiện 22 người đang bắt buộc chữa bệnh không có mặt tại viện, "đều là những đối tượng nguy hiểm và cốt cán trong các vụ án nghiêm trọng".

Viện KSND khẳng định hành vi tiếp tay kéo dài của nhóm bảo vệ đã làm "sụp đổ" vai trò giám sát an ninh tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Do đó, mức án đề nghị với các bị cáo là tương xứng hậu quả, thay vì xem xét đơn thuần dựa trên số tiền thu lợi nhỏ nhặt đã nhận.

Về lời khai "sợ bị đe dọa", đại diện Viện KSND chỉ ra rằng, sai phạm diễn ra liên tục từ năm 2022 - 2025, nếu thực sự bị đe dọa, các bị cáo có thể trình báo cơ quan có thẩm quyền hoặc từ chối nhận tiền, nhưng thực tế vẫn nhận và tích cực tiếp tay, "chẳng thấy ai đi báo công an".

Tại phần xét hỏi trước đó, Hội đồng xét xử cũng phân tích nếu không thể thực hiện nhiệm vụ, bị cáo có thể xin nghỉ việc thay vì tiếp tục làm, nhưng vẫn làm và không thực hiện đúng trách nhiệm.

Tòa đang nghỉ nghị án, sẽ tuyên án vào chiều 7.10 tới.