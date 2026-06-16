Vì sao bè nuôi hàu trên sông Chà Và phát cháy kèm nhiều tiếng nổ?

Khoảng 8 giờ 10 phút ngày 16.6, tại khu vực phao số 29 sông Chà Và (xã Long Sơn, TP.HCM) xảy ra vụ cháy trên bè nuôi hàu kèm theo nhiều tiếng nổ. Bè hàu bị cháy của gia đình ông B.V.M (quê thành phố Cần Thơ).

Người dân dập lửa trên bè nuôi hàu ẢNH: CTV

Phát hiện vụ cháy, người dân nuôi cá và hàu trên sông Chà Và đã nhanh chóng đi các phương tiện đến cùng lực lượng Đội CSGT đường thủy số 4 thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM tiến hành dập lửa.

Anh S., có bè nuôi tôm cách hiện trường vụ cháy vài trăm mét cho biết khi bè hàu cháy đã nghe nhiều tiếng nổ, nghi là của bình gas mini. Ngọn lửa cháy lớn, khói bốc đen cao hàng chục mét. Sau gần 1 giờ dập lửa, đám cháy đã được khống chế, ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Theo cơ quan chức năng, ban đầu vụ cháy xuất phát từ một vỏ lãi được neo đậu ngay bè nuôi hàu. Lúc vỏ lãi này cháy gặp gió lớn làm cháy sang bè nuôi hàu.

Tại một diễn biến khác, khoảng 20 giờ 50 phút ngày 14.6, ở cảng ngư nghiệp Phước Tĩnh, xã Long Hải (TP.HCM) xảy ra vụ cháy tàu cá. Do lúc xảy ra cháy có gió lớn nên ngọn lửa bốc cao.

Nhận tin báo vụ cháy, Công an xã Long Hải phối hợp cùng Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM, lực lượng dân quân và bộ đội biên phòng đã nhanh chóng có mặt dập lửa.

Đến khoảng 23 giờ 15 phút cùng ngày, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy khiến 2 tàu cá bị thiêu rụi, tàu khác bị hư hỏng 1 phần. Ước tính thiệt hại khoảng 100 triệu đồng.