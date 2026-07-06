Vì sao biểu tượng chữ 'Z' xuất hiện khi định vị bằng Google Maps?

Các công ty công nghệ thường sử dụng các biểu tượng để thông báo cho người dùng, nhưng thông tin sẽ không hiệu quả nếu chúng ta không hiểu ý nghĩa của chúng. Trên ứng dụng Google Maps, người dùng có thể bất ngờ nhìn thấy một biểu tượng chữ 'Z' nằm trong vòng tròn nhỏ xuất hiện ngay cạnh thời gian di chuyển của chuyến đi. Ký hiệu này thực chất mang một ý nghĩa đặc biệt và phục vụ cho một mục đích thân thiện với môi trường.

Cơ chế vận hành của tính năng cảnh báo chữ Z trên ứng dụng Google Maps

Cụ thể, khi biểu tượng chữ Z này xuất hiện, đồng nghĩa với việc lộ trình di chuyển của bạn đã đi vào Vùng phát thải thấp (Low Emission Zone - LEZ). Các vùng này hiện phổ biến tại các quốc gia châu Âu như Pháp, Tây Ban Nha hay Đức, nơi áp đặt các giới hạn lái xe dựa trên tiêu chuẩn khí thải vùng. Nếu phương tiện của người dùng vượt quá các tiêu chuẩn quy định, họ sẽ phải đối mặt với các hình phạt tài chính hoặc bị cấm đường hoàn toàn.

Biểu tượng chữ Z xuất hiện trên bản đồ Google Maps ẢNH: REDDIT

Tính năng cảnh báo vùng phát thải thấp này đã được Google Maps triển khai từ tháng 6.2021 nhằm giúp người dùng chủ động nhận biết. Bất cứ khi nào người dùng thiết lập điểm đến, ứng dụng sẽ tự động kiểm tra và làm nổi bật các khu vực LEZ nếu lộ trình nằm trong đó. Đối với các lộ trình đi xuyên qua vùng này, hệ thống sẽ chủ động đề xuất một con đường thay thế khác để người dùng lựa chọn.

Nếu điểm đến nằm hoàn toàn trong vùng giới hạn, Google Maps sẽ cung cấp một liên kết trang web chứa các thông tin chi tiết và biểu tượng chữ Z sẽ hiển thị suốt chuyến đi. Hiện tại, các khu vực như Liên minh châu Âu (EU) đang đẩy mạnh áp dụng các vùng LEZ này nhằm giảm thiểu ô nhiễm không khí vào năm 2030. Đối với người dùng tại Mỹ, tính năng này đang được chờ đợi khi một số thành phố lớn như Los Angeles và New York bắt đầu hướng tới các Vùng giao hàng không phát thải (ZED).

Một điểm đáng lưu ý là người dùng sẽ không có tùy chọn để tắt bỏ hoàn toàn tính năng cảnh báo tự động này trên ứng dụng Google Maps. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể chủ động né tránh các khu vực hạn chế này bằng cách điều chỉnh hướng đi trước khi bắt đầu lộ trình. Ngoài ra, một số người dùng trên mạng xã hội Reddit khuyến nghị có thể chuyển sang sử dụng ứng dụng Waze để hiển thị rõ các lớp bản đồ chứa vùng giới hạn này.