Vì sao BTS tẩy chay giải Grammy năm nay?

Nhóm nhạc K-pop BTS hôm 29.7 cho biết sẽ không gửi bất kỳ sản phẩm âm nhạc nào để xét duyệt tại giải Grammy thường niên lần thứ 69 vào tháng 2.2027, với lý do không hài lòng về hạng mục mới của Viện Hàn lâm Thu âm dành cho màn trình diễn nhạc pop châu Á xuất sắc nhất.

Quyết định này đánh dấu lần đầu tiên nhóm nhạc Hàn Quốc – một trong những cái tên lớn nhất làng K-pop – từ chối tham dự lễ trao giải. Các thành viên của nhóm đã chia sẻ thông tin này trong một bài đăng trên Instagram.

Nhóm viết: "Chúng tôi quyết định không tham gia Grammy năm nay. Chúng tôi hy vọng âm nhạc có thể được lắng nghe và yêu thương vì chất lượng tự thân, thay vì bị phân chia theo khu vực hay ngôn ngữ".

Viện Hàn lâm Thu âm đã công bố hạng mục mới này vào ngày 16.6 dành cho âm nhạc đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc và các quốc gia khác trong khu vực.

Trang web của Grammy cho biết: "Hạng mục này ghi nhận sự xuất sắc về nghệ thuật trong các màn trình diễn nhạc pop châu Á có nguồn gốc từ hoặc được công nhận rộng rãi tại các thị trường châu Á, bao gồm - nhưng không giới hạn - ở K-pop, J-pop và C-pop, với việc sử dụng có ý nghĩa một hoặc nhiều ngôn ngữ châu Á".

Phóng viên mảng giải trí của Reuters, bà Danielle Broadway, đã lý giải cho quyết định này của nhóm.

"Lý do BTS thất vọng với hạng mục này là vì nhóm muốn được biết đến qua âm nhạc của mình, chứ không phải chỉ là một thể loại... [Với hạng mục mới] BTS sẽ chỉ được ghi nhận cho màn trình diễn pop châu Á, trong khi nhóm tin rằng đó nên là một hạng mục rộng lớn hơn vì họ muốn được ghi nhận chủ yếu vì chất lượng âm nhạc, bất kể ngôn ngữ hay khu vực", bà Broadway nói.

Nhóm BTS biểu diễn trong trận chung kết FIFA World Cup 2026 hôm 19.7 ẢNH: REUTERS

Viện Hàn lâm Thu âm cho biết trong một tuyên bố rằng quyết định của BTS thật đáng thất vọng.

Giám đốc điều hành của Grammy, ông Harvey Mason Jr., nói: "Tôi buồn khi nghe tin BTS đã chọn không tham gia quy trình xét duyệt Grammy năm nay, nhưng với tư cách là một người sáng tạo âm nhạc, tôi hiểu và tôn trọng quyết định của họ".

Tuy nhiên, ông Mason cho biết ông muốn làm rõ điều mà ông tin rằng đã bị hiểu lầm trong các cuộc thảo luận xung quanh việc tẩy chay của nhóm nhạc K-pop này.

Ông nói thêm: "Hạng mục Pop châu Á được tạo ra để tôn vinh chiều sâu, sự đa dạng và sự phát triển vượt bậc của nghệ thuật pop đến từ châu Á. Tinh thần của hạng mục mới này là nhằm chiếu một luồng sáng tập trung vào những nghệ sĩ quan trọng này. Nhiều hạng mục hơn đồng nghĩa với việc nhiều tác phẩm của nghệ sĩ được công nhận hơn. Điều này không bao giờ nhằm mục đích chia rẽ, mà là để mở rộng số lượng nghệ sĩ được 15.000 người bỏ phiếu chọn đề cử Grammy của chúng tôi công nhận".

Ông Mason cũng nhấn mạnh rằng việc gửi sản phẩm âm nhạc vào bất kỳ hạng mục nào, bao gồm cả Pop châu Á, không ngăn cản một nghệ sĩ hay nhóm nhạc được xét duyệt ở các hạng mục chung, bao gồm thu âm của năm, album của năm và ca khúc của năm.

Ông Mason cho biết: "Những hạng mục đó vẫn mở cho tất cả các bản thu âm đủ điều kiện, bất kể thể loại. Việc được công nhận ở hạng mục thể loại và được công nhận ở hạng mục chung không loại trừ lẫn nhau. Một nghệ sĩ hoàn toàn có thể theo đuổi cả hai".

Ông Mason nhấn mạnh rằng Viện Hàn lâm Thu âm phục vụ cộng đồng âm nhạc toàn cầu, không phân biệt địa lý hay ngôn ngữ.