V, Jungkook và Lisa dẫn đầu top nghệ sĩ Kpop được tìm kiếm nhiều nhất 2026

Theo dữ liệu từ Google Trends, bảng xếp hạng phản ánh mức độ quan tâm của công chúng toàn cầu đối với các nghệ sĩ Kpop trong 6 tháng đầu năm 2026. Âm nhạc, thời trang, diễn xuất và các hoạt động cá nhân là những yếu tố giúp nhiều ngôi sao duy trì sức hút trên công cụ tìm kiếm.

BTS và Black Pink áp đảo bảng xếp hạng toàn cầu



Đứng đầu danh sách là V (BTS). Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự vào năm 2025, nam ca sĩ tiếp tục gây chú ý với các dự án âm nhạc, hoạt động cá nhân và những lần xuất hiện tại các sự kiện thời trang quốc tế.

Không chỉ nổi bật trong âm nhạc, V (BTS) còn được xem là một trong những biểu tượng thời trang có sức ảnh hưởng lớn nhất Hàn Quốc Ảnh: AFP

Trước đó, anh cũng là nghệ sĩ Kpop được tìm kiếm nhiều nhất trên Google trong năm 2025 khi dẫn đầu Google Trends tại 77 trong số 81 quốc gia được thống kê. V đồng thời là nghệ sĩ châu Á được tìm kiếm nhiều nhất trên Google vào các năm 2021, 2022 và 2024.

Ngoài Google Trends, V hiện vẫn là nghệ sĩ Kpop duy nhất sở hữu hơn 50 triệu lượt xem trên Wikipedia. Năm 2024, dù đang thực hiện nghĩa vụ quân sự, anh vẫn nằm trong top 10 nam ca sĩ nhạc pop có lượng truy cập Wikipedia cao nhất thế giới. Tài khoản Instagram của V hiện có hơn 75,5 triệu người theo dõi.

Jungkook (BTS) xếp thứ hai, tiếp tục khẳng định sức ảnh hưởng toàn cầu nhờ các sản phẩm solo, hoạt động quốc tế và nhiều thành tích nổi bật trên các nền tảng trực tuyến. Theo Allkpop, Jungkook còn đứng đầu danh sách thành viên nhóm nhạc nam được tìm kiếm nhiều nhất trên YouTube tại Hàn Quốc trong tháng 5.2026. Anh từng dẫn đầu bảng xếp hạng này năm 2024 và xếp thứ hai vào năm 2025.

Năm 2025, Jungkook cũng là nhân vật được nhắc đến nhiều thứ ba trên YouTube toàn cầu với khoảng 4,6 triệu lượt đề cập, chỉ đứng sau hai siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo và Lionel Messi.

Lisa (Black Pink) đứng thứ ba và là nữ nghệ sĩ Kpop được tìm kiếm nhiều nhất nửa đầu năm 2026. Hoạt động sôi nổi ở lĩnh vực âm nhạc, thời trang và diễn xuất giúp nữ thần tượng người Thái Lan tiếp tục mở rộng sức ảnh hưởng tại cả thị trường châu Á và phương Tây.

Lisa là một trong số ít nghệ xây dựng thành công sự nghiệp ở cả thị trường châu Á lẫn phương Tây, mở rộng sức ảnh hưởng vượt ra ngoài lĩnh vực âm nhạc Ảnh: AFP

Jennie (Black Pink) xếp thứ tư nhờ các dự án âm nhạc, diễn xuất và vai trò đại sứ của nhiều thương hiệu thời trang cao cấp. Trong khi đó, IU là nghệ sĩ solo duy nhất góp mặt trong top 5, tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu của mình ở cả âm nhạc lẫn diễn xuất.

Ở các vị trí tiếp theo, Rosé (Black Pink) xếp thứ sáu sau thành công của ca khúc APT. hợp tác cùng Bruno Mars; Jisoo (Black Pink) đứng thứ bảy; Jimin (BTS) xếp thứ tám; SUGA (BTS) đứng thứ chín và Jin (BTS) khép lại top 10.

Đáng chú ý, BTS có 5 thành viên góp mặt trong bảng xếp hạng, trong khi cả 4 thành viên Black Pink đều xuất hiện. Kết quả tiếp tục cho thấy sức ảnh hưởng mạnh mẽ của hai nhóm nhạc trong việc đưa Kpop đến với khán giả toàn cầu.

Theo giới quan sát, Google Trends phản ánh mức độ quan tâm của công chúng thông qua tần suất tìm kiếm theo từng thời điểm. Tuy không phải thước đo duy nhất về độ nổi tiếng, bảng xếp hạng vẫn cho thấy những nghệ sĩ có sức hút truyền thông nổi bật nhất trong nửa đầu năm 2026.