Lisa (BlackPink) nói gì về việc chia tay bạn trai tỉ phú?

Trên mạng xã hội, nhiều bài đăng lan truyền thông tin rằng Lisa đã gián tiếp xác nhận việc chấm dứt mối quan hệ với doanh nhân người Pháp Frédéric Arnault khi nói: "Mối quan hệ trước đây của tôi đã kết thúc". Tuy nhiên, câu nói này hoàn toàn không xuất hiện trong bài phỏng vấn được Vanity Fair đăng tải.

Lisa trở thành tâm điểm chú ý sau cuộc phỏng vấn mới với tạp chí Vanity Fair được công bố ngày 23.6 Ảnh: Reuters

Nghi vấn chia tay vẫn chưa có lời giải

Theo Vanity Fair, người đại diện của Lisa đã hai lần nhắc nhở phóng viên không đặt câu hỏi liên quan đến đời sống tình cảm của nữ ca sĩ. Bài báo cũng nêu rõ rằng Lisa không thảo luận về chủ đề này trong suốt cuộc phỏng vấn.

Tạp chí chỉ đề cập đến việc Lisa và Frédéric Arnault vướng tin đồn hẹn hò từ giữa năm 2023, đồng thời cho biết nhiều người cho rằng cả hai có thể đã đường ai nấy đi. Một trong những chi tiết được người hâm mộ chú ý là sự vắng mặt của vị doanh nhân trong tiệc sinh nhật gần đây của Lisa. Tuy nhiên, Vanity Fair không đưa ra bất kỳ xác nhận nào về việc cặp đôi đã chia tay.

Khi được hỏi về cuộc sống riêng tư, Lisa cũng không nhắc đến các mối quan hệ tình cảm mà lựa chọn chia sẻ về những trải nghiệm trong quá khứ khi phải đối mặt với những người hâm mộ quá khích.

Lisa và Frédéric Arnault lần đầu vướng nghi vấn hẹn hò vào tháng 7.2023 sau khi bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau tại một nhà hàng ở Pháp. Sau đó, cả hai nhiều lần được nhìn thấy đồng hành tại nhiều quốc gia khác nhau. Một số nguồn tin còn cho rằng họ đã gặp gỡ gia đình của đối phương.

Trong thời gian gần đây, tin đồn rạn nứt bắt đầu xuất hiện khi Frédéric Arnault không còn tương tác với các bài đăng của Lisa trên mạng xã hội. Một số báo cáo cũng cho biết cặp đôi đã không công khai xuất hiện cùng nhau trong hơn một năm.

Để tránh nhắc về bạn trai tin đồn, trong các cuộc phỏng vấn, người đẹp Thái Lan thường lựa chọn chia sẻ về sự nghiệp và những trải nghiệm cá nhân Ảnh: AFP

Nghi vấn chia tay càng được đẩy lên cao khi Frédéric Arnault gần đây bị đồn có mối liên hệ với người mẫu kiêm diễn viên Mỹ Marissa Long. Bên cạnh đó, anh trai của vị doanh nhân này cũng được cho là đã bỏ theo dõi tài khoản mạng xã hội của Lisa, làm dấy lên thêm nhiều đồn đoán từ cộng đồng mạng.

Tuy nhiên, đến nay, cả Lisa và Frédéric Arnault vẫn chưa từng công khai xác nhận mối quan hệ tình cảm cũng như lên tiếng về những đồn đoán chia tay. Mọi thông tin xoay quanh chuyện yêu đương của cặp đôi chủ yếu xuất phát từ suy đoán của cư dân mạng và các dấu hiệu được cho là bất thường trên mạng xã hội.