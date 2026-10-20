Vì sao ca sĩ Tuyết Nhung rời nhà mẹ nuôi Phi Nhung đi ở trọ?

18 tuổi Tuyết Nhung rời nhà mẹ nuôi Phi Nhung đi ở trọ

Nhắc đến ca sĩ Phạm Tuyết Nhung, nhiều người biết cô là con gái nuôi của cố nghệ sĩ Phi Nhung. Tuy nhiên, ít người biết ở tuổi 18, nữ ca sĩ từng đưa ra một quyết định bất ngờ: rời căn nhà tiện nghi của mẹ nuôi để chuyển đến phòng trọ nhỏ ở Hóc Môn.

"Năm đó mẹ ruột giấu tôi lên TP.HCM bán vé số. Mẹ sống cùng cô của tôi. Nhà chỉ còn 2 mẹ con, ba tôi đã mất năm tôi 11 tuổi. Mẹ còn bị bệnh nữa. Năm 18 tuổi, tôi xin mẹ nuôi (cố nghệ sĩ Phi Nhung) được ra ở riêng để tiện chăm sóc mẹ ruột và được mẹ Nhung đồng ý", Tuyết Nhung xúc động nhớ lại.

Tuyết Nhung bên mẹ nuôi Phi Nhung ngày còn thơ bé ẢNH: NVCC

Đó là quyết định không hề dễ dàng với Tuyết Nhung bởi căn nhà ấy là rất nhiều kỷ niệm. "Hơn 3 năm sống cùng mẹ nuôi. Mẹ nuôi dạy mình từ cách ăn uống, đi lại, chào hỏi, giao tiếp. Mẹ dạy mình gặp người lạ phải biết chào", Tuyết Nhung nghẹn lời.

Sự nghiêm khắc và tình yêu của mẹ nuôi Phi Nhung dần xoa dịu những mất mát, tổn thương của nữ ca sĩ trẻ. Tuyết Nhung kể: "Mình đi học bổ túc, 22 giờ kém phải có mặt ở nhà. Qua 22 giờ hơn mới về, mẹ sẽ hỏi liền: sao con về trễ. Mẹ bận rộn nhưng lúc nào cũng sát sao với các con. Mẹ dạy tụi mình phải đi học".

Bức thư tay mẹ Phi Nhung viết chúc mừng sinh nhật con gái nhiều năm trước vẫn được Tuyết Nhung nâng niu gìn giữ. Mỗi lần đọc lại, giọng ca Nhớ một vì sao vẫn rơi nước mắt.

Cô bé Tuyết Nhung năm nào nay đã trở nên xinh đẹp ẢNH: NVCC

Diễm Phạm, quản lý lâu năm, cũng là người gắn bó thân thiết với cố nghệ sĩ Phi Nhung, cho biết Tuyết Nhung cá tính, tình cảm. Nhắc lại câu chuyện Tuyết Nhung ra ở riêng 7 năm trước, Diễm Phạm vẫn nhớ như in: "Hồi đó, mẹ con bị bệnh, sức khỏe yếu, bé muốn ở bên để chăm sóc, không cho mẹ đi bán vé số nữa. Khi nghe con tâm sự vậy, chị Phi Nhung đồng ý. Ra sống riêng rồi nhưng cuối tuần, hai mẹ con vẫn trở về nhà nấu bún cá Nha Trang cho cả nhà cùng ăn".



Tuổi thơ đi bán vé số, hát đám cưới, đám ma của ca sĩ Tuyết Nhung

Mẹ ruột của ca sĩ Tuyết Nhung là bà Ngô Thị Gái, 56 tuổi, hiện đang sống cùng vợ chồng cô ở TP.HCM. "Hồi đó, ba mình đi hát đám cưới, đám tang, mẹ thì đi bán vé số, mình không đi học mà phụ ba mẹ. Sau này khi tham gia Giọng hát Việt nhí, mình được các nhà hảo tâm thương, giúp đỡ làm giấy tờ đi học", Tuyết Nhung tâm sự.

Ca sĩ Tuyết Nhung bên mẹ ruột ẢNH: NVCC

Giọng ca Nhớ một vì sao chia sẻ mẹ ruột của cô không biết chữ, nhưng thấy con gái ham học bà vui lắm. Năm 14 tuổi, Tuyết Nhung vào học lớp 3 thay vì bắt đầu từ lớp 1. "Mình học lỏm bạn hàng xóm, nhờ bạn ấy chỉ dùm, từ cách đánh vần, ghép chữ, rồi biết dần dần. Khi thầy cô kiểm tra kiến thức đầu vào, mình được xếp vào lớp 3", Tuyết Nhung kể.

Những năm tháng tảo tần vất vả của ba mẹ luôn trong tim nữ ca sĩ trẻ. Mẹ của Tuyết Nhung đi bán vé số từ sáng sớm đến tối muộn mới về, lãi khoảng 100.000 đồng/ngày, rảnh rỗi cô đi bán vé số phụ mẹ. Tuy nhiên cô cho biết: "Mẹ chỉ cho đi bộ vòng vòng gần nhà, mẹ không muốn con gái đi bán vé số".

Nghệ sĩ Phi Nhung mất, quản lý Diễm Phạm (áo đen) vẫn kề cạnh ủng hộ các con ẢNH: NVCC

5 năm trôi qua kể từ ngày ca sĩ Phi Nhung rời cõi tạm, giữa những thăng trầm của cuộc sống, tình cảm gia đình vẫn là điểm tựa để nữ ca sĩ trẻ tìm thấy sự bình yên và thêm trân trọng những người thân yêu bên cạnh mình.

Phạm Đức Hiếu, con trai trưởng của nghệ sĩ Phi Nhung cho biết dù mẹ nuôi đã mất 5 năm nay, nhưng khi gia đình có việc cần, Tuyết Nhung đều trở về nhiệt tình hỗ trợ. "Chị em chúng mình vẫn liên lạc. Khi gia đình có việc, chị Tuyết Nhung đều có mặt cùng mọi người", Đức Hiếu nói.

Ca sĩ Phan Ngọc Luân chia sẻ trước đây anh có nhiều cơ duyên làm việc với cố nghệ sĩ Phi Nhung, nhưng chưa có dịp đứng chung sân khấu với Tuyết Nhung. Chỉ đến khi làm việc cùng nữ ca sĩ trẻ, anh mới nhận ra đằng sau vóc dáng nhỏ nhắn ấy là nội lực bất ngờ. "Tôi tin rằng Tuyết Nhung còn nhiều thế mạnh chưa được khám phá trong âm nhạc", ca sĩ Phan Ngọc Luân nói.