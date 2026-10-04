Vì sao các quán cà phê thú cưng tại Nhật Bản sẽ bị giám sát chặt hơn?

Các quán cà phê thú cưng tại Nhật Bản rất được lòng cả du khách lẫn người dân địa phương. Các địa điểm này tạo cơ hội để tương tác với nhiều loài vật, từ rái cá cho đến cú. Tuy nhiên, hiện nay hoạt động này đang chịu sự giám sát chặt chẽ hơn.

Nhật Bản đã khởi động cuộc khảo sát toàn quốc đầu tiên về các quán cà phê có nuôi động vật hoang dã. Nguyên nhân là do những lo ngại về phúc lợi động vật, vấn đề vệ sinh và sức khỏe cộng đồng.

Cô Syaina Nozaki là quản lý của quán Owl Otter Cafe (Cà phê Cú và Rái cá) tại Kamakura. Nơi đây tiếp nhận các loài vật được giải cứu từ những cơ sở nhân giống thương mại và các quán cà phê thú cưng đã ngừng hoạt động.

“Là một tổ chức cứu hộ, chúng tôi tiếp nhận đủ loại động vật. Vì ưu tiên phúc lợi động vật và mong muốn mang lại mái ấm trọn đời cho chúng, chúng tôi luôn cam kết thực hiện điều đó một cách nghiêm túc. Tuy nhiên, thật không may, vẫn có những cơ sở và quán cà phê không hoạt động theo cách tương tự”.

Trẻ em tương tác với một con rái cá tại quán Owl Otter Cafe ở Kamakura, tỉnh Kanagawa (Nhật Bản), ngày 24.9.2026 ẢNH: REUTERS

Cuộc khảo sát của chính phủ đang xem xét số lượng quán cà phê có động vật hoang dã tại Nhật Bản, các loài vật được nuôi giữ, điều kiện nuôi nhốt cũng như cách thức du khách tương tác với chúng.

Ông Takuya Ishikawa, quan chức Bộ Môi trường Nhật Bản, nhận định: “Thứ nhất là vấn đề liệu các loài vật này có được nuôi giữ và chăm sóc trong điều kiện thích hợp hay không. Thứ hai là tác động đối với con người. Việc tương tác giữa động vật và con người tất yếu sẽ nảy sinh những lo ngại, chẳng hạn như nguy cơ lây lan dịch bệnh. Vì vậy, tôi cho rằng việc đảm bảo giải quyết thỏa đáng hai vấn đề này sẽ là hai mục tiêu chính”.

Tuy nhiên, một báo cáo trước đó đã phần nào cho thấy lý do tại sao cần thực hiện cuộc khảo sát này.

Nghiên cứu được Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF) và Đại học Hokkaido thực hiện vào năm ngoái cho thấy trong số 1.700 cá thể động vật được trưng bày tại 25 quán cà phê được khảo sát, có tới 27% thuộc các loài bị đe dọa.

Tại hơn 90% số quán cà phê này, người ta phát hiện có những loài vật tiềm ẩn nguy cơ cao gây thương tích cho con người khi tiếp xúc.

Trở lại quán Owl Otter Cafe, cô Nozaki cho biết cô hoan nghênh cuộc khảo sát này. Cô nói cơ sở của mình đã áp dụng các biện pháp đảm bảo phúc lợi cho động vật, chẳng hạn như nuôi rái cá theo nhóm gia đình và để cú bay tự do trong tòa nhà.

Cô cũng hy vọng các quy định sẽ giúp phân biệt những quán cà phê như của mình với các cơ sở thiếu trách nhiệm, vốn chỉ chú trọng vào lợi nhuận. Cô chia sẻ rằng trong tương lai, cô mong muốn ưu tiên hàng đầu sẽ là đảm bảo cho các loài vật có được cuộc sống hạnh phúc.