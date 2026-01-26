Thạc sĩ Lê Trọng Vinh, Phó trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM), khẳng định năm 2026 trường vẫn giữ tổ hợp C00. Năm nay, các trường trong khối ĐH Quốc gia TP.HCM dự kiến điều chỉnh phương thức xét tuyển, từ các phương thức xét tuyển độc lập sang phương thức xét tuyển kết hợp nhiều tiêu chí từ kết quả thi tốt nghiệp THPT, kết quả học tập THPT, điểm kỳ thi đánh giá năng lực…

"Tuy nhiên, nếu có TS bị lỡ không tham dự được kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM, các trường vẫn có hệ số quy đổi để TS có đủ 3 cột điểm khi tham gia xét tuyển vào trường. TS hoàn toàn không mất cơ hội, trường sẽ đưa ra hệ số chính xác nhằm đảm bảo quyền lợi của các em", thạc sĩ Vinh nói.

Vì sao các trường thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM bỏ tổ hợp môn truyền thống C00, A00?

Cũng trong chương trình, GS Nguyễn Tiến Thảo tiếp tục giải đáp câu hỏi liên quan đến việc nhiều trường bỏ tổ hợp xét tuyển truyền thống A00 (toán-lý-hóa), C00 (văn-sử-địa)…

GS Thảo phân tích: "Nếu mình đã chọn các môn học liên quan đến tổ hợp C00 mà trường có điều chỉnh sang tổ hợp từ văn-sử-địa sang văn-sử-Anh hoặc toán-văn-sử thì đó cũng có thể mở ra "cánh cửa" mới tốt hơn rất nhiều so với "cánh cửa" cũ. Về phía Bộ GD-ĐT, các quy chế tuyển sinh không quy định, không giới hạn, không yêu cầu các trường không được sử dụng một tổ hợp nào cả bởi đó là quyền tự chủ của các trường".

Tuy nhiên, theo GS Thảo: "Điều quan trọng là tổ hợp đưa ra phải để TS có quyền lựa chọn và hoàn thành tốt chương trình đào tạo, đó mới là mục tiêu chính. Nếu trường đưa ra tổ hợp nhưng điều đó không phục vụ cho ngành đó, người học trúng tuyển không học tốt ngành đó thì mới là điều đáng lo. Đến thời điểm này, các tổ hợp đưa không bị bó buộc, không ảnh hưởng gì cả nên chúng ta hãy lựa chọn tổ hợp thế mạnh của mình".

Hơn nữa, GS Thảo cho rằng theo cách xét tuyển các năm gần đây, TS có thể lựa chọn nhiều tổ hợp và tổ hợp nào có điểm cao nhất thì phần mềm xét cho TS. "Do vậy, thời điểm này TS hãy học và ôn tập thật tốt 4 môn mình thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Tôi tin rằng không có một trường ĐH nào bỏ C00 mà TS mất cơ hội xét tuyển, nên TS hãy yên tâm ôn tập thật tốt", GS Thảo khuyên.