Vì sao cán bộ xã không chuyên trách không thuộc diện tăng lương cơ sở từ 1.7?

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, thay thế Nghị định 73/2024/NĐ-CP.

9 nhóm đối tượng được áp dụng mức lương cơ sở mới

Theo đó, từ ngày 1.7.2026, Bộ Nội vụ đề xuất mức lương cơ sở dự kiến tăng 190.000 đồng, từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng/tháng, tương ứng mức tăng khoảng 8%.

Dự thảo còn có thay đổi về đối tượng áp dụng, với 9 nhóm đối tượng, gồm:

Cán bộ, công chức từ T.Ư đến cấp xã quy định tại điều 1, luật Cán bộ, công chức.

Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại điều 1, luật Viên chức.

Người làm các công việc theo chế độ hợp đồng lao động quy định tại Nghị định 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc trường hợp được áp dụng hoặc có thỏa thuận trong hợp đồng lao động áp dụng xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế tại các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động theo quy định tại Nghị định số 126/2024/NĐCP của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng và lao động hợp đồng thuộc quân đội.

Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc lực lượng công an.

Người làm việc trong tổ chức cơ yếu.

Hạ sĩ quan và binh sĩ thuộc quân đội; hạ sĩ quan và chiến sĩ nghĩa vụ thuộc ngành công an.

Người hoạt động không chuyên trách ở thôn và tổ dân phố.

Như vậy, so với quy định hiện hành, điểm mới đáng chú ý tại dự thảo đã bỏ đối tượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã khỏi phạm vi áp dụng mức lương cơ sở.

Theo cơ quan soạn thảo, việc điều chỉnh bỏ đối tượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã khỏi phạm vi áp dụng mức lương cơ cơ sở được xuất phát từ thực tế các đối tượng này đã kết thúc thực hiện theo cơ chế cũ trước thời điểm nghị định mới có hiệu lực; đồng thời, cơ quan soạn thảo cũng thực hiện rà soát, cập nhật quy định mới liên quan đến các nhóm đối tượng còn lại.

Trừ 2 nhóm gồm: lực lượng nghĩa vụ (quân đội, công an) và người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, các đối tượng còn lại đều được áp dụng chế độ tiền thưởng.

Bổ sung quy định về xử lý số dư quỹ tiền thưởng cuối năm

Về chế độ tiền thưởng, dự thảo nhấn mạnh nguyên tắc quỹ tiền thưởng của năm nào phải được sử dụng để chi trả cho thành tích của năm đó.

So với quy định hiện hành, chưa có hướng dẫn cụ thể về việc xử lý phần kinh phí tiền thưởng chưa sử dụng hết vào cuối năm. Điều này dẫn đến việc các cơ quan, đơn vị áp dụng không thống nhất, như chuyển nguồn sang năm sau, chi dồn vào cuối năm hoặc giữ lại quỹ mà không có nguyên tắc rõ ràng.

Dự thảo đã khắc phục bất cập này bằng việc quy định rõ quỹ tiền thưởng phải được quản lý theo niên độ ngân sách và gắn với kết quả đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng năm. Qua đó, tiền thưởng được xác định đúng bản chất là khoản chi trả theo thành tích, không mang tính tích lũy hay sử dụng cho các mục đích khác.

Quy định mới đồng thời góp phần tăng cường kỷ luật tài chính, yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch sử dụng quỹ thưởng ngay trong năm, bảo đảm minh bạch, công bằng và thống nhất trong thực hiện.