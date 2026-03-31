Bộ Nội vụ đề xuất tăng lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng/tháng

Bộ Nội vụ vừa có dự thảo Tờ trình Chính phủ về nghị định quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Bộ Nội vụ đề xuất tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên 2,53 triệu đồng/tháng

Tại dự thảo tờ trình, Bộ Nội vụ cho rằng mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng hiện hành chỉ bằng 56,12% mức lương tối thiểu vùng bình quân của khu vực doanh nghiệp, nên các mức lương khác trong hệ thống bảng lương của cán bộ, công chức, viên chức cũng thấp, dẫn đến đời sống của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang còn nhiều khó khăn.

Ngoài ra, thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; thực hiện quy định của các pháp luật liên quan mới được sửa đổi như: luật Cán bộ, công chức năm 2025, luật Viên chức năm 2025…, một số nhóm đối tượng áp dụng tại Nghị định 73 ban hành năm 2024 về điều chỉnh tăng lương cơ sở không còn phù hợp.

Từ những căn cứ trên, cơ quan soạn thảo đề xuất mức điều chỉnh tăng lương cơ sở từ 2,34 triệu đồng/tháng lên 2,53 triệu đồng/tháng (tương ứng tăng khoảng 8%) và áp dụng từ 1.7.2026.

Mức lương cơ sở này dùng làm căn cứ tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật. Đồng thời, dùng tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật; tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

"Việc tăng lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng/tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang là cần thiết. Việc này tạo động lực làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, góp phần cải thiện đời sống của người hưởng lương, phụ cấp và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị", Bộ Nội vụ nêu rõ.

Giữ nguyên cơ chế thưởng, rà soát thu nhập đặc thù

Cơ quan soạn thảo cũng đề nghị rà soát, sửa đổi quy định đối với các cơ quan, đơn vị đang được áp dụng các cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù ở T.Ư. Theo đó, thực hiện bảo lưu phần chênh lệch giữa tiền lương và thu nhập tăng thêm tháng 6.2026 của cán bộ, công chức, viên chức với tiền lương từ ngày 1.7 2026 sau khi sửa đổi hoặc bãi bỏ cơ chế tài chính và thu nhập đặc thù.

Trong thời gian chưa sửa đổi hoặc bãi bỏ các cơ chế này thì thực hiện mức tiền lương và thu nhập tăng thêm hằng tháng tính theo mức lương cơ sở 2,53 triệu đồng/tháng theo cơ chế đặc thù từ ngày 1.7.2026 bảo đảm không vượt quá mức tiền lương và thu nhập tăng thêm được hưởng tháng 6. 2026 (không bao gồm phần tiền lương và thu nhập tăng thêm do điều chỉnh hệ số tiền lương ngạch, bậc khi nâng ngạch, nâng bậc).

Trường hợp tính theo nguyên tắc trên, nếu mức tiền lương và thu nhập tăng thêm từ ngày 1.7.2026 theo cơ chế đặc thù thấp hơn mức tiền lương theo quy định chung thì thực hiện chế độ tiền lương theo quy định chung.

Về chế độ tiền thưởng, Bộ Nội vụ đề nghị giữ nguyên chính sách tại Nghị định số 73/2024/NĐ-CP.

Sửa đối, hoàn thiện quy định về xử lý số dư quỹ tiền thưởng cuối năm để đảm bảo nguyên tắc quỹ tiền thưởng năm nào gắn với việc thưởng thành tích năm đó và tránh phát sinh các cách hiểu khác nhau trong thực hiện.