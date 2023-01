Vì sao cần 'định vị' kỹ thuật chuyên sâu của hệ thống y tế TP.HCM năm 2023?

Một trong 10 nhóm hoạt động nổi bật năm 2022 của ngành y tế TP.HCM là “triển khai thành công nhiều kỹ thuật chẩn đoán và điều trị chuyên sâu tại các bệnh viện chuyên khoa và đa khoa tuyến cuối”. Các kỹ thuật đó là gì và do bệnh viện nào thực hiện ?

Những kỹ thuật chuyên sâu tiêu biểu

Kỹ thuật giải trình tự gien phát hiện các dịch bệnh mới nổi do Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM với sự hỗ trợ của Đơn vị nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford, thực hiện

Xét nghiệm xác định HLA độ phân giải cao bằng kỹ thuật giải trình tự gien thế hệ mới phục vụ cho hoạt động ghép tủy do Bệnh viện Truyền máu huyết học thực hiện.

Kỹ thuật giải trình tự gien phát hiện đột biến giúp sử dụng các thuốc ức chế men PARP trong điều trị những bệnh nhân ung thư vú, buồng trứng, tụy, tuyến tiền liệt có đột biến gây bệnh trên 2 gen BRCA1 và BRCA2; kỹ thuật xạ trị X-Knife do Bệnh viện Ung bướu thực hiện.

Ứng dụng công nghệ TIMPLASE tích hợp camera tự động kết hợp trí tuệ nhân tạo trong xác định và lựa chọn phôi chuyển; ứng dụng công nghệ thực tế ảo trong phẫu thuật tạo hình toàn bộ khớp gối do Bệnh viện đa khoa Tâm Anh thực hiện.

Kỹ thuật sinh thiết vú dưới hướng dẫn của siêu âm với sự hỗ trợ hút chân không do Bệnh viện Hùng Vương thực hiện.

Ứng dụng kỹ thuật quang điện TruScreen trong phát hiện ung thư cổ tử cung do Bệnh viện Từ Dũ thực hiện.

Phẫu thuật rô bốt cắt ung thư thận có chồi bướu trong tĩnh mạch chủ bụng; phẫu thuật Hybrid chuyển vị các nhánh động mạch tạng và não - đặt ống ghép nội mạch điều trị phình động mạch chủ bụng trên thận và quai động mạch do Bệnh viện Bình Dân thực hiện.

Tiêm nội nhãn chất ức chế yếu tố tăng trưởng nội mạch trong điều trị bệnh lý võng mạc ở trẻ sanh non; hình thành Trung tâm tim mạch trẻ em với nhiều kỹ thuật can thiệp tim mạch chuyên sâu cho trẻ em như điều trị rối loạn nhịp tim bằng sóng cao tần, phẫu thuật tim bẩm sinh do Bệnh viện Nhi đồng 1 thực hiện.

Hình thành Trung tâm ghép tạng trẻ em bao gồm các kỹ thuật ghép thận và ghép gan ở trẻ em do Bệnh viện Nhi đồng 2 thực hiện.





Phẫu thuật tách cặp song sinh dính Trúc Nhi - Diệu Nhi; áp dụng kỹ thuật ô xy hóa máu qua màng ngoài cơ thể (ECMO) trên bệnh nhi sốc sốt xuất huyết biến chứng ARDS do Bệnh viện Nhi đồng Thành phố thực hiện

Phẫu thuật vi phẫu nối mạch chi bằng bộ nối mạch máu nhỏ do Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình thực hiện.

Cấy máy tạo nhịp tim không dây Micra và thay van động mạch chủ qua ống thông do Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park thực hiện.

Kỹ thuật sử dụng xung điện kích thích tủy, điều trị đau kháng trị sau chấn thương cột sống; phẫu thuật đặt điện cực kích thích não sâu điều trị bệnh Parkinson do Bệnh viện Nguyễn Tri Phương thực hiện.

Sử dụng kính hiển vi trong điều trị nội nha do Bệnh viện Răng hàm mặt TP.HCM thực hiện.

Cấy ốc tai điện tử điều trị những bệnh nhân bị điếc sâu, khiếm thính nặng do Bệnh viện Tai mũi họng thực hiện…

"Định vị" kỹ thuật chuyên sâu ở TP.HCM

Lãnh đạo ngành y tế TP.HCM cho rằng, câu hỏi đặt ra là các kỹ thuật chuyên sâu kể trên đã bao phủ cho tất cả loại hình bệnh tật của người dân chưa ? Còn bao nhiêu kỹ thuật chuyên sâu chưa được triển khai, nguyên nhân chính là gì ? Quan trọng hơn là làm thế nào để rút ngắn khoảng cách về kỹ thuật chuyên sâu giữa các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến cuối của TP.HCM và các nước trong khu vực.

Theo kế hoạch, Sở Y tế TP.HCM sẽ tổ hội nghị khoa học về báo cáo kết quả phát triển các kỹ thuật chuyên sâu của các bệnh viện chuyên khoa, đa khoa đầu ngành của TP.HCM và sẽ được tổ chức trong năm 2023 (dự kiến trong quý 2/2023). Hội nghị này sẽ quy tụ sự tham gia tất cả bệnh viện chuyên khoa, đa khoa tuyến cuối trên địa bàn, kể cả các bệnh viện tư nhân, Hội Y học và các hội chuyên khoa. Thông qua hội nghị này, ngành y tế sẽ nắm bắt được “tọa độ” về phát triển kỹ thuật chuyên sâu của các bệnh viện so với các nước trong khu vực.

Bên cạnh đó, ngành y tế cũng sẽ có thêm những thông tin về độ bao phủ của những kỹ thuật cao so với nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân, nhất là biết được những kỹ thuật chuyên khoa sâu mới đã được chứng minh hiệu quả nhưng chưa được triển khai tại TPHCM. Từ đó, ngành y tế TP.HCM xây dựng kế hoạch, lộ trình, đề xuất các giải pháp như ưu tiên bố trí ngân sách và nhất là kiến nghị các các cơ chế, chính sách để huy động nguồn lực xã hội tham gia xây dựng một trung tâm y tế chuyên sâu ngang tầm các nước trong khu vực ASEAN.