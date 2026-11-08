Vì sao Cần Giuộc phát sinh hơn 3.200 căn nhà không phép?

Hàng ngàn căn nhà không phép do lịch sử để lại

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Ngọc Anh, Chủ tịch UBND xã UBND xã Cần Giuộc (tỉnh Tây Ninh), cho biết trên địa bàn xã hiện có 119 khu dân cư tự phát với tổng cộng 3.266 căn nhà không phép, chủ yếu là nhà ở liền kề, xây dựng chung kết cấu. Trong đó, riêng địa bàn thị trấn Cần Giuộc (cũ) có 94 khu với 2.534 căn, xã Long Hậu (cũ) có 25 khu với 732 căn.

Xã Cần Giuộc có diện tích tự nhiên 60,47 km2, dân số 77.704 người, được hợp nhất từ thị trấn Cần Giuộc, xã Long Hậu và xã Phước Lại của huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (cũ). Đây là địa bàn tiếp giáp với TP.HCM, đóng vai trò cửa ngõ giao lưu kinh tế, kết nối vùng và là khu vực chuyển tiếp mạnh mẽ giữa đô thị và nông thôn.

Chính quyền xã Cần Giuộc đang thực hiện nhiều hoạt động chỉnh trang đô thị để chuẩn bị "nâng cấp" lên phường Cần Giuộc ẢNH: BẮC BÌNH

Sau sắp xếp, chính quyền xã đã rà soát toàn diện hiện trạng hạ tầng kỹ thuật tại các công trình xây dựng này. Nội dung rà soát gồm hệ thống giao thông, điện, cấp thoát nước và các điều kiện phục vụ sinh hoạt.

Kết quả rà soát ghi nhận 36 khu cần được cải tạo, chỉnh trang hạ tầng. UBND xã đang xây dựng kế hoạch triển khai theo lộ trình để khắc phục, phù hợp với nguồn lực địa phương.

Xã cũng ghi nhận cư dân mua nhà tại các khu dân cư tự phát đa số bằng hình thức lập vi bằng (do không đủ điều kiện diện tích tối thiểu tách thửa hoặc không có quy hoạch đất ở…) nên rất khó được cấp sổ đỏ.

Về trách nhiệm quản lý, UBND xã Cần Giuộc xác định việc để hình thành các khu dân cư tự phát là tồn tại trong công tác quản lý đất đai, quy hoạch và trật tự xây dựng qua các thời kỳ.

Tuy chưa được phê duyệt quy hoạch chung đô thị nhưng hoạt động xây dựng, san lấp mặt bằng trên địa bàn xã Cần Giuộc cũng diễn ra liên tục ẢNH: BẮC BÌNH





Cụ thể, theo lý giải của ông Ngọc Anh, các khu dân cư này đa số hình thành từ trước năm 2020. Đó là thời điểm chưa thực hiện sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính.

Thời điểm đó, nhiều khu vực thuộc diện không bắt buộc phải có giấy phép xây dựng. Trong khi đó, việc xây nhà ở liền kề, chung kết cấu diễn ra dưới nhiều hình thức. Điều này gây khó khăn cho công tác kiểm tra, quản lý trật tự xây dựng tại địa phương.

Hiện UBND xã Cần Giuộc chỉ đạo các bộ phận chuyên môn rà soát, phân loại từng trường hợp, không để tiếp tục phát sinh tình trạng nhà không phép tương tự. Những hộ đủ điều kiện sẽ được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ pháp lý. Các khó khăn vượt thẩm quyền được tổng hợp, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét.

Giám sát trật tự xây dựng từ trên cao, kiểm tra cả thứ bảy, chủ nhật

Trong khi chờ Sở Xây dựng hoàn thành quy hoạch chung đô thị trình UBND tỉnh Tây Ninh thông qua, từ ngày 1.7.2025 đến 1.7.2026, UBND xã Cần Giuộc đã tiếp nhận 1.181 hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng. Để "chữa cháy" trong khi chờ quy hoạch chung được thông qua, xã đã dựa vào các quy hoạch xây dựng của thị trấn Cần Giuộc, xã Long Hậu và UBND huyện Cần Giuộc (cũ) làm cơ sở để cấp phép xây dựng được 853/1.181 hồ sơ.

Cùng thời gian trên, xã tổ chức 1.234 lượt hậu kiểm sau cấp phép. Ngoài ra, xã thực hiện tổng cộng 15 lượt kiểm tra trật tự xây dựng theo kế hoạch, chuyên đề và đột xuất theo phản ánh của người dân. Tổng số có 635 công trình được kiểm tra.

Một diện tích ruộng khá lớn thuộc ấp Long Phú, xã Cần Giuộc đang san lấp mặt bằng ẢNH: BẮC BÌNH

Qua kiểm tra, xã phát hiện và xử lý 12 trường hợp vi phạm. Trong đó có 6 trường hợp xây dựng không có giấy phép, 3 trường hợp xây sai nội dung giấy phép, 1 trường hợp xây không đúng quy hoạch và 2 trường hợp chiếm dụng hành lang an toàn đường bộ.

Đến nay, 2 trường hợp đã chấp hành xong quyết định xử phạt, 5 trường hợp đã nộp phạt nhưng chưa khắc phục hậu quả, 5 trường hợp còn lại chưa chấp hành cả hai nội dung. Xã đang hoàn thiện hồ sơ để cưỡng chế.

Theo ông Nguyễn Ngọc Anh, để kiểm soát tốt hơn tình hình xây dựng, UBND xã đã chỉ đạo Phòng Kinh tế phối hợp các ấp, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể theo dõi địa bàn thường xuyên. Việc kiểm tra được thực hiện kể cả thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ. Trong công tác đó, xã chú trọng kiểm tra ngay từ khi công trình mới khởi công. Cán bộ đối chiếu việc thi công thực tế với nội dung giấy phép được cấp.

Thời gian tới, Chủ tịch UBND xã sẽ phân công cán bộ phụ trách từng địa bàn và dùng thiết bị bay không người lái (flycam) để hỗ trợ giám sát hiện trạng sử dụng đất và hoạt động xây dựng.

"Mục tiêu là phát hiện, xử lý vi phạm ngay từ khi mới phát sinh. Qua đó ngăn chặn việc xây dựng nhà liền kề, chung kết cấu hình thành các khu dân cư tự phát mới", ông Nguyễn Ngọc Anh nhấn mạnh.