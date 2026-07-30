Vì sao cảnh bị cắt trong tập cuối phim giờ vàng gây tranh cãi?

Trong trích đoạn giới thiệu tập 33 của Dưới ô cửa sáng đèn, Dương tìm đến nơi ở của Trang, xúc động lao tới ôm "tiểu tam" sau khi biết cô đang mang thai con mình. Thế nhưng, khi tập phim chính thức phát sóng tối 29.7 trên VTV3, cảnh ôm nhau trong nước mắt của họ đã biến mất.

Theo diễn biến ở 2 tập cuối của Dưới ô cửa sáng đèn, Diệu gặp lại Dương và cho chồng cũ biết Trang đang mang thai, đứa trẻ có thể là con của anh. Trước đó, Dương và Diệu từng nhiều năm mong con nhưng không thành, sau đó cuộc hôn nhân của họ đổ vỡ sau khi Dương ngoại tình với Trang. Việc Diệu chủ động nói ra có thể được hiểu như dấu chấm hết cho những oán giận còn lại. Đó cũng là cách Diệu bước qua cuộc hôn nhân cũ để giải thoát chính mình.

Cảnh gây tranh cãi bị cắt khi tập cuối Dưới ô cửa sáng đèn lên sóng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH phim Dưới ô cửa sáng đèn

Tuy nhiên, trích đoạn giới thiệu tập cuối lại đẩy câu chuyện sang một sắc thái khác. Dương tìm đến nhà Trang, rơi nước mắt rồi lao tới ôm cô. Theo ghi nhận, đoạn preview có cảnh Dương ôm Trang nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận. Phần đông ý kiến đặt câu hỏi về thông điệp của cái kết, cho rằng cảnh đoàn tụ tạo cảm giác cổ súy cho chuyện ngoại tình và người thứ ba cuối cùng vẫn có được hạnh phúc mà không phải trả giá tương xứng cho tổn thương họ gây ra.

"Thông điệp của phim là cứ ngoại tình đi rồi sẽ có cái kết đẹp"; "Phim VTV giờ ngoại tình vẫn được tha thứ, 'bé ba' có bầu, chính thất nghe thấy hoàn cảnh thì thương xót nhường chồng luôn. Tôi chưa hiểu thông điệp phim truyền tải vấn đề gì"; "Đáng lẽ chỉ cần có cảnh Diệu báo cho Dương biết thông tin về Trang là đủ, không cần cảnh ôm nhau giữa Dương và 'tiểu tam' đâu"..., nhiều khán giả phản ứng sau khi xem trích đoạn giới thiệu tập cuối.

Nhiều ý kiến cho rằng tập cuối của Dưới ô cửa sáng đèn khép lại khá trọn vẹn ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH PHIM Dưới ô cửa sáng đèn

Có lẽ trước phản ứng của khán giả, trong bản phát sóng chính thức, cảnh Dương ôm Trang không còn xuất hiện. Phân đoạn chỉ dừng ở khoảnh khắc hai người gặp lại nhau rồi chuyển sang tuyến nhân vật khác. Diễn viên Tiến Lộc, người đóng vai Dương, sau đó cho rằng việc bỏ cảnh ôm là hợp lý trong bối cảnh nhân vật đã nhận phản ứng gay gắt từ người xem.

Dưới ô cửa sáng đèn có cái kết trọn vẹn

Sự thay đổi này phần nào giúp cái kết Dưới ô cửa sáng đèn bớt cảm giác "trao thưởng" cho mối quan hệ ngoài luồng. Dương biết về đứa con và tìm đến Trang là diễn biến có thể hiểu được về mặt trách nhiệm. Nhưng bộ phim không còn nhấn vào sự đoàn tụ bằng một cảnh quay giàu cảm xúc, không biến hai nhân vật thành tâm điểm lãng mạn trong những phút cuối. Có thể thấy việc cảnh "nhạy cảm" trên bị cắt khi tập cuối lên sóng chính thức xuất phát từ phản ứng của khán giả khi xem trích đoạn giới thiệu. Phía đơn vị sản xuất cũng chưa có phản hồi về nguyên nhân cắt cảnh này. Thanh Niên đã liên lạc với đại diện truyền thông của VFC nhưng chưa nhận được câu trả lời chính thức.

Diệu sau nỗi đau bị phản bội cũng đã tìm được hạnh phúc mới trong Dưới ô cửa sáng đèn ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH PHIM Dưới ô cửa sáng đèn

Nhìn chung tập cuối Dưới ô cửa sáng đèn khép lại khá trọn vẹn với nhiều tuyến nhân vật tìm được hạnh phúc mới: Diệu mở lòng với Sinh; Nguyệt và Tài lựa chọn ở bên nhau; những cư dân khu tập thể chấp nhận thay đổi để bước sang một chặng đường mới.

Cảm nhận về kết phim, nhà biên kịch Vũ Liêm cho rằng bộ phim đã thu hút anh xem trọn vẹn dù lúc đầu chỉ tò mò xem thử vài tập. "Phim này đã cuốn hút tôi qua từng số phận nhân vật, ở cảnh con người cùng nhau giải quyết mọi việc bằng chất keo kết dính của tình người. Không có hành động nào lớn lao hay sự hy sinh vô bờ bến, cũng không có âm mưu nào khó đoán… Mà tất cả những 'va chạm' trong phim lại hữu ý đưa đẩy bao giá trị hữu hình và lan tỏa nhẹ nhàng, sâu sắc", anh chia sẻ.

