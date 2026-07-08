'Nữ hoàng nước mắt' Quỳnh Châu: Để đi đến hôn nhân là cả một hành trình

Mỗi giọt nước mắt đều có màu sắc riêng

* Khán giả đang gọi Quỳnh Châu là "nữ hoàng nước mắt" của phim truyền hình Việt. Với chị, đó là một lời khen hay là một áp lực?

- Diễn viên Quỳnh Châu: Được khán giả nhớ đến bằng một dấu ấn nào đó là điều rất đáng trân trọng với một diễn viên. Tôi không đặt nặng việc phải giữ một danh xưng nào cả, mà chỉ mong mỗi vai diễn tôi nhận đều được làm hết lòng và đủ chân thành, để chạm đến cảm xúc của khán giả. Nếu một ngày mọi người gọi tôi bằng một cái tên khác vì một dạng vai khác, tôi cũng sẽ vui vẻ đón nhận. Điều đó có nghĩa là tôi vẫn đang trưởng thành và có thêm những dấu ấn mới trên hành trình làm nghề. Dù là vai nhiều nước mắt hay nhiều tiếng cười, điều tôi mong nhất vẫn là khán giả tin vào nhân vật mình đang sống.

"Nữ hoàng nước mắt" Quỳnh Châu đang là gương mặt ấn tượng của phim giờ vàng ẢNH: NVCC

* Với Quỳnh Châu, bí quyết nào để mỗi cảnh khóc đều có màu sắc khác nhau?

- Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là sự chân thực. Mỗi nhân vật đều có tính cách, hoàn cảnh và hành trình riêng. Khi mình thật sự hiểu họ, mình sẽ biết họ khóc vì điều gì, chứ không chỉ nghĩ đến việc phải khóc như thế nào. Lúc đó, mỗi giọt nước mắt sẽ có màu sắc riêng. Kỹ thuật giúp tôi thể hiện cảm xúc tốt hơn, nhưng chính sự chân thực mới khiến nhân vật trở nên sống động và chạm đến khán giả.

* Có khán giả nhận xét Quỳnh Châu không khóc quá dữ dội mà thường diễn bằng ánh mắt, sự nghẹn lại... trong vài khoảng lặng. Đó là bản năng diễn xuất hay là lựa chọn có chủ đích của chị?

- Tôi nghĩ là cả hai. Bản năng giúp cảm xúc chân thật, nhưng nếu chỉ dựa vào bản năng thì sẽ khó đi được nhiều dạng vai. Với tôi, mỗi nhân vật đều có tính cách và cách bộc lộ cảm xúc riêng. Có người đau sẽ khóc dữ dội, nhưng cũng có người chỉ lặng đi. Đôi khi, một ánh mắt hay một khoảng lặng cũng đã nói lên rất nhiều điều. Vì vậy, tôi luôn tìm cách thể hiện phù hợp nhất với từng nhân vật. Điều tôi mong nhất vẫn là khán giả tin vào cảm xúc của nhân vật.

* Từ Đi giữa trời rực rỡ, Người một nhà, Những chặng đường bụi bặm, Cách em 1 milimet rồi đến Dưới ô cửa sáng đèn, hầu như vai diễn nào của Quỳnh Châu cũng có những lớp lang tâm lý từ nhẹ đến nặng. Chị có chủ động tìm đến dạng vai nhiều nội tâm hay đó là cái duyên nghề đưa mình đến?

- Người ta vẫn hay nói "vai chọn người", còn tôi thì tin nếu mình cứ chăm chỉ làm nghề và khao khát đủ nhiều thì sớm muộn cũng sẽ có một nhân vật tìm đến mình. Điều buồn cười là không hiểu sao các vai sau cứ nặng đô hơn vai trước. Và tôi thấy biết ơn vì điều đó vì mỗi nhân vật đều cho mình cơ hội khám phá một góc rất khác của con người, và cũng khám phá thêm chính mình. Chừng nào còn được làm nghề, tôi vẫn mong mình được thử thách, được làm mới mình và không ngừng học hỏi qua từng vai diễn.

Trong Dưới ô cửa sáng đèn, "nữ hoàng nước mắt" Quỳnh Châu đóng nữ chính ẢNH: CHỤP TỪ PHIM DƯỚI Ô CỬA SÁNG ĐÈN

* Trong Dưới ô cửa sáng đèn, Diệu trải qua cú sốc khi phát hiện chồng ngoại tình. Điều gì khiến chị cảm thấy khó nhất khi tái hiện nỗi đau của một người phụ nữ bị phản bội: sự tức giận, sự bất lực hay cảm giác đánh mất niềm tin?

- Điều khó nhất là thuyết phục được chính mình. Tôi phải tin mình là Diệu, một người phụ nữ đã kết hôn 5 năm, có sự nghiệp, từng hai lần sảy thai và dành cả thanh xuân để vun vén cho gia đình. Khi mình tin vào cuộc đời của Diệu thì những cảm xúc như tức giận, bất lực hay mất niềm tin sẽ đến rất tự nhiên. Sau đó, việc của tôi chỉ là đừng cản cảm xúc ấy lại.

Có những cuộc hôn nhân đánh mất kết nối từ rất lâu

* Nếu đặt Quỳnh Châu ngoài đời vào hoàn cảnh ấy, chị nghĩ mình sẽ lựa chọn tha thứ, rời đi hay cho đối phương thêm một cơ hội?

- Nếu là tôi ngoài đời, tôi sẽ chọn rời đi. Có lẽ vì tôi là người đặt rất nhiều niềm tin vào một mối quan hệ. Với tôi, để đi đến hôn nhân là cả một hành trình của sự tin tưởng, yêu thương và lựa chọn. Khi quyết định cưới một người, điều đó cũng có nghĩa người ấy thật sự rất quan trọng. Nếu niềm tin ấy bị đánh mất thì sẽ rất khó có cơ hội lần thứ hai, vì tôi biết mình sẽ không thể yêu trọn vẹn như trước nữa. Mình có thể chọn ở lại, nhưng những tổn thương ấy rất dễ quay lại mỗi khi xảy ra một mâu thuẫn nhỏ. Nó giống như một cái dằm trong tim, tưởng đã quên nhưng chỉ cần chạm vào là lại đau.

Quỳnh Châu là gương mặt nổi bật của phim giờ vàng như Người một nhà, Cách em 1 milimet ẢNH: NVCC

* Theo chị, điều khiến một cuộc hôn nhân tan vỡ nhanh nhất là sự xuất hiện của người thứ ba hay việc hai người đã đánh mất kết nối với nhau từ rất lâu trước đó?

- Tôi nghĩ người thứ ba nhiều khi chỉ là kết quả, chứ không phải lúc nào cũng là nguyên nhân. Có những cuộc hôn nhân đã đánh mất sự kết nối từ rất lâu trước đó, để rồi khi người thứ ba xuất hiện thì mọi thứ mới thật sự vỡ ra. Nhưng với tôi, dù lý do là gì thì sự phản bội vẫn là một lựa chọn. Tôi luôn tin rằng chung thủy không phải là không xao động, mà là trước những lựa chọn khác, mình vẫn chọn giữ lời hứa và giữ ranh giới với người mình đã chọn. Vì vậy, một cuộc hôn nhân muốn bền thì cần giữ được sự kết nối và có trách nhiệm với những lựa chọn của mình.

* Phim khiến nhiều phụ nữ đồng cảm vì Diệu vừa giỏi giang, độc lập nhưng vẫn không giữ được hôn nhân. Theo chị, phụ nữ hiện đại cần điều gì hơn cả để có một cuộc hôn nhân hạnh phúc: tình yêu, sự thấu hiểu hay bản lĩnh?

- Tôi nghĩ một cuộc hôn nhân hạnh phúc không có công thức chung. Có người hạnh phúc khi chăm sóc gia đình, có người hạnh phúc khi theo đuổi sự nghiệp, và cũng có người muốn cân bằng cả hai. Không có lựa chọn nào đúng hay sai, quan trọng là gặp được người phù hợp và cả hai sẵn sàng chia sẻ với nhau. Nhưng nếu phải chọn một điều nên có trước khi bước vào hôn nhân, tôi nghĩ đó là sự độc lập và tự tin. Khi mình đủ đầy từ bên trong, mình yêu vì mình muốn yêu, chứ không phải vì cần ai đó lấp đầy những khoảng trống. Khi đó sẽ bớt những kỳ vọng, bớt so đo và cũng bớt làm tổn thương nhau hơn.

Nhiều khán giả cho rằng Quỳnh Châu là diễn viên khóc đẹp nhất trên phim truyền hình ẢNH: CHỤP TỪ PHIM DƯỚI Ô CỬA SÁNG ĐÈN

Tôi sống cùng nhân vật mỗi ngày

* Qua những nhân vật mình từng thể hiện, Quỳnh Châu có cảm thấy phụ nữ ngày nay đã mạnh mẽ và dám lựa chọn hạnh phúc cho mình hơn so với trước đây?

- Tôi nghĩ ngày nay mọi người dám sống thật với cảm xúc của mình hơn trước. Họ dám nói điều mình muốn, dám rời đi khi không còn hạnh phúc, nhưng cũng có người chọn ở lại để cùng nhau sửa chữa. Với tôi, không có lựa chọn nào đúng tuyệt đối. Điều quan trọng là mình đã suy nghĩ kỹ và sẵn sàng chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Có lẽ điều đáng mừng nhất là ngày càng nhiều người dũng cảm sống thật với chính mình hơn.

* Sau nhiều vai diễn giàu cảm xúc, chị có từng mang tâm trạng của nhân vật về nhà? Làm thế nào để thoát khỏi những cảm xúc nặng nề sau mỗi ngày quay?

- Trong suốt quá trình quay, tôi gần như sống cùng nhân vật mỗi ngày. Tôi sẽ nghĩ như họ, nhìn mọi việc từ góc nhìn của họ và giữ cảm xúc ấy ở lại lâu hơn bình thường. Vì vậy, tôi cũng hạn chế đi chơi hay gặp gỡ bạn bè để giữ sự tập trung. Thường thì cách tôi xả vai nhanh nhất là bắt đầu một dự án mới, còn nếu không sẽ mất khoảng hai tháng để thật sự trở về là Quỳnh Châu.

* Nếu được đạo diễn giao một vai hoàn toàn trái ngược - một nhân vật phản diện lạnh lùng, ít cảm xúc hoặc thậm chí là người thứ ba thì Quỳnh Châu có sẵn sàng nhận lời?

- Tôi nghĩ diễn viên nào cũng mong có cơ hội được thử sức với những dạng vai khác mình. Nếu kịch bản đủ hay, tôi không ngại làm phản diện, người thứ ba hay một nhân vật ít cảm xúc. Điều tôi quan tâm không phải nhân vật tốt hay xấu, mà là mình có tin vào cuộc đời của họ hay không. Tôi mong sau mỗi vai diễn, khán giả lại thấy một Quỳnh Châu khác đi và không đoán được nhân vật tiếp theo của tôi sẽ là ai. Với tôi, đó mới là điều thú vị nhất của nghề diễn.

*Cảm ơn những chia sẻ thú vị của chị!