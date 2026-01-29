Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Vì sao chạy bộ thôi là chưa đủ để ổn định đường huyết?

Ngọc Quý
Ngọc Quý
29/01/2026 02:56 GMT+7

Các bài cardio như đi bộ, chạy bộ, đạp xe có tác dụng giúp tim mạch khỏe hơn và làm giảm đường huyết. Tuy nhiên, có một thực tế là vẫn có những người dù tập cardio đều đặn nhưng đường huyết khó ổn định về lâu dài.

Nguyên nhân nằm ở chỗ cardio và tập sức mạnh tác động lên cơ thể theo những cơ chế sinh lý rất khác nhau. Nếu thiếu các bài tập rèn luyện cơ bắp, khả năng kiểm soát đường huyết sẽ bị hạn chế, theo chuyên trang sức khỏe Verywell Health (Mỹ).

Vì sao chạy bộ thôi là chưa đủ để ổn định đường huyết ? - Ảnh 1.

Cơ bắp phát triển sẽ giúp cải thiện khả năng sử dụng đường glucose trong máu

ẢNH: AI

Khi tập cardio, cơ thể cần năng lượng ngay lập tức. Cơ bắp sẽ lấy đường glucose trong máu và glycogen dự trữ trong cơ để sử dụng. Nhờ vậy, đường huyết thường giảm khá rõ sau buổi tập.

Tuy nhiên, hiệu ứng này thường chỉ kéo dài vài giờ đến một ngày. Nhưng qua thời gian, nếu chỉ tập cardio mà không tập các bài rèn luyện cơ, mức đường huyết cơ bản sẽ không được cải thiện nhiều.

Ngược lại, tập các bài sức mạnh như nâng tạ, tập với dây kháng lực hay các bài tập dùng trọng lượng cơ thể như hít đất, kéo xà lại tác động sâu và hiệu quả hơn đến đường huyết. Cơ xương là nơi tiêu thụ đường glucose lớn nhất trong cơ thể sau bữa ăn.

Khi khối lượng cơ tăng lên nhờ tập luyện, cơ thể sẽ sử dụng đường glucose hiệu quả hơn, thậm chí là trong lúc nghỉ ngơi. Đây là lý do vì sao tập sức mạnh có vai trò quan trọng với kiểm soát đường huyết lâu dài, chứ không chỉ trong vài giờ sau khi tập.

Một số bằng chứng nghiên cứu trên người mắc tiểu đường loại 2 cho thấy cả cardio và tập sức mạnh đều có thể giúp cải thiện đường huyết. Thế nhưng, hiệu quả rõ rệt nhất xuất hiện khi hai hình thức này được kết hợp. Điều này cho thấy nếu chỉ chạy nhiều mà bỏ qua tập tạ, cơ thể sẽ khó đạt được lợi ích kiểm soát đường huyết tốt nhất.

Một điểm khác cần chú ý là tác động lên mỡ nội tạng và tình trạng viêm trong cơ thể. Cardio giúp đốt calo nhưng nếu không đi kèm tập sức mạnh thì tỷ lệ cơ và mỡ sẽ khó thay đổi lớn.

Mỡ nội tạng là loại mỡ làm tăng nguy cơ kháng insulin và viêm mạn tính. Tập sức mạnh giúp tăng cơ, cải thiện tỷ lệ cơ và mỡ, nhờ đó giảm tác động viêm, cải thiện khả năng kiểm soát đường huyết.

Vì vậy, những người bị tiểu đường, tiền tiểu đường đang tập cardio rất chăm chỉ nhưng vẫn thấy đường huyết không cải thiện thì cần tập các bài sức mạnh. Người bệnh không cần phải tập như người chuyên nghiệp mà chỉ cần 2–3 buổi tập sức mạnh mỗi tuần. Tập trung vào các nhóm cơ lớn như chân, hông, lưng, ngực và vai với mức tạ vừa sức, sau đó tăng dần theo thời gian, theo Verywell Health.

Khám phá thêm chủ đề

Chạy bộ Đường huyết Nâng tạ kiểm soát đường huyết mỡ nội tạng
