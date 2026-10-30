Vì sao chu kỳ thay dầu động cơ ô tô ở mỗi mẫu xe lại khác nhau?

Dầu động cơ giữ vai trò quan trọng trong việc bôi trơn các chi tiết chuyển động, giảm ma sát, hỗ trợ tản nhiệt và cuốn trôi cặn bẩn bên trong động cơ. Sau một thời gian sử dụng, dầu nhớt có thể bị oxy hóa, nhiễm bẩn và suy giảm khả năng bôi trơn, bảo vệ, khiến việc thay dầu định kỳ trở thành một trong những yêu cầu bảo dưỡng quan trọng nhất đối với ô tô.

Tuy nhiên, không có một mốc cố định áp dụng chung cho tất cả các mẫu xe. Trong khi một số xe được khuyến cáo thay dầu sau mỗi 5.000 km, nhiều mẫu xe khác có thể kéo dài chu kỳ lên 10.000 - 15.000 km hoặc hơn. Điều này xuất phát từ sự khác biệt về loại dầu sử dụng, đặc tính động cơ và điều kiện vận hành thực tế.

Trong khi một số xe được khuyến cáo thay dầu sau mỗi 5.000 km, nhiều mẫu xe khác có thể kéo dài chu kỳ lên 10.000 - 15.000 km hoặc hơn Ảnh: BÁ HÙNG

Loại dầu sử dụng quyết định một phần chu kỳ thay dầu

Một trong những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến chu kỳ thay dầu động cơ ô tô là chủng loại và tiêu chuẩn dầu nhớt động cơ được sử dụng trên xe. Trên thị trường hiện có dầu gốc khoáng, dầu bán tổng hợp và dầu tổng hợp toàn phần. Mỗi loại có đặc tính và khả năng duy trì độ ổn định khác nhau khi làm việc trong môi trường nhiệt độ cao. Nhìn chung, dầu tổng hợp chất lượng cao thường có khả năng chống oxy hóa và duy trì đặc tính bôi trơn tốt hơn so với nhiều loại dầu gốc khoáng thông thường.

Dù vậy, không thể chỉ dựa vào tên gọi dầu tổng hợp hay dầu bán tổng hợp để xác định chính xác thời điểm cần thay dầu. Tuổi thọ dầu còn phụ thuộc vào hệ phụ gia, cấp độ nhớt, tiêu chuẩn chất lượng và mức độ phù hợp với động cơ.

Chẳng hạn, các ký hiệu SAE 0W-20, 5W-30 hay 5W-40 thể hiện cấp độ nhớt của dầu theo tiêu chuẩn SAE. Trong khi đó, những tiêu chuẩn như API hoặc ACEA cho biết các yêu cầu về tính năng của dầu trong những điều kiện thử nghiệm nhất định. Một loại dầu có cấp độ nhớt phù hợp, đáp ứng tiêu chuẩn của mỗi dòng xe mà nhà sản xuất đưa ra.

Tuổi thọ dầu còn phụ thuộc vào hệ phụ gia, cấp độ nhớt, tiêu chuẩn chất lượng và mức độ phù hợp với động cơ ẢNH: BÁ HÙNG

Anh Ngô Văn Nam, kỹ thuật viên đang làm việc tại một garage ô tô tại TP.HCM cho biết: "Độ bền của dầu nhớt thường gắn liền với chất lượng của nó. Có những chất phụ gia đặc biệt giúp dầu có khả năng bôi trơn các bộ phận động cơ một cách tối ưu trong thời gian dài hơn. Dầu động cơ càng được sử dụng lâu thì chất lượng càng giảm do các chất gây ô nhiễm, độ axit của cặn cháy và nhiệt độ. Một số loại dầu chất lượng cao được thiết kế để có thời gian sử dụng lâu hơn và ngược lại".

Sự khác biệt về chất lượng và thông số kỹ thuật sản phẩm dẫn đến chu kỳ thay dầu động cơ khác nhau. Một số loại dầu được thiết kế cho chu kỳ ngắn hơn, trong khi những loại khác được thiết kế cho quãng đường dài hơn. "Dầu nhớt thông thường có thể sử dụng được đến 5.000 km, trong khi một số loại dầu nhớt chất lượng cao hơn có thể dùng được đến 10.000 km, và tất nhiên là nó đắt hơn", anh Nam chia sẻ thêm.

Tuy nhiên, theo anh Nam chủ xe không thể chỉ dựa vào giá cả hoặc giả định rằng dầu đắt tiền hơn luôn phù hợp hơn với xe đang sử dụng. Một số loại dầu đáp ứng tiêu chuẩn của nhà sản xuất có thể được sử dụng trong chu kỳ dài hơn, nhưng điều này không đồng nghĩa người dùng có thể tùy ý kéo dài thời gian thay dầu.

Một số loại dầu đáp ứng tiêu chuẩn của nhà sản xuất có thể được sử dụng trong chu kỳ dài hơn, nhưng điều này không đồng nghĩa người dùng có thể tùy ý kéo dài thời gian thay dầu ẢNH: BÁ HÙNG

Mốc bảo dưỡng vẫn cần tuân thủ hướng dẫn dành riêng cho từng mẫu xe. Những động cơ được thiết kế để sử dụng dầu có độ nhớt thấp, khả năng lưu thông nhanh khi khởi động và đặc tính ổn định ở nhiệt độ cao cần được sử dụng đúng loại dầu quy định. Việc tự ý đổi sang loại dầu khác chỉ vì cho rằng dầu đặc hơn sẽ bảo vệ động cơ tốt hơn có thể làm ảnh hưởng đến khả năng bôi trơn và hiệu quả vận hành.

Khác biệt về thiết kế và đặc tính động cơ

Không chỉ dầu nhớt, cấu tạo và công nghệ động cơ cũng quyết định chu kỳ thay dầu. Động cơ tăng áp thường làm việc trong điều kiện nhiệt độ và áp suất cao tại một số bộ phận, đặc biệt là khu vực bộ tăng áp. Vì vậy, dầu nhớt phải đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về khả năng chịu nhiệt, chống oxy hóa và duy trì màng dầu bảo vệ. Tuy nhiên, không phải động cơ tăng áp nào cũng có chu kỳ thay dầu ngắn hơn động cơ hút khí tự nhiên, bởi thiết kế, vật liệu, hệ thống bôi trơn và loại dầu được quy định có thể khác nhau đáng kể.

Một số động cơ hiện đại được trang bị hệ thống kiểm soát chất lượng dầu hoặc tính toán tuổi thọ dầu dựa trên điều kiện vận hành. Thay vì chỉ đếm số km, hệ thống có thể xem xét thời gian hoạt động, nhiệt độ, số lần khởi động và đặc điểm sử dụng để đưa ra cảnh báo bảo dưỡng. Trong khi đó, nhiều mẫu xe vẫn áp dụng chu kỳ cố định theo quãng đường hoặc thời gian.

Không chỉ dầu nhớt, cấu tạo và công nghệ động cơ cũng quyết định chu kỳ thay dầu Ảnh: BÁ HÙNG

Điều kiện vận hành thực tế cũng tạo ra khác biệt lớn. Một chiếc ô tô thường xuyên chạy đường trường với tốc độ ổn định có thể làm việc trong điều kiện thuận lợi hơn so với xe chủ yếu di chuyển trong đô thị đông đúc, liên tục dừng và khởi hành. Ngoài ra, xe thường xuyên chở tải nặng, kéo rơ-moóc, leo dốc hoặc hoạt động trong môi trường nhiều bụi có thể cần áp dụng lịch bảo dưỡng dành cho điều kiện sử dụng khắc nghiệt. Vì vậy, cùng một mẫu xe nhưng chu kỳ thay dầu thực tế có thể khác nhau tùy cách sử dụng.

Thay dầu động cơ ô tô cần chú ý gì?

Để xác định đúng thời điểm thay dầu, người dùng nên ưu tiên sổ tay hướng dẫn sử dụng và lịch bảo dưỡng chính hãng, thay vì áp dụng một mốc số km phổ biến trên thị trường. Trước hết, cần xác định chu kỳ thay dầu theo quãng đường hoặc thời gian, tùy điều kiện nào đến trước. Ngay cả khi xe ít sử dụng, dầu vẫn có thể lão hóa theo thời gian. Vì vậy, không nên mặc định xe chạy ít thì có thể kéo dài vô thời hạn giữa hai lần thay dầu.

Tiếp theo, cần lựa chọn dầu đúng cấp độ nhớt và tiêu chuẩn kỹ thuật được nhà sản xuất quy định. Khi thay dầu, nên kiểm tra hoặc thay lọc dầu theo lịch bảo dưỡng tương ứng, bởi lọc dầu có nhiệm vụ giữ lại các hạt cặn và tạp chất phát sinh trong quá trình động cơ hoạt động.

Người dùng cũng nên thường xuyên kiểm tra mức dầu bằng que thăm hoặc hệ thống điện tử, tùy thiết kế xe ẢNH: BÁ HÙNG

Người dùng cũng nên thường xuyên kiểm tra mức dầu bằng que thăm hoặc hệ thống điện tử, tùy thiết kế xe. Nếu xuất hiện cảnh báo áp suất dầu, mức dầu giảm bất thường, rò rỉ hoặc động cơ có tiếng động khác thường, cần kiểm tra sớm thay vì chờ đến kỳ bảo dưỡng tiếp theo.

Đặc biệt, không nên tự ý kéo dài chu kỳ thay dầu chỉ vì sử dụng dầu tổng hợp đắt tiền, cũng không cần thay dầu quá sớm một cách máy móc nếu nhà sản xuất không yêu cầu. Bảo dưỡng đúng lịch và đúng tiêu chuẩn mới là cách cân bằng giữa chi phí sử dụng và khả năng bảo vệ động cơ.