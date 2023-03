Vì sao chuyên gia khẳng định sinh viên đại học sẽ không thất nghiệp?

Gần 1.000 học sinh lớp 12 ở TP.Long Xuyên và các huyện lân cận đã đến tham dự chương trình Tư vấn mùa thi lần thứ 25 do Báo Thanh Niên phối hợp với Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT tỉnh An Giang, Tỉnh đoàn An Giang và Đài PT-TH tỉnh An Giang tổ chức tại Hội trường tỉnh An Giang sáng 19.3.



Học sinh "check-in" với số phát hành ngày chủ nhật đầy màu sắc lễ hội của Báo Thanh Niên. Là một trong những thí sinh có mặt từ sớm, Trần Kiều Anh, Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (H.Châu Thành), cho hay đã thức dậy từ 5 giờ sáng để chuẩn bị di chuyển đến nơi tổ chức. "Em dự định đến TP.HCM để theo đuổi ước mơ nên hy vọng qua hôm nay sẽ hiểu thêm cả về khối ngành truyền thông cũng như những điều cần lưu ý khi học xa nhà", nữ sinh bộc bạch. NGỌC LONG

Nữ sinh Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu (TP.Long Xuyên), một trong hai ngôi trường chuyên của tỉnh An Giang, sở hữu bề dày thành tích ấn tượng NGỌC LONG

Trước câu hỏi về chính sách hỗ trợ sinh viên khi gia nhập thị trường lao động của một học sinh trường THPT Nguyễn Công Trứ (TP.Long Xuyên), thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng, Phó giám đốc Trung tâm tuyển sinh và quan hệ doanh nghiệp Trường ĐH Tài chính-Marketing, cho hay tất cả trường CĐ, ĐH hiện nay đều có đơn vị kết nối với doanh nghiệp và đây chính là nơi hỗ trợ sinh viên thực tập, tìm việc làm. "Tuy nhiên, để chinh phục nhà tuyển dụng và tiến xa hơn nữa là trở thành người nổi tiếng trong lĩnh vực đã chọn, sinh viên phải hội đủ 3 yếu tố là kiến thức tốt, kỹ năng giỏi và thái độ tích cực với ngành nghề", thạc sĩ Phụng lưu ý. NGỌC LONG

Học sinh lớp 12 chăm chú lắng nghe các chia sẻ từ chuyên gia NGỌC LONG

Hơn 80% học sinh lớp 12 tại hội trường bày tỏ mong muốn học ĐH bằng cách giơ tay. Trước phản ứng này, tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, phân tích rằng ĐH không chỉ "đắp" thêm kiến thức mà còn giúp sinh viên có tầm nhìn, tạo điều kiện để phát triển bản thân, gia đình và cả xã hội. "Với nền tảng được đào tạo, tôi khẳng định không có sinh viên ĐH nào thất nghiệp, chỉ có thời điểm chưa có việc làm. Cơ hội việc làm cũng không nhất thiết đến từ đúng ngành, như bản thân tôi ngày trước từng học kỹ sư điện", tiến sĩ Nhân nói. NGỌC LONG

Không chỉ có học sinh, chương trình Tư vấn mùa thi còn ghi nhận sự tham gia của thầy cô đến từ những trường THPT trên địa bàn TP.Long Xuyên và các huyện Chợ Mới, Châu Thành, Thoại Sơn NGỌC LONG

Từng dẫn học trò đến sự kiện tư vấn mùa thi của nhiều đơn vị, thầy Dương Thanh Phong, Trợ lý thanh niên Trường THCS-THPT Mỹ Hòa Hưng (TP.Long Xuyên), khẳng định chương trình của Báo Thanh Niên là hoành tráng nhất vì không chỉ có không gian rộng lớn mà còn được truyền hình trực tiếp đến hơn 19.000 học sinh lớp 12 của tỉnh. "Tuy đã tích hợp môn hướng nghiệp trong chương trình học ngay từ lớp 10 nhưng những gì trường chúng tôi truyền đạt chưa thật sự đầy đủ. Sau khi dự chương trình, tôi nghĩ các em đã có thông tin toàn diện hơn về ngành nghề để chọn được lĩnh vực phù hợp với năng lực", thầy Phong cho hay. NGỌC LONG

Chương trình Tư vấn mùa thi lần thứ 25 tổ chức ở tỉnh An Giang thu hút 10 cơ sở đào tạo ĐH tại các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ và TP.HCM NGỌC LONG

Sau khi kết thúc chương trình trên sân khấu, học sinh lớp 12 tiếp tục tìm đến chuyên gia từ các trường ĐH để trao đổi trực tiếp NGỌC LONG

Sau An Giang, chương trình Tư vấn mùa thi của Báo Thanh Niên được tổ chức tại Trường THPT Trưng Vương (TP.HCM) vào sáng 20.3 và sẽ bế mạc tại Trường THPT Trương Định (tỉnh Tiền Giang) vào ngày 2.4 NGỌC LONG