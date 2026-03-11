Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Vì sao chuyên gia khuyên không nên ăn quá nhanh?

Nguyễn Vy
Nguyễn Vy
11/03/2026 10:08 GMT+7

Tốc độ ăn ảnh hưởng trực tiếp đến lượng thức ăn cơ thể hấp thụ trong mỗi bữa ăn. Thói quen ăn quá nhanh khiến cơ thể dễ nạp nhiều năng lượng hơn nhu cầu thực tế.

Ông Hrishikesh Salgaonkar, bác sĩ phẫu thuật nội soi tại Bệnh viện Fortis Mulund (Ấn Độ), cho biết tốc độ ăn là yếu tố cần chú ý khi đánh giá nguy cơ béo phì.

Khoảng trễ giữa dạ dày và não

Cơ thể con người có hệ thống tự nhiên giúp nhận biết thời điểm đã ăn no. Và não cần một khoảng thời gian nhất định để nhận tín hiệu no từ dạ dày, theo tờ Hindustan Times.

Vì sao chuyên gia khuyên không nên ăn quá nhanh? - Ảnh 1.

Cơ thể có thể nạp nhiều năng lượng hơn nhu cầu thực tế trước khi não kịp nhận tín hiệu no

Ảnh minh họa: AI

Theo ông Salgaonkar, trục kết nối giữa ruột và não hoạt động khá chậm. Cơ thể cần gần 20 phút để các hormone tạo cảm giác no như PYY và CCK truyền tín hiệu đến vùng dưới đồi trong não. Khoảng trễ này ảnh hưởng lớn đến lượng thức ăn trong bữa.

Ông Salgaonkar cho biết cơ thể có thể nạp nhiều năng lượng hơn nhu cầu thực tế trước khi não kịp nhận tín hiệu no. Tình trạng này lặp lại nhiều lần làm tăng nguy cơ tăng cân.

Thực phẩm chế biến

Thực phẩm được lựa chọn trong bữa ăn cũng ảnh hưởng đến thói quen ăn quá nhanh

Thực phẩm chế biến sẵn thường có ưu điểm là tiện lợi, dễ ăn và hương vị hấp dẫn. Chính vì vậy, khi lựa chọn những thực phẩm này, người dùng có xu hướng ăn nhanh hơn, khiến lượng thức ăn tiêu thụ trong bữa ăn tăng lên mà cơ thể chưa kịp nhận ra tín hiệu no. Điều này dễ dẫn đến việc ăn quá mức so với nhu cầu thực sự của cơ thể.

Cách ăn chậm lại

Điều chỉnh tốc độ ăn không cần thay đổi phức tạp. Một số thói quen nhỏ trong bữa ăn có thể giúp cơ thể kiểm soát tốt lượng thức ăn.

Cách đầu tiên là dành khoảng 30 giây để quan sát và ngửi mùi thức ăn trước khi bắt đầu ăn. Hành động này giúp hệ thần kinh chuẩn bị cho quá trình tiêu hóa. Cơ thể bắt đầu tiết enzyme tiêu hóa ngay trước khi miếng ăn đầu tiên đi vào miệng. Quá trình này giúp cơ thể thích nghi tốt hơn với khoảng trễ giữa ruột và não.

Cách thứ 2 là nhai kỹ từng miếng thức ăn. Tốc độ ăn nhanh thường đi kèm với việc nhai không đủ. Ông Salgaonkar khuyên nên nhai mỗi miếng khoảng 30 lần.

Ông Salgaonkar cũng khuyên đặt đũa hoặc muỗng xuống bàn sau mỗi lần ăn. Thói quen này tạo khoảng dừng ngắn trong bữa ăn. Lúc này, dạ dày có thời gian gửi tín hiệu về não. Nhờ đó não nhận biết cảm giác no đúng thời điểm.

Tin liên quan

Thói quen ăn nhanh gây nhiều tác hại, bác sĩ chỉ cách ăn đúng

Thói quen ăn nhanh gây nhiều tác hại, bác sĩ chỉ cách ăn đúng

Ăn nhanh là hành vi đưa lượng thức ăn lớn vào miệng, nhai qua loa rồi nuốt liên tục trong thời gian ngắn.

Khám phá thêm chủ đề

ăn nhanh béo phì tăng cân ăn chậm nhai kỹ cảm giác no
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận