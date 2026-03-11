Vì sao chuyên gia khuyên không nên ăn quá nhanh?

Ông Hrishikesh Salgaonkar, bác sĩ phẫu thuật nội soi tại Bệnh viện Fortis Mulund (Ấn Độ), cho biết tốc độ ăn là yếu tố cần chú ý khi đánh giá nguy cơ béo phì.

Khoảng trễ giữa dạ dày và não

Cơ thể con người có hệ thống tự nhiên giúp nhận biết thời điểm đã ăn no. Và não cần một khoảng thời gian nhất định để nhận tín hiệu no từ dạ dày, theo tờ Hindustan Times.

Cơ thể có thể nạp nhiều năng lượng hơn nhu cầu thực tế trước khi não kịp nhận tín hiệu no Ảnh minh họa: AI

Theo ông Salgaonkar, trục kết nối giữa ruột và não hoạt động khá chậm. Cơ thể cần gần 20 phút để các hormone tạo cảm giác no như PYY và CCK truyền tín hiệu đến vùng dưới đồi trong não. Khoảng trễ này ảnh hưởng lớn đến lượng thức ăn trong bữa.

Ông Salgaonkar cho biết cơ thể có thể nạp nhiều năng lượng hơn nhu cầu thực tế trước khi não kịp nhận tín hiệu no. Tình trạng này lặp lại nhiều lần làm tăng nguy cơ tăng cân.

Thực phẩm chế biến

Thực phẩm được lựa chọn trong bữa ăn cũng ảnh hưởng đến thói quen ăn quá nhanh.

Thực phẩm chế biến sẵn thường có ưu điểm là tiện lợi, dễ ăn và hương vị hấp dẫn. Chính vì vậy, khi lựa chọn những thực phẩm này, người dùng có xu hướng ăn nhanh hơn, khiến lượng thức ăn tiêu thụ trong bữa ăn tăng lên mà cơ thể chưa kịp nhận ra tín hiệu no. Điều này dễ dẫn đến việc ăn quá mức so với nhu cầu thực sự của cơ thể.

Cách ăn chậm lại

Điều chỉnh tốc độ ăn không cần thay đổi phức tạp. Một số thói quen nhỏ trong bữa ăn có thể giúp cơ thể kiểm soát tốt lượng thức ăn.

Cách đầu tiên là dành khoảng 30 giây để quan sát và ngửi mùi thức ăn trước khi bắt đầu ăn. Hành động này giúp hệ thần kinh chuẩn bị cho quá trình tiêu hóa. Cơ thể bắt đầu tiết enzyme tiêu hóa ngay trước khi miếng ăn đầu tiên đi vào miệng. Quá trình này giúp cơ thể thích nghi tốt hơn với khoảng trễ giữa ruột và não.

Cách thứ 2 là nhai kỹ từng miếng thức ăn. Tốc độ ăn nhanh thường đi kèm với việc nhai không đủ. Ông Salgaonkar khuyên nên nhai mỗi miếng khoảng 30 lần.

Ông Salgaonkar cũng khuyên đặt đũa hoặc muỗng xuống bàn sau mỗi lần ăn. Thói quen này tạo khoảng dừng ngắn trong bữa ăn. Lúc này, dạ dày có thời gian gửi tín hiệu về não. Nhờ đó não nhận biết cảm giác no đúng thời điểm.